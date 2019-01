Hoy por Hoy La Rioja (7/1/2019 Tramo - 8:20 a 8:30)

Voz 1 00:00 hoy por hoy La Rioja

Voz 0496 00:07 buenos días último tramo de información local y regional

Voz 3 00:10 en esta edición de lunes siete de enero

Voz 0496 00:21 ocho de la mañana hay veinte minutos en la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy cielos con nubes y temperaturas en descenso ahora tenemos un grado y dos décimas en Logroño

Voz 3 00:56 es sin duda el sonido del fin de semana ha sido este fenómeno

Voz 8 01:02 es una gozada llevo dos mil años luz de engañar encontró dos mil diecinueve Ica daños más impresionado que ya se ha portado bien los de Logroño siempre se portan bien

Voz 9 01:12 enviar excelente le hemos pasado general pensamos con el tempo pero ha sido un viaje tranquilo

Voz 0496 01:20 Melchor Gaspar y Baltasar que han llegado a esta comunidad autónoma y lógicamente otro de los sonidos del fin de semana lo obtenía hemos en la mañana de ayer domingo en el día de Reyes

Voz 10 01:30 en con los Reyes Magos es porque traído acabo de caramelo y después

Voz 11 01:34 a los gallos son una peonza una pista de coche también ha atraído coche teledirigido ITA misma una himnos Jonas y nada más

Voz 0419 01:50 yo estoy con los Reyes porque me han traído una cazadora traido como un libro que se enciende iba esté muy contenta con los eso irme han traído unas la era de cara a una máquina de pulseras

Voz 12 02:10 ojo que llama Abhisit los Reyes Magos nunca ahí el parque de atracciones de Pini puedan ir otras cosas que no me acuerdo

Voz 0277 02:21 me trajeron una Nintendo dos juegos de mesa y mucha ropa ha traído también un un balón de baloncesto está muy contenta porque he pedido a los Reyes y me han traído un pijama

Voz 0496 03:19 da gusto cuando los Reyes Magos aciertan quiénes no acertaron fueron los niños de San Ildefonso o los riojanos que no supimos comprar los números de la lotería de El Niño porque nada la suerte al menos los grandes premios pues pasó de largo Carlos Ruiz el delegado de Loterías aquí en La Rioja

Voz 16 03:34 si no ha caído ninguno de los tres primeros premios el primero y el tercero salido para Cataluña concretamente Barcelona y Sabadell Si el segundo bueno pues nos han rodeado en Tudela en Pamplona pero la verdad es que lo que hace ilusiones que te caigan muchos décimos no sólo uno en cada sitio pero bueno pues algo empieza ya que además yo estaba convencido a tiros la tocar porque nos tocó el jueves un billón de euros nos tocó el sábado noventa y tantos ir decía al no hay dos sin tres pero no esta vez ha pasado de largo

bajamos los precios ir a dos mil cien vatios diez doscientos cuarenta y cinco a sólo ciento cincuenta euros menos

Voz 0496 05:06 también les estamos contando que el politólogo riojano y colaborador de la Cadena SER Pablo Simón ha analizado en esta emisora el año que acabamos de estrenar y que va a tener como cita clave el próximo veintiséis de mayo con las elecciones municipales autonómicas y con las europeas este experto señala que todo está muy abierto y que el tiempo de las mayorías absolutas probablemente sea terminado

Voz 1671 05:25 sí yo creo que esto es una lógica inevitable lo vamos a ver en La Rioja y ahora con la emergencia además de Vox ya estaríamos hablando de venta Partito esto no tiene precedentes en la historia de España la posibilidad de que haya cinco partidos de ámbito estatal que se coloquen entre el diez y el veinte por ciento del voto y parece que ese es el horizonte que está prefigura la mayoría de autonomías sin contar con que ahora mismo el Partido Riojano está fuera del Parlamento y también intentará aspiran a entrar no de tal manera que podríamos hablar de casi seis partidos con representación parlamentaria la complicada configuración de mayorías que eso arrojaría así que no hay más remedio por parte de nuestros políticos también los ciudadanos y los medios de comunicación tienen que hacer pedagogía pero los políticos no les va a quedar más remedio que hacer de la necesidad virtud y llegar a acuerdos porque otra manera no podrán gobernar

