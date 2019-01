Escucha las noticias de las 23:00 (05/01/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 el Deportivo Dani Garrido

Voz 2 00:07 de Nasser son las once en punto de la noche las diez en Canarias estamos aquí Roberto torrija con el resto del equipo de informativos para resumir cómo ha ido el día Rober qué tal buenas

Voz 1827 00:14 no será Dani buenas noches Francia ha entrado en dos mil diecinueve con la crisis social de los chalecos amarillos todavía viva

Voz 3 00:24 este primer sábado de protestas de

Voz 4 00:26 el año era importante después de la pérdida de músculo

Voz 1827 00:29 las últimas semanas unas cincuenta mil personas según el Ministerio del Interior francés han vuelto a echarse a las calles muchas más que la semana pasada aunque bastantes menos que en la primera protesta convocada en noviembre en contra del aumento de los impuestos a los carburantes las manifestaciones han terminado cómo estamos escuchando con altercados bastante importantes un grupo de violentos ha llegado a irrumpir en la oficina del ministro portavoz corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 00:55 el ministro portavoz del Gobierno francés vendrán

Voz 5 00:58 aunque juego ha tenido que ser evacuado de esto

Voz 0390 01:00 en esta tarde después de que algunos manifestantes de chalecos amarillos hayan irrumpido violentamente en su ministerio para entrar en el patio ministerial los manifestantes han roto la puerta de madera con una carretilla elevadora industrial no soy yo el que ha sido atacado sino la República el gobierno democrático ha declarado objetivo que junto a su el equipo ha tenido que ser desplazado a otra zona segura del centro poco antes la policía había cifrado en unos tres mil Los chalecos amarillos que han acudido a París este sábado muchos menos que en ocasiones anteriores pero al parecer mucho más violento a juzgar por los incendios provocados en las embajadas de Suecia Túnez también han prendido fuego auto móviles motos y patinetes en lugares muy céntricos de la capital en otras ciudades de Francia es han celebrado también marchas y concentraciones algunas con actos vandálicos semejantes a los de París recordemos que el Gobierno de más com ha cedido en muchos puntos a las demandas de los chalecos con paquetes sociales que superan ya los once mil millones de euros

Voz 1827 02:01 aquí en España el Gobierno ha pedido a la Fiscalía que investigue si es un delito la difusión en las redes sociales del Partido Popular de Un vídeo que pretendía ser humorístico que empieza con un padre leyendo la carta de su hijo

Voz 6 02:12 los Reyes Magos queridos reyes ni cantante preferida era Amy Winehouse más de mi actor favorito era Robin Williams humorista favorita era Chiquito de la Calzada también te lo llevas tú solo te escribo esta carta para decirte que mi presidente favorito es Pedro Sánchez

Voz 1827 02:37 en Twitter que los partidos políticos están para algo más que para desear la muerte del presidente del Gobierno poco después el Partido Popular ha pedido perdón y lo ha terminado por borrar el autor del vídeo ha recordado que es ficción que el no le desea la muerte a nadie y que no tiene la culpa de que el PP lo difundiera antes de la difusión de este vídeo la vida política giraba en torno al papel de Vox en las negociaciones para formar gobierno en Andalucía el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls proponía hoy en el diario El País una especie de cordón sanitario un pacto a tres entre PP PSOE y Ciudadanos para aislar ultraderecha el portavoz de este partido el portavoz de Ciudadanos Carlos Carrizo Ossa advertía hoy de que Vox no tocará ni una coma del acuerdo firmado con el PP

Voz 1 03:18 eso que hemos firmado es lo que por parte de ciudadanos sitúe el programa de gobierno que aplicaremos si al final la investidura como esperamos sale adelante

Voz 1827 03:28 tras rizos a confirmaba también que Ciudadanos no va a reunirse el martes que viene con ningún representante de Vox sí que lo hará el secretario general del Partido Popular Teodoro García De Gea que hoy en la Cope ha asegurado que hay que hablar con todos y que lo importante es echar al PSOE de la Junta de Andalucía

Voz 7 03:42 yo creo que hay que hablar para

Voz 8 03:45 para evitar que Susana Díaz el Partido Socialista también podemos siga mandando en la Junta de Andalucía y creo que esa repetición de elecciones con la que ha amagado el partido Vox es un regalo de Reyes que no merece mi Susana Díaz y el Partido Socialista ni y Podemos

Voz 1827 04:00 desde Vox a su secretario general califica Ciudadanos en estos términos

Voz 9 04:04 es un partido que se ha caracterizado por no tener ningún principio ningún valor y ser un oportunista

Voz 1827 04:10 el Gobierno por su parte ha criticado hoy las declaraciones de Pablo Casado que arrastrado por la ultraderecha habló de violencia doméstica y de denuncias falsas declaraciones que la vicepresidenta Carmen Calvo considera un paso atrás en la lucha contra la violencia machista

