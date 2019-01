Hoy por Hoy La Rioja (7/1/2019 Tramo - 7:20 a 7:30)

Voz 0496 00:00 qué tal buenos días la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este lunes siete de enero aquí en La Rioja cielos con nubes y temperaturas descenso va a ser un día de bastante frío tenemos ahora apenas un grado y medio de temperatura en el centro de Logroño

Voz 1 00:19 este fin de semana ha marcado por lo

Voz 0496 00:24 llegada de los Reyes Magos y también por la lotería del Niño que un año más ha sido esquiva aquí en esta Comunidad Autónoma Carlos Ruiz es el delegado de Loterías en La Rioja

Voz 2 00:33 no ha caído ninguno de los tres primeros premios el primero y el tercero cálido para Cataluña concretamente Barcelona y Sabadell Si el segundo bueno pues no han rodeado en Tudela en Pamplona pero la verdad es que lo que hace ilusiones que te caigan muchos décimos no sólo uno en en cada sitio pero bueno pues algo empieza tenga que además yo estaba convencido a tiros la tocar porque nos tocó el jueves un billón de euros nos tocó el sábado veinte y tantos vivir decía no hay dos sin tres pero no esta vez ha pasado de largo

Voz 0496 01:06 bueno los grandes premios que han pasado de largo habrá que revisar posibles pedreas terminaciones

Voz 0496 01:48 y colaborador de la Cadena SER Pablo Simón ha analizado en esta emisora el año que acabamos de estrenar y que va a tener como cita clave el próximo veintiséis de mayo con las elecciones municipales autonómicas y europeas este experto señala que todo está muy abierto y que el tiempo de las mayorías absolutas probablemente sea termina

Voz 1671 02:04 sí yo creo que esto es una lógica inevitable lo vamos a ver en La Rioja y ahora con la emergencia además de Vox ya estaríamos hablando de venta Partito esto no tiene precedentes en la historia de España la posibilidad de que haya cinco partidos de ámbito estatal que se coloquen entre el diez y el veinte por ciento del voto y parece que ese es el horizonte que está figurando en la mayoría de autonomías sin contar con que ahora mismo el Partido Riojano está fuera del Parlamento y también intentará aspiran a entrar no de tal manera que podríamos hablar de casi seis partidos con representación parlamentaria y la complicada configuración de mayorías que eso arrojaría así que no hay más remedio por parte de nuestros políticos también los ciudadanos tener los medios de comunicación tienen que hacer pedagogía pero los políticos no les va a quedar más remedio que hacer de la necesidad virtud y llegar a acuerdos porque otra manera no podrán gobernar

Voz 0496 02:48 Pablo Simón señala que la ciudadanía y los partidos se tienen que acostumbrar a negociar ya buscar diferentes acuerdos para tener gobiernos más estables esa va a ser dice Simon la nueva anormalidad al menos durante un tiempo

Voz 1671 03:00 yo no sé si la gobernabilidad ahora va a ser algo más sencillo yo creo que va a hacer más complejos sin lugar a dudas pero esto no quita que tengamos que hacer una doble lectura primero tenemos que ajustar nuestras instituciones para que puedan funcionar de manera más autónoma cuando tenemos mayorías complejas de gobierno y esto por ejemplo pasa por reformas mucho más profundas por poner un ejemplo del Parlamento es decir de Bercy resultando algo llamativo que por ejemplo la los parlamentarios de en La Rioja no sean profesionales es decir que tengan que compatibilizarlo con otro tipo de cargos ocupaciones cómo va a poder haber un buen control de la mayoría de gobierno sin ni siquiera tienen capacidad para dedicarse a tiempo completo a ello o por ejemplo un hecho que yo creo que también tenemos que hacer más pedagogía no no podemos pedir a nuestros políticos una cosa y la contraria cuando un partido llega a un acuerdo con otro rápidamente lo que se dice es que se ha transigir se han bajado los pantalones etcétera pero cuando los partidos no llegaban a acuerdos también los crítica vamos por ello decíamos que había que recupera el espíritu de la Transición

Voz 0496 03:59 este politólogo señala que el hecho de que coincidan en una misma jornada las municipales y autonómicas con las europeas tendrá algún efecto como por ejemplo un incremento de la participación en los comicios comunitarios pero hay más

