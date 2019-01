Las noticias de Castilla y León, 11:03 (07/01/2019)

sábado las rebajas en Herrería no existe no existen porque ellos mismos han dejado de que de gente existir están ahí en la ley que

Voz 1975

00:28

lo que pasa es que ahora son las bajas pero hace cuatro días tengamos la semana de no sé qué después el viernes en cuanto están todo el año con unas ofertas que si no te das cuenta de esta gente lo está tirando todo y además unos márgenes que son para no creérselo nadie rebajamos el setenta por ciento de un producto oiga pero sí hace cuatro días el mismo producto lo podemos demostrar lo que digo que es fotografías los escaparates ese mismo producto hace cuatro días estabas rebajó en un cuarenta por ciento ahora usted habla de otro treinta por ciento Entonces o pierde dinero o con cuánto márgenes comerciales trabajan ustedes otros estaban engañando