Voz 0376 04:22 esta es una línea roja que nadie puede pasar que nadie puede conceder en ningún tipo de negociación política y que nadie puede desde una minoría en un autonomía imponer al resto de la mayoría de las leyes y de los acuerdo constitucional de este país

Voz 1827 04:39 la vicepresidenta a Carmen Calvo fue quien viajó a finales de octubre al Vaticano para hablar entre otras cosas de la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos ante la negativa del prior del Valle a permitir la entrada para sacar sus restos el Gobierno anunció esta semana que volvería a dirigirse a la Santa Sede para tratar de agua para que esta autorizara su exhumación y la respuesta del decano ha llegado a última hora de esta tarde la Iglesia evita inmiscuirse en un asunto que según considera no va con ellos corresponsal en Roma Joan Solés buenas noches

Voz 0946 05:06 buenas noches el Vaticano se reafirma en su declaración de la Secretaría de Estado de la Santa Sede de octubre pasado preguntado al respecto el nuevo portavoz de Francisco Alessandro quiso Haití ha comentado que no tenían nada que añadir el traslado de los restos del dictador Francisco Franco es asunto que concierne a la familia a las autoridades de España y a la precio episcopal española el Papa o la jerarquía romana no se oponen y aconsejan que las tres partes alcancen un acuerdo pero no es competencia del Vaticano decidir sobre el traslado ni el nuevo lugar de entierro según indicó el secretario de Estado el cardenal panorama hace dos meses el portavoz de Francisco ha reiterado que no tienen nada que añadir a esta posición de la Santa Sede que de momento parece férrea e inamovible

Voz 1827 05:51 Yeles conseller catalán Lluís Puig instalado en Bélgica tras fugarse de España ha aparecido hoy en un acto en Francia en concreto permitían que un sector del independentismo también lo considera territorio catalán después de que un tribunal de Alemania se negara a extraditar por rebelión a nuestro país a Carles Puigdemont bueno el Supremo levantó la euroorden orden de busca captura a nivel europeo contra todos los fugados Radio Barcelona Pau rumbo

Voz 1071 06:14 no es un gesto nada menor que uno de los políticos que se establecieron en el extranjero hará ya más de un año pise territorio francés

Voz 1827 06:21 que sobre ellos recordemos que ya no pesa ninguna euro

Voz 1071 06:23 orden el juez Llarena la revocó después de sendos reveses de las justicia alemana belga sus intereses puntos Ramón y sus compañeros se habían abstenido de visitar Francia con cuya Policía ha habido históricamente una estrecha colaboración por parte de las autoridades españolas desde los tiempos de ETA ahora Lluís Puig ha roto esta tendencia el ex conseller de Cultura viajó de madrugada de Bruselas a Perpiñán cruzando así toda Francia para participar esta tarde en un acto de presentación del Consejo para la República

Voz 10 06:52 así lo meditada pensada tonta

Voz 1071 06:55 es una decisión meditada hacía mucho tiempo que con los compañeros de

Voz 10 06:58 exilio comentábamos la necesidad de volver a pisar tierra

Voz 1071 07:01 las catalanas dice Puig refiriéndose a que el catalanismo ha considerado siempre esa región sur de Francia históricamente catalano parlante como parte de los Països Catalans Puig ha asegurado que podría haber nuevas apariciones

Voz 1827 07:13 los problemas del alquiler en España van a seguir en dos mil diecinueve según el sector inmobiliario pagar cada mes el alquiler se lleva el cuarenta por ciento de los ingresos de un inquilino este asunto cómo atajar esta nueva burbuja inmobiliaria tensado en las últimas semanas las relaciones entre el Gobierno y Podemos que considera que las medidas aprobadas se quedan cortas los de Iglesias reclaman que se controlen los precios para limitar los Javier Carrera buenas noches qué tal buenas noches la ley

Voz 0866 07:38 Mitación podría pasar por una serie de índices que establecerían máximos y mínimos por metro cuadrado con algunos condicionantes

Voz 1827 07:45 es que ya se ha aprobado en capitales como Berlín o París

Voz 0866 07:48 sin embargo la experiencia no fue tan positiva como se esperaba en la capital alemana según los estudios consultados por el profesor del Tecno Campus de la Universitat Pompeu Fabra Josep Maria Raya si se han dado efectos en la reducción de precios aunque más bien menores pero también se dieron efectos negativos

Voz 0627 08:03 los propietarios que tengan incentivos a comprar las viviendas en alquiler parecen mercados negros aparecen acuerdos entre propietarios e inquilinos porque como habitualmente es el inquilino el que tiene que denunciar al propietario de que el precio es abusivo

Voz 11 08:14 pero si el inquilino quiere vivir de alquiler y no veo

Voz 0627 08:17 la posibilidad pues aceptará un precio superior

Voz 0866 08:19 ciencia hasta el setenta por ciento de la oferta según raya está por encima del precio máximo mientras que en París un quince por ciento de las viviendas desaparecieron del mercado la solución podría pasar por el impulso definitivo del alquiler público en España sólo existe un uno coma cinco por ciento de vivienda de alquiler social frente al treinta por ciento de Holanda o el dieciséis por ciento de Francia una reforma del mercado inmobiliario que pide también el sindicato de inquilinas e inquilinos para poner en el mercado los tres millones y medio de viviendas desocupadas José Luis Rodríguez es su portavoz

