Las noticias de Castilla y León, 16:03 (07/01/2019)

Voz 2

00:43

hemos tenido Dario agotador Rosa somos un servicio prácticamente de guardias porque no hemos tenido ni un solo festivo para poder cerrar el gran problema es un poco la regulación de las temporalidad es comerciales parece que ahora bueno pues nos hemos acostumbrado que todas las fechas son ofertas promociones y rebajas no da tiempo se puede marcar realmente las pautas que había antes que venían muy bien de cara al consumidor porque sabía perfectamente bueno pues que estaba comprando un artículo en plena temporada luego en el caso de que necesitará otra serie de artículos podía esperar a otras fechas para poder obtener les con un descuento aparece como que siempre hay descuentos no nos favorece absolutamente a nadie estos calendarios tan mezclados y estas actuaciones están mezcladas dentro de comer