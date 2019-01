Hora 14 La Rioja (5/1/18)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 2 00:00 hora catorce La Rioja Diego García

Voz 0496 00:08 qué tal buenas tardes Sábado cinco de enero los Reyes Magos ya están en La Rioja aquí en Logroño a las diez y media de la mañana han llegado en helicóptero a un estadio municipal de Las Gaunas abarrotado y que ha cerrado sus puertas cuando sea completado el aforo mucha gente ha seguido la llegada de los Reyes en una pantalla gigante que el Ayuntamiento ha instalado a las puertas del estadio ya aparte de ahí Melchor Gaspar y Baltasar despliegan una intensa agenda que va a desembocar en la cabalgata que va a recorrer a partir de las siete de la tarde las principales calles de Logroño cabalgata que un año más organiza esta casa Radio Rioja y cabalgata que se va a repetir en muchísimos puntos de la comunidad autónoma enseguida les contamos cómo ha sido la llegada de los Reyes por cierto que según un informe de Bankinter el día cinco de enero hoy es el segundo día del año con mayor gasto con tarjetas sólo después del Black Friday en Hora catorce estaremos pendientes también de los deportes el ERE femenino acaba de perder por tres goles a cero en Zubieta ante la Real Sociedad esta tarde en Las Gaunas a partir de las cinco la Unión Deportiva Logroñés recibe al líder de la categoría al Racing de Santander y completamos avance con la información de servicio a esta hora hay problemas en las carreteras pero estamos en pleno dispositivo especial así que por favor muchísima precaución porque es esperan horas de una importante intensidad de tráfico y en cuanto al tiempo que va a suceder Agencia Estatal de Meteorología Sergi horas buenas tardes

Voz 3 01:29 buenas tardes hoy sábado continuaremos con un tiempo inestable con cielos poco nubosos o despejados Temperaturas sin cambios o algo más altas llegamos ya doce grados en Logroño once en Haro catorce en Arnedo llena Alfaro o catorce también en Calahorra el viento con su parte sopla del oeste y noroeste y lo hace flojo en general mañana domingo día de reyes continuaremos con un tiempo parecido el de hoy con sol y cielos poco nubosos aumentando a intervalos nubosos al final del día en La Rioja Alta las temperaturas mínimas no van a variar os hubieran de forma ligera hay máximas que mañana van a descender un poco esta madrugada volveremos a repetir heladas débiles generalizadas salvo en La Rioja Baja mínimas de hasta cero grados en Logroño uno bajo cero en Haro o dos positivos en Arnedo mañana máximas de hasta once grados ya en Alfaro o también en Calahorra al viento pues su parte soplará del noroeste en el valle del norte en Laciana

Voz 0496 02:17 siete grados de temperatura en el centro de Logroño son las dos de la tarde y siete minutos Hora catorce empezamos los Reyes Magos ya están aquí en La Rioja aquí en Logroño a las diez y media de la mañana el helicóptero que los atraído ha aterrizado en el Estadio Municipal de Las Gaunas siguiendo las primeras horas de los reyes de Melchor Gaspar y Baltasar aquí en Logroño ha estado nuestro compañero Diego Sacristán

Voz 2 02:39 Sus Majestades de Oriente ya están en Logroño como cada año han aterrizado en un campo municipal de Las Gaunas que los Reyes Magos tienen mucho trabajo por delante porque los riojanos nos hemos portado muy bien les hemos pedido un montón de cosas

Voz 4 03:12 pues bien ni mal la Armin Van el Ibex Lego tuvo ver junto a la carta dijo pues yo he a partituras aquí viene ido una perdida las palomas éstas que se tiran al agua para bajar a la piscina y por ello los de ley nunca me gustan para mí yo una raqueta de tenis y una catarata que coja rosca es una cosa que tiene es un círculo tabla y tienes cuatro botones por ejemplo aquí rojo verde amarillo por ejemplo tú le das son color diez que repetir a color y darle otro es bueno el mismo color aquí otra vez de ataques y nos llena muchos colores

