Hoy por Hoy La Rioja (7/1/2019 Tramo - 6:50 a 7:00)

qué tal muy buenos días Lourdes siete de enero vamos en primer lugar a saber el tiempo que nos espera para esta jornada Agencia Estatal de Meteorología Judith Albadalejo buenos días

Voz 3 00:17 buenos días hasta amanece más con intervalos de nubes bajas hoy lunes en La Rioja en las próximas horas los cielos podrían ir tendiendo a nuboso en La Rioja Alta ir disminuyendo a cielos más despejados en La Rioja Baja hoy toca abrigarse porque bajan las temperaturas dejándonos ambiente mucho más frío las máximas no sobrepasarán los cinco grados en Haro seis en Logroño siete

Calahorra Arnedo Alfaro el viento por su parte hoy sopla del norte del noroeste un grado y medio de temperatura en el centro de Logroño en las carreteras no hay problema se circula a esta hora con total fluidez hemos dejado atrás un fin de semana en el que la lotería del Niño ha pasado de largo de esta comunidad autónoma y en el que sin duda a los grandes protagonistas han sido

Voz 4 01:04 fenomenal ha sido una gozada llevo dos mil años pero dos mil diecinueve y daños más impresionar fin yo se ha portado bien los de Logroño siempre se portan bien

Voz 5 01:17 excelente le hemos pasado general pensábamos con el tiempo pero ha sido un viaje tranquilo como oro bueno la los niños riojanos siempre han sido bueno este año Arabia fenomenal es que vamos a regalar todo ahora lo que apellidos pero tenemos que decirle que sea rigurosos todos los estudios que estudie que aprueban toros las total

Voz 0496 01:41 Melchor Gaspar y Baltasar que han pasado por esta comunidad autónoma y lógicamente sobre todo los más pequeños felices

Voz 0277 01:47 extra con los Reyes Magos porque

Voz 2 01:49 me atrae acaban de caramelo regalo

Voz 0277 01:52 los mantras un regalo son una peonza una pista del coche también ha atraído coche teledirigido unan Air una himnos gomas y nada más yo estoy muy contento con los Reyes porque me han traído una cazadora ha traído un con un libro que se enciende a este nuevo intenta con los Lakers me han traído unas las era de cara Jawad una maquina de pulseras

Voz 6 02:28 ojo que se llama Abhisit los Reyes Magos nunca ahí el parque de atracciones de Pini por ir otras cosas que no me acuerdo cada

Voz 0277 02:38 a mí me trajeron una Nintendo dos juegos de mesa ir mucha ropa traido también un un

Voz 8 02:51 balón deba el once está está muy contenta porque he pedido a los reyes y me han traído un pijama

Voz 9 03:06 o sea que

Voz 10 03:14 ya

Voz 9 03:18 un All Good ya un tal nada que cada cual la banda

Voz 0496 03:37 bueno pues los niños con a poder seguir disfrutando los regalos porque hoy no hay colegio seis de la mañana y casi cincuenta y cuatro minutos

seguimos con otros asuntos de la actualidad esta tarde este viernes siete de enero a las siete y media en el Ateneo hay una charla a cargo de Javier Andaluz que es de Ecologistas en Acción que iba aportó título transformar el mundo no el clima Javier Andaluz qué tal muy buenos días

Voz 14 04:35 título transformar el mundo no el clima Javier Andaluz qué tal muy buenos días

Voz 15 04:39 hola muy buenos días a todos porque desde Colón

Voz 0496 04:42 estás en acción desde diferentes organizaciones ecologistas se está advirtiendo se viene advirtiendo que hemos llegado a un punto de no retorno y que el tiempo se nos está agotando si queremos tomar medidas para mantener nuestro nuestro planeta no

Voz 15 04:55 si no además leíste el Panel científico con bastante claridad nos quedan doce dieciséis años para reducir nuestras emisiones de una forma drástica chino queremos afrontar graves consecuencias eh que el cambio climático homosexual y aumento de lluvias torrenciales entonces bueno es de lo que hablaremos esa esta tarde a un poco la soluciones que podemos aportar desde la ciudadanía

Voz 0496 05:17 por dónde pasan de esas suelo esas soluciones me parece importante el matiz de la ciudadanía eh porque recientemente por ejemplo se ha celebrado la cumbre de Katowice Polonia creo que que era tampoco es que haya habido grandes avances insidiosa y luego no se terminan de concretar no

