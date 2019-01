Escucha las noticias de las 05:00 (06/01/2019)

parcial de gobiernos siguen focalizados en la frontera de Méjico The world is coming escribió a Trump en su cuenta de Twitter y es que los cinco mil millones Dorantes que el presidente quiere destinar la construcción del muro siguen bloqueando unas negociaciones que se alargan ya dos semanas el último encuentro se ha producido hoy entre el vicepresidente el PIB entre el vicepresidente Mike Pence y los líderes demócratas un encuentro sin muchos avances asegurado Donald Trump también por Twitter el presidente ha presionado a los demócratas para cerrar cuanto antes un acuerdo lo único que tienen que hacer es aprobar una seguridad fronteriza real ha escrito Trump republicanos y de cada demócratas volverán a reunirse este domingo para retomar las negociaciones

Voz 0946

01:20

el Vaticano se reafirma en su declaración de la Secretaría de Estado de la Santa Sede desde octubre pasado y preguntado al respecto el nuevo portavoz de Francisco Alessandro quiso Haití ha comentado que no tenían nada que añadir el traslado de los restos del dictador Francisco Franco es asunto que concierne a la familia a las autoridades de España y a la Conferencia Episcopal Yola el Papa o la jerarquía romana no se oponen y aconsejan que las tres partes alcancen un acuerdo pero no es competencia del Vaticano decidir sobre el traslado ni el nuevo lugar de entierro según indicó el secretario de Estado el cardenal panorama hace dos meses el portavoz de Francisco ha reiterado que no tienen nada que añadir a esta posición de la Santa Sede que de momento parece férrea e inamovible