Voz 2 05:25 a su llegada los helicópteros del batallón BEL tres Melchor decía que el viaje ha sido tranquilo y con buen tiempo y Baltasar lanzaba un mensaje a todos los niños que sigan portando su genial sobre todo que estudien mucho

Voz 5 05:39 fenomenal ha sido una gozada llevo dos mil años pero dos mil diecinueve Ica daños va siempre se ha portado bien los de Logroño siempre se portan bien

Voz 6 05:52 excelente le hemos pasado general pensamos con el tempo pero ha sido un viaje tranquilo como oro las los niños riojanos siempre han sido bueno ya este año por había fenomenal es que vamos a regalar todo ahora lo que apellidos pero tenemos que decirle que sea rigurosos todos los es estudios que estudie que habrían toros las total

Voz 2 06:16 pero la magia de sus Majestades ha comenzado desde el punto de la mañana con su visita a la planta de Pediatría del Hospital San Pedro allí Melchor Gaspar y Baltasar han estado repartiendo regalos a los niños que hoy no pueden estar con ellos en Las Gaunas o en la cabalgata esta toma cero de padres que luego te lo hagan qué tal estas bien tienes visita de sueño hemos empezado esto es madrugones pero bueno cuando vas a ir prontito verdad no causa rápidamente propiciará sabes lo hemos traído eh mejora rápidamente te queremos ver en casa sabes que la magia de los Reyes Magos afecta tanto a mayores como a pequeños y los que ya tenemos unos años tampoco podemos resistir nos a pedirle a sus majestades esto ha escrito en su carta la alcaldesa de Logroño Cuca Gamarra

Voz 0277 07:24 bueno pues yo lo que Le pido a los Reyes Magos es salud para todos los logroñeses futuro es para los más jóvenes y sobre todo lo que seamos capaces de garantizar una sala convivencia una buena vecindad en esta ciudad en el futuro porque esa es una de las y uno de los grandes valores que tiene la ciudad de Logroño y que tenemos que de alguna manera contribuir entre todos y SA contribución yo pues también se la pido a los Reyes Magos no

Voz 2 07:49 ya llaves Diego Sus Majestades de Oriente tiene mucho trabajo por delante todavía una agenda cargada para llegar a todos los millón posible gracias Diego Sacristán llegada a las diez y media al Estadio Municipal de Las Gaunas y a partir de ahí ya les decimos que los reyes van

Voz 0496 08:07 desplegar una intensa agenda que va a desembocar a las siete de la tarde en la cabalgata de Reyes cabalgata que un año más Iván muchísimos organiza esta casa Radio Rioja María Izaga directora qué tal buenas tardes en esta Ike partía a las siete de la tarde no si como todos los años Sigma

Voz 7 08:25 no horarios no horarios lo hemos cambiado primero primera así como evento tenemos la la gala de los Reyes Magos eh que es así que es eh a las cuatro y media en realidad es la apertura de puertas cuatro cuarto la gala antes e empieza a las cinco pero con con anterioridad los reyes están allí para que los niños puedan a pues a a darles en su carta de última hora Ia presentarse allí darles un beso que es lo que suelen hacer y a las siete de la tarde silla como todos los años sale la la cabalgata de Reyes sí bueno esperemos que que para el disfrute de todos los logroñeses pues

Voz 0496 09:05 lo que sí que ha recorrido va a tener parte desde el parque

Voz 8 09:07 la verdad parte el parque de La Cometa

Voz 7 09:11 discurre por yo creo que es Marqués de Murrieta llega avenida de Portugal avenida de Portugal sale hacia un poquito hacia la Gran Vía bueno cruza San Antón vuelve por por Vara de Rey por los muros y Avenida de la Paz llega hasta la confluencia de la calle de la calle San Millán con la avenida de la Paz en el cruce de la calle San Millán con la avenida de la Paz es donde dónde termina

