Las noticias de Cantabria, 16:03 (07/01/2019)

Podemos ha anunciado en una nota de prensa que se desvincula de su grupo parlamentario que deja de representar la política de la organización en Cantabria tras la decisión de dos de sus tres diputados Alberto Bolado José Ramón Blanco de cambiar al hasta diciembre portavoz Verónica Ordóñez el pasado veintiocho de diciembre el grupo parlamentario acordaba con los votos de Bolado y Blanco César a Ordóñez como portavoz nombraba al propio Bolado la decisión fue adoptada después de que la dirección nacional del partido anunciara la creación de una gestora criticada por esos dos diputados y que sacó de su responsabilidad en la formación a la hasta entonces secretaria general y diputada nacional Rosa Ana Alonso hoy la la gestora ha señalado que podemos Cantabria ha decidido desvincularse políticamente el Grupo parlamentario por los últimos acontecimientos que han afectado a la organización y que nada tienen que ver dice con el tipo de política que Podemos ha venido a hacer por el momento las partes guardan silencio y mientras esto sucede en Podemos en el PP pendientes de Génova para saber si finalmente es María José Sáenz de Buruaga la presidenta del partido la ganadora del último congreso regional la cabeza de lista de los populares en mayo O'Shea esa lista la encabeza Ruth Beitia cuyo nombre saltaba a los titulares en las últimas horas en Cantabria la única que ha hablado de este asunto es la alcaldesa de Santander Gema Igual aunque más que por lo que ha dicho destaca por lo que no ha dicho porque no ha querido posicionarse con ninguno de los dos nombres

Voz 0720

01:22

afiliada he tenido que atar he sido valiente y me he decantado por las opciones porque si estaba en mi esa decisión o ese voto para influir en esa decisión pero en este momento creo que no me corresponde por eso soy muy respetuosa