SER Deportivos La Rioja: 'Golazo por la izquierda'

Javier Cerviño

Voz 5 00:22 hola qué tal recogemos el testigo de Pacojo y continuamos en SER Deportivos pero ahora ya desde La Rioja que no todo va a ser Barcelona o Madrid o en este caso ONU dale

Voz 6 00:34 un Real Madrid que le estaba costando muchísimo generan en estos últimos para

Voz 7 00:37 se puede valga el se acaba

Voz 8 00:42 ya

Voz 7 00:51 Rubén Pardo para narra socio da estaba cantado Real Madrid con uno jul los futbolistas destrozados su la tenía que jugar a nada a cara o cruz y de momento la mona ha salido creo porque en una de las sedes y más contras de la Real Sociedad tres futbolistas del equipo al contado defensores sólo por detrás Courtois en esta ocasión sí la llevo bien los ríos se tira la pelota para Illarramendi Illarramendi por el carril central apertura para William José el puro Natasha de cabeza solo en el segundo palo lo que se está haciendo inútil las tiro Courtois Ruben Pardo con pulmones porque acaba de ingresar en el terreno de juego parece que sentenció el partido con siete minutos por delante con el Madrid uno vernos con Lucas Vázquez expulsado con su vida

Voz 4 01:49 hoy abrimos en el Bernabéu

Voz 5 01:50 es menuda clase tenemos pero es que no siempre un riojano marca en el templo madridista ahí encima para que su equipo sume tres puntos pero tranquilos eh que lo nuestro lo sabemos muy bien es lo que nos define lo que nos pone esa el infrarrojo y eso que este fin de semana es el Logroñés Racing como que no sonaba a algo más sonaba partidazo y así lo gozamos y lo vivimos en esta casa

Voz 6 02:16 otro balón Sergio todos esos balones largos a a Víctor López que que ha vuelto a pelear la la lástima es que parece que no le acompañan después no hay segunda oleada la segunda línea que llega porque si no es una opción perfecta bueno pues ahora Carles Salvador peleando fuerte yo creo que no es falta a la hora de Carles Salvador sobre de Vicente no es falta es que si eso en el fútbol no se puede hacer evidentemente lo que hay que hacer es dejar pasar al rival porque la había apretado

Voz 0301 02:43 a su espalda Carles Salvador pasto a punto de recuperar la pelota se ha caído de Maduro de Vicente y finalmente ha pitado falta de cara a los obediente cuando probablemente si recupera hay Carles Salvador monta era un lío considerable en la defensa racinguista de momento cero cero en Las Gaunas está bien el colegiado e Velasco arroba evidentemente no está instruyendo en el en el partido está saben un partido limpio no ha habido cosas en las áreas evidentemente en esta jugada pues creemos que eso una tarjetas en la escapado en la primera así es lo demás está o ha estado francamente bien bueno Rafa de Vicente

Voz 10 03:15 controla para el Racing de Santander sale sobre lo Artur cada vez veo más dudosa la el Racing ella yo yo yo yo yo

Voz 11 03:23 eh

Voz 12 03:33 eh

Voz 13 03:43 escucha la radio

Voz 0684 03:45 si usted dice que ve tío del Rápid pues preparo una cantada monumental que aprovecha el más listo de la clase ñoño para robar para adelantarse en carrera para precipitarse a muerte sobre la portería de Crespo ir pasito superar a Crespo que tocó pero no desvío Bar Cal logroñés mar Caño ya Yabalia de tanto cero cero logroñés uno vale tanto de niños

Voz 6 04:15 yo Rácing de Santander cero

Voz 5 04:20 goles y más goles nos deja este fin de semana en lo deportivo así que hoy toca repasar todo lo que ha sucedido en los principales titulares deportivos de la jornada

Voz 3 04:33 quiero tu casa de apuestas ofrece los titulares deportivos

Voz 0995 05:26 que cerró el pasado sábado con la victoria ante el Racing esto so es verdad cuentas de la vieja lo único que importa son los treinta y un puntos sumados en estas diecinueve primera jornada y así lo valoraba el pasado sábado Sergio Rodríguez

Voz 4 05:47 creo que son buenos números

Voz 14 05:50 en el sentido de que nos dejan abierto para pelear por por el objetivo que es meterse entre los cuatro primeros eh yo creo que eso es lo importante es estar siempre vivos tener siempre opciones sobre todo entender que es una carrera de de a largo plazo que tenemos que estar eh siempre con con la cabeza fría especialmente cuando los resultados no acompañan porque yo creo que tenemos un equipo para para poder pelear por eso que es cierto que damos poco justos pero ya veis que la gente que sale trabaja bien y ahora ya a pensar en el reciente partido tenemos una vuelta por delante yo creo que nosotros estamos muy ilusionados muy muy ilusionados porque eh a pesar del batacazo que nos pegamos los primeros partidos creo que hemos sabido remontar la situación hay ya te digo estamos con mucha ilusión con muchas ganas con mucha con mucha esperanza de conseguirlo los objetivos

