Escucha las noticias de las 11:00 (06/01/2019)

son las once las diez en Canarias

Voz 1061

00:06

apenas el veintidós por ciento de los británicos respalda el acuerdo que Theresa May ha alcanzado con Bruselas para el Brexit según una encuesta que publica hoy You Gov la prensa británica publica hoy también que May podría volver a retrasar la votación en el Parlamento sobre ese acuerdo prevista para la semana del catorce de enero porque estaría buscando más tiempo para negociar con la Unión Europea Daniel Lara