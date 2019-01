Hora 14 La Rioja (7/1/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 hora catorce La Rioja Concha Bezares

Voz 3 00:14 qué tal muy buenas tardes a falta de que los estudiantes

Voz 0125 00:16 incorporen mañana a las aulas poco a poco se va recuperando la normalidad tras las Navidades de dos mil diecinueve comienza a desperezarse un año intenso en lo político con elecciones municipales autonómicas y europeas en el horizonte cercano se celebrarán el próximo veintiséis de mayo y hoy el coordinador autonómico de Ciudadanos ha señalado que si está pensando presentarse al proceso de primarias de la formación naranja que hay gente que está animando y avanza que tomará la decisión en los próximos días comicios incierto según ha dicho en los micrófonos de esta emisora el politólogo riojano y colaborador de la Cadena SER Pablo Simón este experto señala que todo está muy abierto Iker tiempo de las mayorías absolutas probablemente sea terminado

Voz 1671 00:58 sí yo creo que esto es una lógica inevitable lo vamos a ver en La Rioja ni ahora con la emergencia además de Vox ya estaríamos hablando de eso no tiene precedentes en la historia de España la posibilidad de que haya cinco partidos de ámbito estatal que se coloquen entre el diez y el veinte por ciento del voto y parece que ese es el horizonte que está prefigura en la mayoría de autonomías sin contar con ahora mismo el Partido Riojano está fuera del Parlamento y también intentará aspirar a entrar no de tal manera que podríamos hablar de casi seis partidos con representación parlamentaria y la complicada configuración de mayorías que eso arrojaría así que no hay más remedio por parte de nuestros políticos también los ciudadanos y los medios de comunicación tienen que hacer pedagogía pero los políticos no les va a quedar más remedio que hacer de la necesidad virtud y llegar a acuerdos porque otra manera no podrán gobernar

Voz 3 01:44 y mientras la alcaldesa de Logroño avanza dos mil diecinueve favorable para la capital riojana Diego García

Voz 0496 01:49 amarra asegura que este será el año en el que el crecimiento económico se asiente y en el que la ciudad afronta retos importantes en políticas sociales como envejecimiento y conciliación y en obras e infraestructuras eso sí Gamarra apela a la responsabilidad de todos los grupos políticos para que las elecciones no paraliza en la ciudad

Voz 4 02:04 iniciamos un curso donde estamos con un presupuesto prorrogado bueno aquí todo el mundo tiene su responsabilidad también el que bloquea o el que decide no apoyar algunas iniciativas simplemente con un objetivo electoral la responsabilidad es de todos y por tanto cada uno tendrá que asumir la suya nosotros asumimos la de gobernar la de seguir impulsando todos los proyectos yo lo que apeló a la responsabilidad de todos a que que haya unas elecciones no deben paralizar la ciudad pero esa es una decisión que e la oposición eh deberá tomar si ellos deciden paralizar todos estos proyectos o entorpecer los ralentizar los evidentemente eh los logroñeses lo conocerán

Voz 1 02:48 además hablamos de unos guay

Voz 0496 02:49 los datos de vivienda en La Rioja el consejero de Fomento asegura que dos mil dieciocho dejó los mejores resultados del programa Hipoteca Joven en los últimos ocho años con un incremento de un ochenta y uno por ciento en el número de hipotecas contratadas

Voz 3 03:00 y los riojanos gastaremos este año las rebajas de invierno una media de ciento trece euros aunque no hay un periodo

Voz 0496 03:05 oficial de rebajas bien es cierto que una vez pasadas las fiestas de Navidad se da el pistoletazo de salida a estas rebajas comerciantes y consumidores lo ven de manera diferente los primeros apuestan por una regulación de las rebajas mientras que los segundos están a favor del sistema actual David Ruiz responsable de Comercio del affaire Miguel García presidenta de informal cool

Voz 5 03:21 nosotros jugamos de una forma clara y contundente porque la revolución es una regulación de las fechas de rebajas yo creo que quitaría en este concusión por Porter convergente por una parte y por otra parte el de permitirían al al comercial también a a poder tener la claridad en cuanto al escándalo de sus de sus márgenes

Voz 1671 03:40 no piensan más tiempo esté en esa oportunidad de poner un equipazo a precio bajo pueden rotos nunca critiqué vemos el que no haya un pollo cinco de de rebaja