Voz 5 06:43 que diría aquel periodista mítico cántabro eh pasó por Logroño el Racing perdió pudimos comprobar en sala de prensa que las aguas bajan mansas esta temporada por Santander en cuanto a lo mediático tanto quienes trataron de vender que los locales marcaron en la única que tuvieron que los visitantes Nos intentara donde vender en sala de prensa los periodistas cántabros hicieron méritos de sobra para haber ganado el partido de Las Gaunas pero lo cierto es que la Unión Deportiva Logroñés tuvo tres y marcó una el Racing tuvo otras tres no marcó ninguna lo cierto es que la Unión Deportiva es no falló una vez en defensa el Racing en dos ocasiones y lo cierto es que Miguel paró las dos que le lanzaron a portería en este caso es bueno de Crespo paro sólo dos de las tres que lanzaron los riojanos entre las tres palos por tanto perdió el Racing de Santander eso sí siguen siendo el mejor equipo de la categoría pero sobre todo porque tienen un gran potencial ofensivo porque en defensa la Unión Deportiva Logroñés es el mejor conjunto del campeonato escuchamos a Iván Ania técnico del Racing de Santander

Voz 4 07:40 en la primera parte

Voz 15 07:43 a pesar de que estuvo más igualada que la segunda en la segunda creo que fuimos superiores en la primera tuvimos alguna ocasión como ha para verlos nos pero por delante con el cero cero tuvimos la de Noguera luego una llamada de de Berto callar ya que al final quedó en nada cuando estábamos metidos dentro del área pequeña bueno la sensación es de que de que no asfalto materializar la las que llevamos ellos en la segunda parte con un poco Nos hicieron en el gol

Voz 5 08:15 pues tampoco como probablemente el Racing de Santander halagado

Voz 0995 08:18 pero el que acertó por primera vez fue la Unión Deportiva Logroñés en este campeonato

Voz 5 08:25 pero claro la noticia del día sin duda se confirmaba a las once de la mañana aunque tú querido oyente de Radio Rioja ya lo sabías porque te lo contamos el pasado viernes en SER Deportivos La Rioja Iñaki Sáenz el calagurritano regresa a su casa y lo hace así por Navidad el zulo riojano ha firmado hasta dos mil veinte por la Unión Deportiva Logroñés lo hace después de tres temporadas de trayectoria en Segunda División después de que este verano apurará sus opciones de seguir en el fútbol profesional se quedó sin equipo ha estado entrenando en solitario y con el Calahorra el acuerdo se cerró el pasado viernes por la noche según ha podido confirmar la Rioja le damos la bienvenida Iñaki Sáenz espero que que lo haga con la misma ilusión y energía que lo hizo cuando desde la Unión Deportiva Logroñés tras tres cuatro campañas en gran proyección pudo dar el salto a Segunda y que con él en la plantilla ayude al club a dar el salto definitivo al fútbol riojano además otro riojano de la plan día de la en la Unión Deportiva Logroñés que siempre es muy buena noticia

Voz 0995 09:20 hay un riojano que también triunfa por el mundo

Voz 5 09:23 al otro lado del teléfono José Luis García Íñiguez muy buenas tardes

Voz 16 09:26 muy buenas tardes hombre incomparable

Voz 5 09:28 así sí oye llega a Iñaki Sáenz para una

Voz 0995 09:32 temporada y media parecía un secreto a voces pero esto hay que firmarlo rubricar hoy en las últimas horas se ha producido lo que adelantamos aquí en Radio Rioja en la Cadena SER qué te parece esta contratación

Voz 16 09:42 bueno pues casi la puso desde el verano cuando vimos que aquí no no encontrar equipo que esperaba ofertas esperaba ofertas apuró al límite el mercado y bueno sí pero pensábamos no que quizá pues tenía un hueco en la Unión Deportiva Logroñés llega ahora Ci eh yo creo que llega para de forzar es evidente una una posición en la que el equipo necesita a jugador IU gorda además de las características de Iñaki que lo va a esa profundidades agresividad en el costado izquierdo desde el lateral también puede jugar por delante Iñaki de todos tenemos un recuerdo magnífico de él porque triunfó en su primera etapa en la Unión Deportiva Logroñés le vimos marcharse mundo profesional que ahora lo volvemos a tenerle en casa en la que es su casa y queremos que vuelva a estar al mismo nivel o mejor que que en su primera etapa