Voz 0496 06:09 Pablo Simón señala que la ciudadanía en los partidos se tienen que acostumbrar a negociar y buscar acuerdos para tener gobiernos más estables esa va a ser dice Simón la nueva normalidad al menos durante un tiempo

Voz 1671 06:19 yo no sé si la gobernabilidad ahora va a ser algo más sencillo yo creo que va a hacer más complejo sin lugar a dudas pero esto no quita que tengamos que hacer una doble lectura primero tenemos que ajustaran nuestras instituciones para que puedan funcionar de manera más autónoma cuando tenemos mayorías complejas de gobierno y esto por ejemplo pasa por reformas mucho más profundas por poner un ejemplo del Parlamento es decir de sigue resultando algo llamativo que por ejemplo la los parlamentarios de en La Rioja no sean profesionales es decir que tengan que compatibilizarlo con otro tipo de cargos ocupaciones cómo va a poder haber un buen control de la mayoría de gobierno sin ni siquiera tienen capacidad para dedicarse a tiempo completo a ello

Voz 0496 06:57 este politólogo señala que el hecho de que coincidan en una misma jornada municipales autonómicas con las europeas tendrá diferentes efecto

Voz 1671 07:03 normalmente la de los votantes suelen coger papeletas parecidas en todas las competiciones electorales esto va a generar un efecto que lo conocemos como contaminación entre arenas electorales es decir que el problema es que ahora tenemos muchas urnas en teoría tenemos tres preguntas distintas para cada urna no qué tal lo ha hecho tú alcalde qué tal lo ha hecho tu comunidad tono más proyecto quieres para Europa en el problema es que los votantes pueden termina respondiendo a una pregunta totalmente distinta que es qué tal le va al gobierno de Pedro Sánchez es decir que el debate se nacionalice totalmente ahí lo que veamos sea un efecto de las marcas nacionales que arrastre en un sentido y en otro cosa que a mi juicio es malo en el fondo para la rendición de cuentas porque si tu alcalde sea del PP el PSOE el partido que sea lo ha hecho bien pues será bueno que le premie sino que a él le castigue suele premie en función de cómo eh lo ha hecho su partido a nivel nacional nada tiene que ver con su capacidad de gestión

Voz 0496 07:54 eso de la mañana y veintiocho minutos el deporte

Voz 4 08:05 cuando quieras Sergio Moreno el cine semana nos dejan

Voz 21 08:08 la victoria de la Unión Deportiva Logroñés ante el Racing de Santander el empate en Torrelavega del Calahorra ante la Gimnástica y la derrota del NH Logroño Zubieta ante la Real Sociedad ayer los pupilos de Miguel suena empataron contra el decano del fútbol cántabro Se adelantó el equipo local ya en el segundo tiempo aunque rápidamente Eduardo Ubis ficticia Calahorra empató la contienda el fin de semana ha venido sin duda marcado por el gran triunfo de la Unión Deportiva Logroñés ante el líder del grupo un Racing que hasta este momento sigue siendo el mejor conjunto de toda la Segunda División B el gol de ñoño permitió al equipo sumar tres puntos que en lo anímico pueden ser de gran importancia para una plantilla que necesita buenas noticias porque este pasado sábado sumó un nuevo nombre en la amplia lista que ocupa su enfermería Rayco Se retiró en el primer tiempo lesionado y a lo largo del día de hoy se conocerá el alcance de esta nueva lesión muscular y cerramos este tiempo de deporte recordando el importante gol que ayer marcó un riojano en el Bernabéu el rinconero Rubén Pardo hizo el segundo tanto de la Real Sociedad ante el Real Madrid para de esta forma va poco a poco recuperando confianza en el conjunto de San Sebastián