Voz 1671 04:10 más que la de los votantes suelen coger papeletas parecidas en todas las competiciones electorales y eso va a generar un efecto que lo conocemos como contaminación entre arenas electorales es decir que el problema es que ahora tenemos muchas urnas en teoría tenemos tres preguntas distintas para cada urna no qué tal lo ha hecho tú alcalde qué tal lo ha hecho tu comunidad Tona proyecto quieres para Europa en el problema es que los votantes pueden terminar respondiendo a una pregunta totalmente distinta que es qué tal le va al gobierno de Pedro Sánchez es decir que el debate se nacionalice totalmente ahí lo que veamos sea un efecto de las marcas nacionales que arrastre en un sentido y en otro cosa que a mi juicio es malo en el fondo para la rendición de cuentas porque si tú alcalde sea del PP y el PSOE el partido que sea lo ha hecho bien pues será bueno que le premie no que a él le castigue suele premie en función de cómo usuario lo ha hecho su partido a nivel nacional nada tiene que ver con su capacidad de gestión

Voz 0496 05:01 miramos también la portada de los periódicos de Diario La Rioja encontramos jabalíes y corzos causando un accidente de tráfico al día en La Rioja las carreteras riojanas registraron el año pasado cuatrocientos treinta y cuatro siniestros con animales de todo tipo entro de cuatro uno punto com leemos que viene que viene la Aemet sitúa la cota de nieve por debajo de los trescientos metros a finales de la semana que hoy arranca allí en Rioja dos punto com el riojano Antonio Tarazona completa su reto solidario correr seis horas cada fin de semana en un año

Voz 7 05:55 doscientos diecinueve un año mejor

Voz 0496 06:51 son las siete de la mañana hay veintisiete minutos repasamos también a esta hora lo más destacado de la actualidad de los deportes hacemos balance del fin de semana Sergio Moreno qué tal buenos días

Voz 0799 07:00 hola buenos días el fin de semana nos deja en lo deportivo la victoria de la Unión Deportiva Logroñés ante el Racing de Santander el empate en Torrelavega del Calahorra ante la Gimnástica y la derrota del en Logroño Zubieta ante la Real Sociedad ayer los pupilos de Miguel Sola empataron contra el decano del fútbol cántabro Se adelantó el equipo local ya en el segundo tiempo aunque rápidamente Eduardo Ubis pichichi de Calahorra empató la contienda a partir de ahí el Calahorra firmó una media hora final casi perfecta pero no lo riojana no estuvieron acertados de cara a portería

Voz 11 07:29 finalmente no sumaron los tres puntos

Voz 0799 07:31 además del acierto de Ubis cabe destacar el debut de Emilio y la gran importancia que tuvo en el juego para los mejores minutos del Calahorra en esta recta final del encuentro el Calahorra con veinticinco puntos ocupa a mitad de tabla a nueve puntos del puesto de descenso directo a Tercera División el fin de semana ha venido sin duda marcado por el gran triunfo de la Unión Deportiva Logroñés ante el líder del grupo un Racing que hasta este momento sigue siendo el mejor conjunto de toda la Segunda División B el Golden ñoño permitió al equipo sumar tres puntos que en lo anímico pueden ser de gran importancia para una plantilla que necesita buenas noticias porque este pasado sábado sumó un nuevo nombre en la amplia lista que ocupa su enfermería Rayco Se retiró en el primer tiempo lesionado y a lo largo del día de hoy se conocerá el alcance de esta nueva lesión muscular y cerramos este tiempo de deporte recordando el importante gol que ayer marcó un riojano en el Bernabéu el rinconero Rubén Pardo que hizo el segundo tanto de la Real Sociedad ante el Real Madrid Pardo de esta forma va poco a poco recuperando confianza en el conjunto de San Sebastián

Voz 0496 08:43 el precio medio de la vivienda en La Rioja creció un siete coma cinco por ciento en dos mil dieciocho De este modo el precio medio del metro cuadrado de estar en esta comunidad ubicado en mil un euros trescientos treinta y siete menos que la media de España cuyo promedio es de mil trescientos treinta y ocho euros en la totalidad del país el incremento global es de un nueve por ciento Estos son algunos de los datos arrojados por el informe de vivienda dejes Val correspondiente al último trimestre del año con respecto al número de transacciones aquí en La Rioja se llevaron a cabo el año pasado tres mil ciento veinte lo que supone un cero coma ocho por ciento del total del país

