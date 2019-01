Hoy por Hoy La Rioja (7/1/2019 Tramo - 7:50 a 8:00)

Voz 4

02:52

yo creo que cada una de ellas pues ha sido muy muy mágica de buena parte de los cafés cantantes que en este caso pues tenían algunos de ellos sello muy femenino pues en este caso hicieron las delicias también de las actuaciones de Wine Fandango o Bodegas Franco Españolas yo no me atrevería a remarcar ninguno sobre otros ahí y además hemos ido viendo como el actual como escenario de culturas contemporáneas tiene un público prácticamente para todas las ciudades del actual en familia los niños que se acercaron por primera vez hasta algunos de los cantantes en el que no parecía en nada el público de las personas que se veían día con respecto a otro pues sobre todo porque son estilos au propuestas muy muy diversas con lo cual desde el punto de vista de cultura estamos dando en este caso pues una propuesta para para todo aquel que se quiera acercar a vivir justamente la Navidad y otros no