Voz 0995 10:29 treinta años eh un jugador con experiencia en Segunda División habrá adquirido muchas nuevas cosas que aportaran club que esperemos como en su momento el de ayudo este club a ascender a categoría fútbol profesional que hará lo hagan de la mano

Voz 16 10:42 sí ahora que que Iñaki bueno que el que el voló pues ahora pueda volar junto al equipo no hay que los dos puedan subir juntos de categoría ya aquí a evidentemente estos años estos suponemos que ha crecido porque ha pasado por el fútbol profesional es un chico que ya era profesional cuando no lo era quiero decir cuando jugaba en Segunda B ha sido siempre muy profesionales ha cuidado mucho nadie le ha regalado nada porque entró en aquella plantilla de la Unión Deportiva Logroñés pues casi dar la oportunidad a un chico riojano que estaba jugando bien y él sólo se fue ganando el mi tío se fue ganando el puesto hasta convertirse en titularísimo jugador indiscutible en la Unión Deportiva Logroñés todos recordamos aquella banda izquierda con Iñaki Manu García Amaro García

Voz 0995 11:22 que ya le ha felicitado por cierto dice ya te tengo cerquita de casa oye para rematar el asunto te preocupa la inactividad de este primera vuelta de Iñaki a entrando en el Calahorra en solitario

Voz 16 11:31 sí hay evidentemente yo te faltará el ritmo de hay partidos que eso pero lo cogerá rápido porque e Iñaki es un chico que se cuida mucho en si Silvio tiendas a sus redes sociales ir hoy lo ha podido ver está estos meses Iñaki todos los días estaban gimnasio todos los días estaba corriendo es decir que físicamente está bien evidentemente pues coger el ritmo de competición el Ripoll el equipo ahí unirse cuanto antes pero bueno ya está veces parece coger el ritmo que hemos visto a jugadores que en este partido ya tenía en el ritmo así que vamos a ver si Iñaki a esos mirando inhumano García que lo comentaba antes llegó a la Unión Deportiva Logroñés sin haber jugado en el Eibar en aquella primera vuelta y fíjate como se desde el principio con lo cual yo no tengo ninguna duda que

Voz 17 12:11 que ya quisiera para rápido José Luis García Iñigo el maestro va a seguir triunfando por el mundo eh un abrazo lo intentamos y foros que a buscar feliz han llegado igualmente chao

Voz 5 12:23 venga vamos con el tema de los incidentes previos al partido lo del pasado sábado esta mañana han sido varios los oyentes os escuchamos que han llamado a la SER en Hoy por hoy para mostrar sus quejas por estos altercados que se produjeron en la plaza Primero de Mayo pedían que se les quiten las subvenciones a la Unión Deportiva Logroñés en aplicación de la Ley de acuerdo son opiniones y todas válidas y la ley existe y evidentemente hay que cumplirla pero hay que tener en cuanto a un par de cuestiones antes de

Voz 0995 12:47 a tomar una opinión clara que estos altercados se produjeron en primer lugar fuera del estadio que el club no tiene forma de conocer a quiénes lo protagonizaron que el asunto está en manos de la Policía Nacional que el acta del partido constata que no hubo incidente alguno dentro del estadio municipal de Las Gaunas

Voz 5 13:04 pero más y esto ya es una opinión que estos personajes no tienen cabida en el fútbol que no aportan nada al club que supuestamente dicen animal que son idiotas y que encima afecta gravemente a la imagen de una institución que lleva años trabajando para volver a emocionar con el fútbol La Rioja desde aquí la más enérgica repulsa que se vaya Sean que dejen de manchar el nombre del resto de aficionados de la Unión Deportiva Logroñés si es que son socios que se queden fuera del estadio que no vayan a Las Gaunas que no viajen con el equipo y el resto de aficionados

Voz 0995 13:32 podrán por tanto continúan animando a su equipo sin sentir vergüenza por cuatro niñatos que no entienden de qué va esto el fuego ni tan siquiera entienden de qué va la vida

Voz 5 13:41 ojalá los identifiquen y es que una buena multa que

Voz 0995 13:43 la tontería en muchos casos se pasa cuando afecta directamente al bolsillo