Voz 3 03:51 hasta el diecinueve baja el telón con unas valoraciones muy buenas

Voz 0496 03:54 sí es que actual ha reunido a casi treinta mil espectadores completando a foros en un setenta y cinco por ciento por cierto que en Fitur que se va a celebrar durante este mes de enero se va a presentar un concurso para la imagen del festival del año que viene que cumple su trigésimo aniversario

Voz 3 04:07 también éxito de la exposición del XXX aniversario del Parlamento de La Rioja en el convento de la Merced

Voz 0496 04:12 más de cinco mil doscientas personas han visitado esta muestra que ha permanecido abierta desde el ocho de octubre hasta el veintiocho de diciembre el objetivo de esta muestra ha sido dar a conocer los diferentes usos del edificio a lo largo de su historia el proceso de construcción e institucionalización de la identidad riojana o la evolución de la vida parlamentaria

Voz 1724 04:26 eh

Voz 3 04:27 hoy lunes de resaca lo deportivo Sergio Moreno bueno

Voz 0125 04:30 las tardes buenas tardes Concha como llevamos

Voz 3 04:33 con toda la mañana hemos celebrado como se merece el tanto de un riojano en el Bernabéu Rubén Pardo hizo el segundo ante el Real Madrid para una Real Sociedad que Imanol Alguacil dirige con maestría como ya hiciera no hace muchas fechas en Las Gaunas cuando con el filial se presentó en Las Gaunas para jugar contra la Unión Deportiva Logroñés aquello acabó en uno uno Un conjunto el riojano que nos den a la gran noticia del fin de semana al ganar en Las Gaunas al líder del Grupo II un Racing de Santander que sólo había perdido un partido en toda la temporada el acierto de niño y el gran papel defensivo de todo el colectivo pese a las muchas bajas permitieron a los riojanos lograr un triunfo que en lo anímico debe supone un espaldarazo definitivo para afrontar esta segunda vuelta con garantías de éxito los riojanos ya son quintos a cuatro puntos del periodo de ascenso al final de esta primera vuelta y otra gran noticia en el regreso de Iñaki Sáenz a la Unión Deportiva Logroñés se ha hecho oficial esta misma mañana como ya adelantara a la SER el pasado viernes el Calahorra por su parte cierra estos primero dieciocho partidos en la undécima posición con veinticinco puntos a nueve puntos de distancia del descenso a Tercera ayer empataron a uno contra la Gimnástica en Torrelavega hizo en tierras cántabras los rojillos merecieron ganar en una segunda parte donde se adelantaron los locales Iker Luis empató casi a continuación gran segunda parte en juego y ocasiones pero la falta de acierto de impidió el triunfo riojano en Tercera claro se proclama campeón de invierno ILD EF Logroño agrava su situación clasificatoria al perder tres cero en Zubieta ante la Real Sociedad bando cielo de la resaca deportiva EPO iba a por el triunfo de la UD frente al Racing eh yo pensaba que era tema de Rubén Pardo Lazo no no que va

Voz 0125 06:02 ahí va a por la victoria de la Unión Deportiva

Voz 3 06:05 Peña es te escuchamos a partir de las tres y veinte SER Deportivos un saludo hasta luego en las carreteras de momento tranquilidad y en cuanto al tiempo que nos cuentas salva López buenas tardes

Voz 1876 06:15 buenas tardes intervalos de nubes bajas tendiendo a algo más nuboso en La Rioja Alta ya despejado en La Rioja Baja las temperaturas máximas hoy en descenso valores fríos de cinco grados en Haro seis en Logroño y los siete en Calahorra Alfaro y Arnedo con viento que sopla del norte y noroeste mañana martes amanecer hemos con algunos intervalos y durante el día se irá cubriendo cada vez más el cielo las temperaturas irán sin cambios o en ligero ascenso las mínimas esta noche entre los cero y los dos grados con heladas débiles en la sierra y mañana las máximas que subirán un pelín hasta los diez en Calahorra Alfaro y Arnedo nueve grados en Logroño o los ocho en Haro el viento será del norte y noroeste con intervalos de fuerte en La Rioja Baja

Voz 1 06:55 es una información de la

Voz 6 06:57 Agencia Estatal de Meteorología

Voz 3 07:00 siete grados los tenemos en el centro de Logroño pasan ya doce minutos de las dos

