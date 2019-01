Las noticias de Navarra, 16:03 (07/01/2019)

la empresa no se está diciendo que los despidos son justificables que es aplicar el convenio pero lo cierto es que los despidos se declaran improcedentes que la empresa adeuda más de cuatrocientos cuarenta mil euros a los trabajadores y trabajadoras la solución pasa por mejorar el clima la empresa eso es lo que va a dar futuro a la empresa y eso es lo que hemos puesto en valor nosotros en ningún caso como dice la empresa hemos intentado o estamos buscando perjudicar el futuro de la empresa al revés

Voz 2

00:57

era de de extrema precariedad incluso de semiesclavitud en la empresa a pesar del número de trabajadores que era muy elevado no había comité de empresa en esa empresa se realizan jornadas de trece horas diarias él no había calendario no había derecho a vacaciones tampoco se aplicaba el convenio colectivo del sector por ello en los trabajadores decidieron organizarse ya a partir de ahí consiguieron que Porfirio aplicará el convenio a partir de ahí lo que hizo la empresa fue vengarse y ha procedido a despedir a trabajadores yo trabajadoras