Voz 8 09:36 cabalgata lo demás donde bueno los niños y los mayores vamos a poder ver a los Reyes muy de cerca todo el espectáculo que ese monto habitualmente carrozas no

Voz 7 09:45 sí sí sí hombre y lo que vamos a ver es a los reyes pero los reyes vienen acompañados es de de un set de un gran séquito de pues de unas carrozas infantiles para entretener a los más pequeños así como de diversos espectáculos y este año además contamos con más de ochocientas personas que participen en la

Voz 8 10:06 cabalgata habrá pocos eventos más multitudinarios verdad conocida creemos que es como este ninguno y que vuelva además a tanta gente durante todo el día

Voz 7 10:16 desde por la mañana que ya llevamos desde por desde por la mañana y la verdad es que ha sido con una acogida y una llegada estupenda Hay muy calurosa por parte de los logroñeses más de ochenta años no yo esta a Cavallo si chino harán exactamente las cifras no Nos Nos bailan un poco porque con anterioridad eh ya has empezado a hacer una cabalgata que la organizaba la Pepe Izaga ir y luego bueno pues lleva Radio Rioja se sumó al proyecto y hemos continuado

Voz 8 10:46 bueno pues desde las siete de la tarde cabalgata parte desde la plaza de La Cometa pues como todos los años seguro que va a ser un evento absolutamente multitudinario donde todo aquel que se acerque va a poder disfrutar de un estupendo espectáculo seguro que si María hizo muchas gracias muchas gracias

Voz 0496 11:02 lógicamente la cabalgata de Reyes aquí en Logroño esta tarde va a provocar alteraciones al tráfico en la zona centro de la ciudad fundamentalmente Francisco Iglesias concejal de Movilidad qué tal buenas

Voz 9 11:12 hola buenas tardes cuáles van a ser esas alteraciones

Voz 10 11:14 bueno alteraciones en todos los sentidos no la cabalgata tiene un recorrido que va por todo el centro de la ciudad desde Gonzalo de Berceo Calle San Millán recorriendo bueno pues se Gonzalo de Berceo Murrieta Avenida de Portugal la venía de La Rioja Peña heraldos San Antón eh y luego ya lo que es Vara de Rey ya venía de lámparas de La Caixa mía con lo cual es un recorrido que va por todo el centro de Logroño y las afecciones son inevitables por empezar por una de ellas en los aparcamientos subterráneos que se encuentran en ese entorno pues van a tener dificultad que asista avisado ya ellos para entrada y salida de vehículos al menos desde las siete de la tarde hasta las nueve de la noche también se verán afectados lo que es la circulación del el tráfico particular los vehículos particulares bueno pues clavar todas esas calles van a estar cortadas con la debida ventilación porque se prevé una asistencia multitudinaria como todos los años y bueno pues también los vehículos que se encuentra en ese entorno pues no van a poder efectuó su salida a su llegada a las calles también tendremos afecciones al transporte urbano como puede ser de otra manera en la cual pues eh desde las seis de la tarde a las siete la línea tres que es la que circula por Gonzalo de Berceo va a haber alterado su recorrido y continuará por Carmen Medrano hasta Duques de Nájera con a de raíz su recorrido tradicional y a partir de las siete de la tarde pues el resto de las líneas con las suspensiones una única línea en ese suspende es la línea dos que bueno pues pues su afección y por transcurrir prácticamente en el recorrido completo de la de la cabalgata pues es la única línea que se suspenden desde las siete de la tarde hasta las nueve de la noche el resto de las líneas es sufren modificaciones bueno pues en sus recorridos fundamentalmente desviando los a través de la calle Duques de Nájera y luego ya la llegar a la altura de de Vara de Rey donde la mayoría de ellos recuperan recorrido hoy bueno pues eh algunos pues varían un poco más la línea nueve que tiene que gustar otro lado del Ebro pues varían un poquito también ya su recorrido y bueno pues verán cortadas sus traslados a sus sus paradas pues verán alteradas sí que hay que decir que aunque las líneas tengan alterado su recorrido donde haya una parada de autobús luego recorrido planteado pues se van a parar con lo cual bueno pues aquellas personas que cojan una línea u otra pues van a seguir haciendo paradas y por último pues lo que es la zona azul y zona verde en las calles aledañas a lo que es la cabalgata ha suspendido sus zona azul algunas a partir de las seis de la tarde como pues al de Gonzalo de Bermeo o la familia de Velasco y otras a partir de las siete de la tarde como son pues las zonas aledañas a zona azul en el entorno del recorrido de la cabalgata

