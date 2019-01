Las noticias de Castilla-La Mancha, 16:03 (07/01/2019)

la XXXII será una de las protagonistas de la reunión que mantendrán mañana el presidente de la Junta y el ministro de Fomento la consejera de Fomento Agustina García ha pedido que se inicio la inversión en Castilla La Mancha y que se termina una infraestructura que lleva muchos años parada y que ejercicio tras ejercicio no se ejecutan las partidas

Voz 3

00:23

llevamos años donde por ejemplo la XXXII como San en la en Jaén afecta en este caso Albacete aparecía pintada en los presupuestos fenómenos ejecutaba por lo tanto eso no sirve lo que queremos que la inversión y sobre todo que se empieza a la inversión aquí en Castilla La Mancha no hay mejor en lo mejor que se puede hacer en infraestructura es terminar lo que se empieza por lo tanto lo que le estamos pidiendo al al Gobierno de Sánchez es que en el caso de la XXXII por ejemplo se termine una inversión que lleva muchos años parados y que como decimos año tras año ejercicio tras ejercicio no se computan las partida