Voz 0496 07:09 vamos Diego García con lo que ha dicho

Voz 0125 07:11 el coordinador de C's

Voz 0496 07:14 ha dicho que está pensando presentarse al proceso de primarias de la formación naranja que hay gente que está animando y avanza que tomará la decisión en los próximos días Pablo Baena ya saben ha recordado que Ciudadanos va a llevar a cabo ese proceso de primarias en estos primeros tiempos del año

Voz 8 07:28 pues mira es una decisión que todavía no he tomado creo que es una decisión que hay que tomar con muchísima responsabilidad sí le puedo decir que tengo compañeros muchos tanto de la comunidad autónoma como a nivel nacional que me están animando a que de este este paso para liderar el proyecto en La Rioja pero lo que le puedo decir al respecto es que lo estoy valorando oí en los próximos días acabaré tomar una decisión al respecto

Voz 0496 07:53 Baena señala además que habrá que esperar a lo que digan las urnas para decidir la gobernabilidad de la comunidad autónoma y recuerda también que cada territorio tiene sus peculiaridades Baena dice que el PP se ha pasado esta legislatura arrastrando los pies e incumpliendo los acuerdos con lo que será complicado volver a confiar en ellos

Voz 8 08:09 pues mire el Partido Popular ustedes bien saben que llevan una legislatura entera arrastrando los pies incumpliendo con las cuestiones que se han comprometido todo con el conjunto de los riojanos porque por mucho que lo hubieran firmado con nosotros es un compromiso que han adquirido con los con los riojanos y muchísimas de estas medidas en los acuerdos de investidura en los acuerdos de presupuestos han quedado incumplidas por qué el Partido Popular no ha querido cumplirlas por lo tanto pues será complicado será complicado que Ciudadanos confíe en un Partido Popular que además ya ha dicho que no tiene ninguna intención de regenerarse y que todo está bien no

Voz 0496 08:42 el coordinador autonómico de ciudadanos dice que este dos mil diecinueve va a ser el año del cambio un cambio que según Baena va a liderar la formación naranja

Voz 8 08:50 Ciudadanos va a liderar el cambio en nuestra comunidad autónoma y en sus diferentes municipios y estamos preparados para poner en marcha el proyecto que tenemos para La Rioja un proyecto que habla de futuro un proyecto que habla de de ambición y un proyecto en definitiva que recoge las necesidades de la sociedad civil riojana y las traslada a las a las instituciones frente a un Partido Popular agotado en caída libre y un Partido Socialista que no tiene ningún tipo de ambición para nuestra Comunidad autónoma nosotros queremos liderar el cambio en La Rioja estamos trabajando a para ello no les quepa duda que Ciudadanos en dos mil diecinueve será fundamental fundamental para traer ese cambio

Voz 3 09:36 mientras el grupo territorial de La Rioja del Partido Popular en el Senado considera que la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco y el rechazo a la senda del déficit para la aprobación del presupuesto de

Voz 0125 09:46 nación

Voz 3 09:47 han sido los dos momentos más significativos de dos mil dieciocho Diego Sacristán

Voz 0866 09:51 los senadores riojanos del Partido Popular aseguran que esta Cámara se ha convertido en un incordio para el Gobierno de España por ello el vicepresidente del Senado y senador autonómico Pedro Sanz dice que Pedro Sánchez preferiría un Senado sin mayoría absoluta popular a un Senado sin competencias

Voz 1724 10:05 yo diría que también es la cámara incómoda para el Gobierno de España para el señor Sánchez las circunstancias que se dan por el hecho de ser una cámara que tiene mayoría absoluta en contra del color del Gobierno de España hace que sea el contrapeso del Congreso Ike al propio Gobierno de España les resulte una incomodidad porque lógicamente la Cámara le da mucha más fuerza y lógicamente le requiere mucha mayor presencia en el propio en la propia Cámara

Voz 0866 10:35 Pedro Sanz también ha acusado a Sánchez de querer retener la presidencia bajo cualquier concepto y le acusa de financiar una región por encima de las otras para pagar su investidura a los partidos nacionalistas