Voz 11 13:48 el concejal el mejor consejo dejar el coche ir andando y los que vengan de fuera pues intentar aparcar bueno pues en algún aparcamiento un poquito más exterior al centro de la ciudad no

Voz 10 13:56 efectivamente yo creo que para los ciudadanos de Logroño en los vecinos y los vecinos de Logroño lo mejor que puede hacer esta tarde que se prevé una tarde bueno pues soleada hasta que anochece pues es que bajen andando que disfruten de la ciudad evitaremos los problemas los los embotellamientos el autobús urbano que dará servicio a todas esas personas que tengan que desplazarse por Logroño pues irá mucho más ágil si el transporte privado queda queda aparcado en tanto en garajes como superficie y sobre todo a los que vengan de fuera no estén escuchando pues escrita en esos aparcamientos tanto de Las Norias como en como en la zona de El Revellín como en la zona del campo de fútbol de Las Gaunas donde se pueden aparcar iban a tener autobuses que pasan por el entorno que les para poder llevar hasta los aledaños de la cabalgata o hacer esas últimas compras en en la ciudad no con lo cual en ese aspecto yo recomiendo a la gente que pasé que bajen andando y que bueno pues que que disfruten de la cabalgata con tranquilidad

Voz 11 14:49 Francisco Iglesias concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Logroño gracias buenas tardes

Voz 10 14:53 buenas tardes Melchor Gaspar y Baltasar en Logroño

Voz 0496 14:55 pero también en toda La Rioja han llegado a toda esta comunidad autónomas esperan cabalgatas en muchos puntos de esta región también en Calahorra Miguel Ángel Santos

Voz 12 15:03 los Reyes Magos han llegado muy pronto esta mañana que a la hora a las diez y media han sido recibidos por el alcalde Luis Martínez Portillo en el Ayuntamiento después en el Pabellón Europa han recibido las peticiones de todos los niños y niñas por la tarde van a visitar a el Hogar de Personas Mayores a las siete de la tarde cada uno de los tres en Reyes se colocará en su carroza correspondiente para comenzar la Cabalgata el concejal de Festejos Óscar Eguizábal promete sorpresas

Voz 13 15:32 claro

Voz 14 15:32 la como en los últimos años en la plaza del Raso con unas carrozas con una figura mental como llevamos realizando los pueblos tres últimos años is cuidar por el recorrido habitual hasta El Silos donde bueno pues abra la la típica sorpresa de nuestro este año los leyes lo lucir una importante novedad que guste a todos ya de la cabalgata

Voz 0496 16:02 cierto es

Voz 14 16:04 pericia de de los que no que son nuestros que

Voz 12 16:10 antes de llegar al final para en la glorieta de Quintiliano para ver la adoración de los Reyes que interpretará el grupo de teatro la canilla en Alfaro serán siete las carrozas que salgan también por el recorrido habitual estarán acompañados por la Asociación de tambores y bombos del Santo Entierro la agrupación musical alfareña en Arnedo los Reyes Magos estarán acompañados por la Agrupación Musical Santa Cecilia partirán desde la Plaza de España donde descenderán de sus carrozas para presentar sus regalos al niño Jesús después continuarán por el teatro Cervantes Paseo de la Constitución Huertas llegada a la plaza de España donde todos los niños y niñas arnedanos podrán saludar a Sus Majestades y recibir sus regalos en Cervera del Río Alhama también está prevista que comience a las siete de la tarde la cabalgata de los Reyes al finalizar se sortearán cuatro roscones de Reyes

