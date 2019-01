Las noticias de Galicia, 16:03 (07/01/2019)

no ahora inician hoy una huelga indefinida en defensa

Voz 3

01:06

deberían reincorporarse a comisión si realmente quieren confrontar ideas es es realmente quieren aportar soluciones para e as e ibas que podamos ter dentro da da salida de pública de lobo que de Twitter o de de los pasillos del Parlamento no ese Repsol de os problemas ni se aportan solución reales efectivas que me lloren a os problemas de la ciudadanía