Voz 1724 10:45 a un presidente de un Gobierno que lo único que le preocupa es seguir viviendo en La Moncloa que no le importa ceder competencias que no le importa dar dinero a un territorio en este caso Cataluña a costa del resto de territorios que no le importa financiar una región por encima de otra por eso desde el Senado vamos a seguir pidiendo que la legalidad se cumpla en todos los territorios para que eso sea posible para que la Constitución del Estado de Derecho se cumpla la aplicación de ciento cincuenta y cinco sigue siendo cada día más importante porque eso es una un camino de seguridad de confianza de tranquilidad

Voz 0866 11:28 además Pedro Sanz destaca el papel del Senado para poner freno a las políticas económicas del Partido Socialista

Voz 1724 11:34 nosotros creemos en una política económica con menos impuestos con menos gasto con menos déficit con más inversión y no podemos permitir más impuestos más gasto más déficit y por eso hemos dicho no a elevar el techo de gasto aquellas políticas mediocres de recorrido corto de que si La Rioja perdida diecisiete millones me parece una gran pobreza política en cualquier caso nosotros creemos en una política económica que engrandece a la sociedad y que reduzca el tamaño de la administración pública

Voz 3 12:14 sí todavía del ámbito político el Partido Riojano ha lamentado que los grupos parlamentarios sólo hayan tramitado en esta legislatura la subida

Voz 0125 12:21 de sueldo de los diputados de sus formaciones políticas siendo dice en un comunicado incapaces de aprobar la reforma del Estatuto de Autonomía la ley electoral o finalizar alguna de las comisiones de investigación que se pusieron en marcha hace cuatro años desde el Partido Riojano recalcan que está legisla pida Legislatura ha sido la más improductiva para los intereses de los riojanos con leyes y medidas que llevan cuatro años sin dar un paso adelante paralizadas por la incapacidad de todas las formaciones políticas el consejero de Fomento asegura que dos mil dieciocho dejó los mejores resultados del programa Hipoteca Joven en los últimos ocho años con un incremento del ochenta y uno por ciento en el número de hipotecas contratadas Carlos Cuevas dice que el año pasado se cerraron doscientas sesenta y dos hipotecas dentro de este programa con un volumen de unos veinticuatro millones de euros

Voz 1724 13:08 el volumen total de los préstamos que se han formalizado alcanza los veinticuatro millones de euros la media de las hipotecas ronda los noventa y un mil euros de esas doscientos sesenta y dos hipotecas que sean formalizado el cincuenta por ciento Se han formalizado a tipo de interés fijo y el otro cincuenta por ciento a tipos de interés variable ir estamos observando también que no sólo crece el número de hipotecas también crece ligeramente la hipoteca media decrece algo que entendemos positivo el plazo medio de amortización

Voz 0125 13:49 el histórico desde que funciona este programa hace dieciséis años se han formalizado cinco mil ciento setenta y seis hipotecas por un volumen de seiscientos cuarenta millones de euros los beneficiarios superan los siete mil setecientos jóvenes Cuevas dice que estamos ante la mejor hipoteca del país y también ante la más transparente

Voz 1724 14:06 la mejor hipoteca del mercado español en estos momentos tenemos que agradecer que en este programa están colaborando dos entidades financieras Ibercaja y Caja Rural de Navarra dos entidades por lo tanto como se puede imaginar muy vinculadas a esta tierra y podríamos decir que los tipos más favorables eh son en cuanto a fijos el dos coma uno por ciento En cuanto al variable euríbor más cero coma siete por ciento decimos que además son las mejores hipotecas del Gobierno porque no sólo son las más baratas Si nos fijamos en los tipos de interés sino que además son las hipotecas o es la hipoteca más transparente y la hipoteca que no tiene ningún tipo de letra pequeña

Voz 0125 14:52 Logroño es la población que más hipotecas ha cerrado seguido por Villamediana Arnedo Lardero Nájera y Calahorra son las dos y veinte

Voz 3 15:29 información municipal la alcaldesa de Logroño asegura que

Voz 0125 15:32 que esté será este dos mil diecinueve será el año en el que el crecimiento económico sí asiente y en el que la ciudad afronte retos importantes en políticas sociales como envejecimiento y conciliación también en obras e infraestructuras

Voz 0866 15:45 así es la alcaldesa de Logroño ha hecho balance del curso político dos mil dieciocho de los retos de ciudad para dos mil diecinueve una intervención que ha comenzado haciendo referencia al crecimiento económico Cuca Gamarra dice que la reducción del paro en Logroño en un siete coma seis por ciento durante dos mil dieciocho es la muestra de una reactivación que tiene que seguir consolidándose