Voz 0496 17:04 bueno los Reyes Magos ya están aquí traen muchos juguetes para los más pequeños Llesta son las peticiones por excelencia

Voz 9 17:11 nos las contaba en esta emisora Eduardo González de Garay que es copropietario de juguetes con bueno pues el

Voz 15 17:17 bueno puede más de de los más demandados para para este año han sido los que los famosos Félix unos muñecos en neonatos que pueden interactuar entre ellos y bueno ha sido la el el juguete por excelencia sobre todo porque porque ha faltado bastante material en el mercado luego también ha sido la la línea de de todo el año de las muñecas Lol diferentes formatos de de unas pues la sorpresa en la que el niño va abriendo la va sacando accesorios y descubriendo diferentes complementos y la verdad que ha sido ha sido de de los más de lo más vendido

Voz 9 18:04 eso es lo más vendido pero también siguen triunfando como no los juguetes más tradicionales

Voz 15 18:08 que yendo el el la demanda del juguete tradicional el todos los o típicos juguetes vehículos tema de de cocinas líneas de de Cultura dos Huete infantiles al final tiene una una una venda hay una demanda siempre muy muy alta sigue estando de moda de de

Voz 16 18:34 eh de de la marca que les comenta

Voz 15 18:37 Playmobil construcción de Leo son son marcas muy afianzada así con con una

Voz 9 18:46 muy muy muy establecido muy estancadas

Voz 15 18:49 a todos los años en Muccino

Voz 9 18:52 bueno hay también

Voz 0496 18:54 estos días hoy y mañana no faltará en muchos hogares el tradicional roscón de Reyes un postre que hunde sus raíces

Voz 9 19:01 la tradición de la antigua Roma cero romanos

Voz 17 19:04 que cuando acababan sus de fiestas atún males entonces tenían del campo que no trabajaban qué hacían un pan ese pan Lorre llenaban metían un haba que era como símbolo símbolo de riqueza porque tenías una semilla para poder seguir plantando entonces eso es lo que yo más antiguo en contra no luego eso ha ido cambiando eran fiestas paganas como todo el mundo pues imaginar y luego bueno cada religión lo adaptaba a lo suyo ya le pusieron cuando en Francia los franceses quisieron poner una cosa más especial para un Rey pues los cocineros Itar pusieron una moneda de oro y entonces ya se añadió la sorpresa que era la riqueza lava era como ya un poquito más de pobre ella entonces el velaba era el que pagaba Hay lo otro pues dar el Rey

Voz 0496 19:54 bueno y además de los Reyes Magos la ilusión estos días está también puesta en el sorteo de la lotería de El Niño que se va a celebrar mañana el sorteo va a repartir setecientos millones de euros en premios y en La Rioja se han consignado siete millones y medio de euros Carlos Ruiz es el delegado de loterías apuestas del Estado

Voz 18 20:10 que viene a representar unos veintitrés euros por riojano bueno es mucho más que usan perdón mucho menos que en Navidad como es lógico no no hay tanto tiempo ni mucho menos para poder jugar pero sí que bueno su segundo sorteo del año entonces es poco más o menos lo mismo que se consiguió el año pasado número siete es un número muy buscado entonces hay que se ha visto en las filas que había en en el cobro y posteriormente en la reinversión en el sorteo del Niño de sorteos gustará menos pero lo que sí que es cierto es que el cero es un número que que sale así es el que más ha salido la niña del cero

Voz 0496 20:48 Carlos Ruiz recuerda que el último premio gordo en la lotería del Niño cayó aquí en La Rioja hace veintiuno años