Voz 12 08:49 había que ha acompañado seguido precios con medidas para inmovilizado toda la vivienda vacía buena parte de la cual está en manos de fondos de inversión que vienen aquí a así tienen paquetes enormes de vivienda

Voz 0866 09:00 obligar a destinar un tanto por ciento de nueva construcción al alquiler social lo mayores incentivos a los propietarios son otras de las propuestas de los especialistas que nos acercaría al modelo de Viena donde el mercado del alquiler se combina entre una parte pública otra privada y otra mixta y que ha permitido contener los precios y frenar la especulación en la capital austriaca

Voz 1 09:27 sí

Voz 1827 09:27 este sábado los de Hamás Noticias cuatro personas han muerto en dos incendios en Cataluña el más grave ha sido a primera hora de la mañana en un bloque de viviendas de Badalona tres personas han fallecido por el fuego hoy hay una veintena de heridos Julio Guerra

Voz 4 09:43 las noches al Roberto buenas noches el primero en Badalona se producía esta mañana en un edificio de diez plantas la ya las llamas comenzaron en la planta baja del edificio que ascendieron hasta el piso más alto incendio que no sólo ha causado la muerte de tres personas y una veintena de heridos dos de ellos graves sino que uno de los heridos es un bebé se encuentra ingresado en el hospital Vall d Hebron en estado crítico lo contaba una vecina testigo del incendio

Voz 14 10:05 ayer dio el primero ir el primero aplazado por arriba atrás es han tirado personas con la ventana había otro muerto y un niño de dos meses también está en estado grave en el hospital

Voz 4 10:19 el segundo incendio comenzaba pasadas las dos y media de la tarde en la localidad de La Llagosta las llamas calcinaron uno de los pisos de la quinta y el quinto piso del edificio en el que han muerto otra persona dos han resultado intoxicadas por humo de hecho un policía local del municipio ha tenido que ser ingresado por esta intoxicación

Voz 1827 10:34 los cuatro jóvenes detenidos por una supuesta agresión sexual a una chica de diecinueve años en Alicante se preparan ya para pasar su primera noche en prisión provisional fue un vecino quien alertó a la Guardia Civil ella no recuerda nada porque iba borracho ahí estaba drogada Radio Alicante Daniel Rodríguez

Voz 15 10:48 la Guardia Civil detuvo a cuatro jóvenes durante la mañana del día uno de enero tras recibir un aviso de que habían agredido sexualmente a una chica de diecinueve años en un local de una vivienda en Callosa d'En Sarrià la persona que alertó a la Guardia Civil encontró uno de los detenidos encima de la chica semidesnuda ya otro de ellos subiéndose los pantalones la víctima se encontraba bajo los efectos del alcohol las drogas además los agentes han intervenido un vídeo en el que los arrestados grabaron la violación los jóvenes encuentran en prisión provisional sin fianza la investigación sigue abierta ya que la Guardia Civil sospecha que los detenidos

Voz 1827 11:19 podrían haber protagonizado otras dos situaciones idénticas con otras dos mujeres hoy hemos conocido también una agresión salvaje un chico transexual en Córdoba se busca al hombre que le propina una paliza que llegó a golpearle con una botella en la cabeza lo ha denunciado

Voz 4 11:32 esta agresión de Transexuales de Andalucía agresión a un chico de diecinueve años al que primero atacó con insultos homófobos después la agredió le causó un traumatismo craneoencefálico y contusiones en la rodilla si el codo el agresor no paró hasta que dos conductores pararon junto a ellos y es tuyo con el teléfono de la vida

Voz 1827 11:47 herido muy grave un anciano atacado por tres los bailes en Madrid

Voz 4 11:50 un hombre de ochenta y un años que paseaba cerca del barrio de Vallecas en Madrid los tres perros iban sueltos ISAF lanzaron atacarle el hombre tiene desgarros en las dos piernas y los brazos en muy mal estado y ha sido trasladado al hospital de La Paz donde se encuentra en estado

Voz 1827 12:03 muy la Audiencia de Granada revoca una sentencia que obligaba a un padre a seguir pagando la pensión a su hija de treinta y un años

Voz 4 12:08 la pensión de ciento cincuenta euros que la Audiencia no comparte y es que aunque la ley sí que fija que los hijos pueden depender de sus padres incluso pasados los dieciocho años esto ocurre cuando no tienen ingresos en este caso la mujer de treinta y un años ya sabía incorporado al mercado laboral durante algún tiempo no es la única es que este hombre tiene otro hijo también mayor de edad y que también pedía la pensión a su padre aunque en su caso su petición ya había sido denegada

Voz 1827 12:32 ya sea reconstruido en Mallorca la primera infraestructura dañada