Voz 4 16:04 el año dos mil diecinueve comienza con un descenso en el paro del siete coma seis por ciento respecto al inicio de el año dos mil dieciocho por lo tanto estamos en un buen año esa reducción del paro de un siete coma seis por ciento que es setecientos diecisiete logroñeses hayan abandonado el paro y estén hoy trabajando es la demostración de una reactivación económica que es importante en nuestra ciudad y que marca al final un crecimiento económico que tiene que seguirse consolidando en el la ciudad y por tanto en la sociedad

Voz 0866 16:42 además Cuca Gamarra también señala que Logroño cierra el año en términos positivos en aspectos como el superávit IN el pago a proveedores en el caso del endeudamiento Gamarra recuerda que la deuda pública se ha reducido más del treinta por ciento desde dos mil once

Voz 4 16:56 el se cierra en positivo en términos de superávit que se cierra en positivo en términos de cumplimiento de eh el pago a proveedores el último mes estaríamos en torno a los veintidós dos días el plazo para el pago a proveedores Eres por tanto cumpliendo lo que no se establece la ley y eso hace que iniciamos el año dos mil diecinueve con un endeudamiento de cuarenta y seis millones de euros que es respecto a los setenta y dos que tuvimos en el año dos mil doce sin duda alguna demuestra que es hay una reducción de más del treinta por ciento desde el dos mil once en el endeudamiento de la ciudad

Voz 0866 17:36 Gamarra también ha incidido en las politicas sociales dice que dos mil diecinueve será el año en el que Logroño logre la casi gratuidad de la educación de cero a tres años así como un año en el que seguirán aumentando la red de ludotecas y centros jóvenes y en cuanto al envejecimiento de la población la alcaldesa afirma que dos mil diecinueve será el año en el que se construyan seis nuevas residencias privadas que incrementarán las plazas de Logroño en un cincuenta por ciento

Voz 4 17:57 el año dos mil dieciocho el año en el que hemos terminado con una ludoteca más la ludoteca de La Cava Fardachón y en el que ya tenemos el proyecto de Valdegastea el año dos mil diecinueve es el año en el que que se iniciará la construcción de la ludoteca Centro Joven de Valdegastea también se eh llevará a cabo la reconversión de la lo que fue la guardería brindó en un centro también para los jóvenes y los niños de la ciudad en el cual se redactará el proyecto de la ludoteca de Los Lirios el año dos mil diecinueve Se va a iniciar en la ciudad de Logroño la construcción de seis nuevas residencias de mayores dos de ella las a través de concurso de parcelas dotacionales en el barrio de Cascajos La Cava Fardachón el tercero de ellos sería es la parcela dotacional que tiene que está ubicada en la calle Velázquez tres nuevas residencias que han lleva ese año para las cuales el llevado a cabo modificaciones o se van a llevar a cabo modificaciones de Plan General de manera que garanticemos residencias iniciativa privada en el centro de la ciudad

Voz 0866 19:09 en cuanto a las inversiones ya la obra pública la alcaldesa dice que durante dos mil dieciocho se han impulsado proyectos tan importantes como la Ronda Sur y que contemplan la inversión de diecisiete millones de euros en otras actuaciones de los que ya se han adjudicado siete coma cinco millones en inversiones como el soterramiento la alcaldesa afirma que muchos de ellas adjudicarán durante el primer trimestre de dos mil diecinueve

Voz 4 19:29 la Casa de las letras que ese adjudicará en el primer trimestre del año dos mil diecinueve con la liquidación del presupuesto así como otras calles en las que me de tendré IES Albia de Castro con milicias que también eh está pendiente de su adjudicación Vélez de Guevara o la calle Múgica que están en esas fases para que puedan ser adjudicadas en este primer tramo del año dos mil diecinueve San Antón la asistencia técnica para el proyecto de San Antón y la conexión de Pérez Galdós con Vara de Rey se va a licitar estas primeras semanas del año dos mil diecinueve

Voz 3 20:13 todavía en el Ayuntamiento cambia Logroño pide auditar la concesión gestión incumplimiento del contrato de transporte público

