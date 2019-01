Escucha las noticias de las 08:00 (07/01/2019)

son las ocho las siete en Canarias qué tal están muy buenos días lunes siete de enero festivo todavía nueve comunidades los niños en casa hoy es un día de transición antes de que mañana se reanude el curso escolar el curso político en el Congreso aunque en Andalucía no han tenido descanso esta semana comienza de verdad la cuenta atrás para saber exacta ente cuanto a costa de quién están dispuestos a pagar PP y Ciudadanos para hacerse con la Junta de Andalucía Si la factura correrá a cargo de las mujeres a las que ha costado veintiún siglos disponer de una ley de violencia de género veintiún siglos la Universidad de Oxford eligió la palabra tóxico para definir el año dos mil dieciocho y como estamos comprobando en este recién nacido dos mil diecinueve algunos ya están empezando a elegir entre dos palabras susto otra atún porque también van a tener que elegir entre susto otro dato los parlamentarios británicos que esta semana reanudan el pleno para votar por fin el acuerdo del Brexit con su economía muy resentida ya por la ruptura y empieza a tener que elegir también hasta el muy soberbio Donald Trump hoy se reúnen representantes de los gobiernos de Estados Unidos sí de China para tratar de frenar la guerra comercial desatada por el inquilino de la Casa Blanca a China ya le hace daño pero es que en Estados Unidos empiezan a sufrir la también muchos votantes de Trump que no pueden por ejemplo vender sus productos agrícolas al gigante asiático y así va todo jugar con fuego o lo que es lo mismo jugar con los Trump pistas del triunfalismo es lo que tiene que siempre sale caro al final Pepa Bueno en la Cadena Ser a partir de las ocho y media vamos a analizar con José Antonio Zarzalejos con Antón Losada y con Argelia Queralt el discurso de ayer del Rey

Voz 1727

02:41

SER las universidades y las empresas tendrán que cotizar a partir de ahora por todos los becarios incluso por los que no cobren en sus practicas Aimar Bretos hasta ahora sino cobraban no sólo ha tenido que dar de alta en la Seguridad Social decenas de miles de jóvenes se van a beneficiar de esta medida pero los rectores avisan de que no tienen dinero para pagarles y ojo a las resistencias internas en el gobierno entre ministerios a cuenta de las reformas contra el cambio climático la ministra Teresa Ribera ha intentado llevarlas en un Real Decreto dos veces al Consejo de Ministros se lo han echado atrás los ministerios de Economía Industria y Agricultura apuestan por tramitar esas medidas