Voz 15 05:31 sí sí además yo vengo de la cumbre de Katowice que estuve precisamente allí evidentemente de la comunidad científica aparece pues a la comunidad internacional perdón parece que sí que oye lo que está diciendo la ciencia pero no lo aplica la realidad eso no nos ponen un paradigma donde sabemos que las soluciones que se están abordando es del más internacional no van a ser lo suficientemente rápidas como en lo que necesitamos para frenar el cambio climático y ante eso surge la necesidad de que la ciudadanía se active de que sea la ciudadanía la K la que apueste por esa transformación hacia un horizonte cien por cien renovable

Voz 0496 06:04 cómo podemos actuar cada uno en nuestro ámbito para intentar mejorar esta situación

Voz 15 06:08 pues tenemos varias soluciones que parten desde lo más individual a lo más colectivo yo creo que ya la los oyentes conocerán de sobra iniciativas como las cooperativas de consumo energético renovable conocerán también las cooperativas de consumo ecológico que permite acercar la producción local al a los consumos en ciudades o en otros sitios y sobre todo bueno pues la necesidad de revertir algunos malos hábitos que tenemos como puede ser un ejemplo de los que más en los últimos días pues la sobre Dependencia que tenemos al vehículo privado como sea perentorio toma medidas para reducir el tráfico en ciudades y Nos pasa por ejemplo de casa en Madrid central que es uno de los más claros donde debemos afecciones importantes para la salud no entonces vemos cómo se cambio climático no solamente se une con una forma de consumir sino de también una serie de consecuencias en el marco de salud en el marco de derechos sociales que es muy importante

Voz 0496 07:06 Javier Andaluz de verdad es que este tipo de charlas como la de esta tarde todas las eh las acciones que puedan hacer las organizaciones ecologistas a los medios de comunicación se nos antojan absolutamente vitales más teniendo en cuenta lo que hay enfrente quiero decir vemos a los negacionistas del cambio climático la manera de actuar de la Administración Trump o la cazada que viene diciendo Ball sonaron Brasil con todo lo que afecta al Amazonas verdad es que son mensajes absolutamente preocupantes

Voz 15 07:30 sí hará parece que el mundo rema en la contraria no aparece gente como Tram vigente sonada lo pero yo creo que los hechos ayer nuevos las están de la tan vemos que no hay marcha atrás es decir eh ya nadie cuestiona que tras esta siendo esta equivocándose negacionismo prácticamente está bastante desaparecido en muchísimos ámbitos señora cómo era hace diez años donde bueno sea la Administración de Bush por ejemplo era más claramente negacionista hice hablaba mucho menos no estas esas pequeñas batallas están te están ganando pero caros siguen surgiendo conflictos de estas a nivel internacional pero que su propia política económica está demostrando lo mal que van ese a ese tipo de propuestas entonces que ya no solamente una cuestión de lucha contra el cambio climático ante eso surge la necesidad de que países como los europeos pues les pongan un poco de estreno estas políticas especialmente pues ya lo conocemos pero bolso nadie sus pretensiones de prácticamente estar el Amazonas son un peligro no solamente para los propios brasileños sino para todo el planeta

Voz 0496 08:35 decía un experto también el otro día que es que además es un hecho tan evidente que estamos viendo que hay cantidad de movimientos migratorios que cada vez que se está aumentando más el número de movimientos migratorios a causa o como consecuencia de las de los desastres climáticos y de que se está desértico de muchas zonas del del planeta no

Voz 15 08:52 sí sí a no además España es uno de los grandes receptores de esos flujos migratorios la frica Subsahariana acabe tiene mayores problemas de estrés hídrico en Siria

Voz 16 09:03 que es un conflicto bélico parte

Voz 15 09:05 también de una situación bastante vulnerable el inicio de ello en una situación también de una tremenda sequía agravada durante años íbamos como estas circunstancias cada vez son más frecuentes y más intensas pero además que lo que advierte del grado y medio el informe agradece del PSC es que se ampliará a muchísimos países y una de las zonas donde probablemente estos graves problemas que prolonguen especialmente en los países mediterráneos europeos entonces aquí España juega al el doble papel de receptor y también el de que si no se estrena nuestra las emisiones actuales probablemente también seamos unas puente de flujos migratorios en uno de tiempo bastante corto

Voz 0496 09:45 bueno pues esta tarde a las siete y media en el Ateneo Riojano charla transformar el mundo no el clima a cargo de Javier Andaluz de Ecologistas en Acción Javier Andaluz gracias por atender la llamada de Hoy por hoy buenos días