Voz 18 20:53 el segundo sorteo en importancia ahora siempre no sé porque siempre ha habido la el bulo de que al premio en el sorteo que más premios reparte I no es así hay que tener en cuenta que el sorteo de Navidad reparte el primer premio cuatro millones y de aquí el de premios son dos millones es importante porque bueno tiene rota otra característica que mantiene Navidad tiene tres reintegros cosa que ya el treinta por ciento de la gente que ella cobrar entonces pero bueno cubra un reintegro por lo menos lo pierden todo aquí en el no a quién tocado tres veces y en el año noventa y siete fue el que tocó es déficit que ya nos toca ahora veinte años después de veintiuno años después

Voz 1 21:46 eh

Voz 0496 21:51 el continúa el festival Actual continúa el cine hoy sábado se modifica el horario para no coincidir con la cabalgata de Reyes a las seis de la tarde se va a proyectar la película Leto Félix Abel de la Cruz es el programador cinematográfico de aquí

Voz 20 22:02 es un musical ahora fíjate fíjate el éxito de Bohemia en rapto di el éxito de Ha nacido una estrella parece que el musical está de moda y en este caso es una película rusa que en música de los setenta Sex Pistols metros grupo yo la Diego Unami

Voz 21 22:17 hago un poco más entrado en edad que yo hice clara

Voz 12 22:20 la mayoría de los grupos

Voz 20 22:22 en blanco y negro con unos números musicales incluso dentro de la película que que están fenomenal y te cuenta la historia de los rockeros en la Unión Soviética de los años ochenta con esa censura que ellos tenían tenían que pasar las letras por la censura de los comunistas del partido tenían un sitio donde podían ver los conciertos pero no te levanten la chillar porque estamos en la URSS realmente a partir de ahí se forja una una historia de personajes de amor de amistad a mí me parece una película que además creo que conecta muy bien para mí las dos patas que hasta hoy aunque el actual crece y crece han sido las más importantes dentro de de lo que es el festival el cine y la música por lo que será recomiendo a los amantes de la música sin ninguna duda

Voz 0496 23:05 vamos ya con los deportes el EDF femenino ha perdido tres cero esta mañana en Zubieta ante la Real Sociedad dos cuentas Sergio Moreno buenas tardes

Voz 13 23:11 hola Diego buenas tardes con la presencia de los Reyes Magos en las aulas la Unión Deportiva Logroñés recibe a partir de las cinco de la tarde al Racing de Santander en lo que sin duda es el partido de la jornada entre dos equipos diseñados para estar arriba en donde sin duda los cántabros están cumpliendo con holgura sus objetivos porque en estos momentos son el mejor equipo de toda la Segunda B mientras que la Unión Deportiva logroñés se encuentra a cuatro puntos del pedido de ascenso lejos sin duda de rivales directos como el propio Racing el Mirandés o el Barakaldo el Rácing llegará para esta última jornada de la primera vuelta a Logroño con normas de quinientos aficionados y con las bajas decidiera si se pudo dos de sus principales bazas aunque con un auténtico plantación ya que esquivar área tiene recursos de sobra para sustituir les es más dispone de Noguera jugador de Segunda División fichado hace una semana del Numancia de Soria por su parte los problemas físicos y que se acumulan en la plantilla riojana son bajas seguras paredes Santamaría Olaetxea y Arnedo y aunque han entrado en la película de diecinueve convocados Buils Vitoria Marcos Andre sigue mermados por diversos motivos no están para arrancar en el once titular así que Sergio Rodríguez irá para este partido con Miguel en portería la defensa estará formada en principio por Iglesias Caneda Guadilla Flaño en principios espera un trivote en el centro del campo con remolque Andy Carles Salvador y arriba ñoña Rayco estarán acompañados o por Rubén Martínez en un extremo o por Víctor López como falso nueve además hay que recordar que club confirmó ayer la baja definitiva de Vladímir de esta forma la entidad riojana libera una ficha senior que será cubierta en los próximos días por un nuevo defensor todo apunta que se trata de riojalteña quizá en Sáenz que ha estado entrenando estos meses con el Calahorra a la espera de una propuesta a la altura del futbolista que las últimas temporadas ha jugado