Voz 0866 20:19 el grupo municipal de cambia Logroño señala que este servicio lo lleva prestando la misma empresa a través de un único contrato desde mil novecientos cincuenta y dos que se ha ido modificando con el paso del tiempo además el portavoz Can de Gonzalo Peña explica que el Ayuntamiento garantiza los beneficios a la empresa sea cual sea su cuenta de resultados

Voz 10 20:36 la empresa tiene cubiertos todos los costes y que además se asegura por defecto un beneficio e industrial base del tres coma cinco por ciento tal y como se señala en el propio informe de connotación como digo de la liquidación del año dos mil diciembre es decir lo que se hace es se prevé una subvención en función de las cuantías que luego pues bueno pasa a cuenta a la propia empresa en función de personal en función de amortización en funciones también de propios conceptos de gasto pues como combustible como diferentes e conceptos pues lo que sea de ese establece un déficit que luego es el Ayuntamiento quien la buena es decir lo que se hace es establecer un déficit de explotación del que pues en este caso del que se hace del que lo ha asumido ese cargo el propio Ayuntamiento

Voz 0125 21:23 Javier Andaluz de Ecologistas en Acción protagoniza esta tarde en el Ateneo Riojano a partir de las siete y media de la tarde una charla que lleva por título transformar el mundo no el clima andaluz señala que hemos llegado a un punto de no retorno y que el tiempo para tomar medidas que corrijan los problemas derivados del cambio climático se está agotando este experto dice que las diferentes cumbre sobre el clima como la última celebrada en Polonia ponen sobre la mesa este problema pero los diferentes Gobiernos no terminan de tomar medidas en este contexto dice andaluz es donde tiene que entrar la ciudadanía

Voz 1671 21:54 tenía varias soluciones que parten desde lo más individual a lo más colectivo yo creo que ya la los oyentes conocerán de sobra iniciativas como las cooperativas de consumo energético renovable conocerán también las cooperativas de consumo ecológico que permite acercar la producción local a los consumos en ciudades o en otros sitios y sobre todo bueno pues la necesidad de revertir algunos malos hábitos que tenemos como puede ser en una simple los que más suena en los últimos días pues la sobre Dependencia que tenemos al vehículo privado como se hace perentorio toma medidas para reducir el tráfico en ciudades hay unos pasa por ejemplo en el caso de Madrid central que es uno de los más claros donde debemos afecciones importantes para la salud no entonces vemos cómo se cambio climático no solamente se une con una forma de consumir sino que es también una serie de consecuencias en el marco de salud en el marco de derechos sociales que es muy importantes

Voz 3 22:50 la charla a las siete y media en el Ateneo

Voz 0125 22:53 Jano ya al cierre balance de actual El director general de Cultura afirma que los casi treinta mil espectadores que han pasado por actual convierte en esta edición del festival en algo espléndido Eduardo Rodríguez Osés señala que sea se ha cerrado un actual muy especial en el que han tenido presencia todo tipo de formatos

Voz 11 23:11 consideramos que este dos mil diecinueve ha sido muy especial y no sólo porque nos hayan acompañado directores de cine o actores como los de campeones que hicieron las delicias de todo el público sino por todos estos artistas que desde luego estamos seguros que van a estar en la memoria de todos aquellos riojanos todos aquellos turistas que han vivido buena parte de la actual Easy en la propia memoria de los propios artistas que en este caso pues se llevarán buena parte de lo que somos de lo que es nuestra gastronomía de lo que es nuestra calle Laurel de cómo somos los riojanos de cómo sea recibido

Voz 3 23:55 también la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Logroño valora estos días de festival y recuerda que pocas ciudades empiezan el año con una puestas en semeja

Voz 0125 24:02 ante Pilar Montes no es muy habitual

Voz 12 24:05 ciudad eh haga esta apuesta que una ciudad comience el año todos los años desde hace ya unos cuantos de forma ininterrumpida haciendo una apuesta fuerte por la cultura por la cultura con mayúsculas a veces no sabemos valorarlo por eso os digo por aquello de que siempre tendemos a contar lo contable au lo tangible yo creo que eso es lo más grande que tiene en este caso e esta edición de dos mil diecinueve de actual que hayamos podido volver a empezar el año dar la bienvenida al año a través de la cultura y dar la bienvenida además desde todos las ámbitos que todas las expresiones artísticas