Voz 5 13:50 el Calahorra empató en Toledo en Torrelavega lo hizo tras una segunda parte donde un fallo donde en un fallo Se adelantó la Gimnástica la reacción llegó de la mano de UVI además gran debut de Emilio que tuvo una media hora al final fantástica el Calahorra cierra esta primera vuelta con veinticinco puntos a nueve del descenso y al otro lado del teléfono está Dani García compañero de nueve cuatro uno punto com que vio ayer el partido muy buenas tardes muy buenas tardes Sergio y veinticinco puntos en un partido ayer ese empate a uno donde destacó Davis que volvió a marcar y donde destacó Emilio y una recta final del equipo fantástica

Voz 0995 14:26 pero que no acertó

Voz 1721 14:27 efectivamente el Calahorra tuvo hasta hace siete ocasiones clarísimas durante el último tramo de partido no tuvo suerte ya que el portero la Gimnástica Torrelavega estuvo inmenso bajo los palos

Voz 0995 14:38 y qué es lo más significativo de estos veinticinco puntos cómo valoras la el futuro del Calahorra en Segunda B

Voz 1721 14:45 para mí tiene el camino muy encaminado a hacia la permanencia debido a que tiene mucho gol

Voz 18 14:50 aunque es verdad que encajaba bastantes tanto

Voz 1721 14:53 los le cuesta muy poco generado ocasiones aunque paradójicamente ayer le faltó gol para conseguir los puntos el nivel paraba con no está muy muy alto

Voz 18 15:02 poco

Voz 1721 15:02 para atrapar a pocos puntos para salvarse y entonces los rojillos no creo que tengan demasiada problemas en continuar en la categoría de volver a estar arriba les falta bastante eso es verdad

Voz 0995 15:13 de momento a nueve puntos del el descenso directo a Segunda División a Tercera División eso es la ventaja que ha adquirido en esta primera vuelta Calahorra gracias Dani

Voz 1721 15:22 buenas tardes gracias

Voz 5 15:26 derrota del REF en Zubieta ante la Real Sociedad la riojanas Cayenne

Voz 0995 15:30 con tres cero y se complican un poco su futuro porque el resto de sus rivales están sacando puntos ahora mismo son antepenúltima es un puesto por encima del descenso a Segunda División

Voz 5 15:42 y en tercera victorias de Lázaro de la la Sociedad Deportiva Logroñés y del Náxara esta primera vuelta se cierra con el aro como campeón de invierno con la ese del es más fuerte que nunca y con el Náxara en tercera posición con el sorprendente Ríver Ebro en cuarto lugar Ribéry Yagüe son sin duda las noticias más positivas y más sorprendentes de esta primera vuelta quizás el Anguiano que arrancó fantástico se va hundiendo poco a poco otra decepción sin duda el Varea y el Alfaro cuya reacción hacia los offs se ha visto de nuevo portada por otro mal resultado Antonio Corral muy buenas tardes bienvenido a Ser Deportivos La Rioja final de esta primera vuelta el aro campeonísimo de invierno

Voz 1963 16:20 pues sí está claro que bueno tras el último partido sacar tres puntos en dio bueno y llevamos campeón en esta primera vuelta ante la Sociedad Deportiva Logroñés buenos prosistas está acercando

Voz 0995 16:33 Sociedad Deportiva Logroñés arrancó dubitativo el equipo de David Ochoa con muchas novedades pero ha cogido ahora han una dinámica muy muy muy buena

Voz 1963 16:42 pues yo creo que no lo lleva ya diez partidos consecutivos ganando eso que decir que tras el mal comienzo bueno pues hará lo está haciendo bien y tras sacar esos tres puntos ante el Alfaro o el sábado bueno pues se está peleando por intentar coger la primera plaza

Voz 0995 16:57 el Náxara que fue el último de los equipos de Tercera División en caer derrotado en perder ese ese cartel de invicto pero que es tercero como como ser al Náxara

Voz 1963 17:07 bueno pues ahora he Levy el sábado en Alfaro muy bien aunque bueno el Alfaro empiezo muy bien teniendo media hora primera media hora de dominio de del del balón e con pocas ocasiones pero que enlazará los diez últimos minutos eh llegó con mucha cabida salarial que en la segunda parte hizo lo mismo último cuarto dirá muy rápido y en el setenta y nueve pues rojo marcó ese gol que bueno pues que al final le dio la victoria sacando puntos de de Alfaro

Voz 0995 17:35 sin duda las grandes noticias de Sorpresa sorpresa son Ribéry Yagüe

Voz 1963 17:39 pues sí hay tenemos a general Ribes que está peleando está bueno ahora

Voz 20 17:45 sí lo tuvimos ahí en intereses

Voz 1963 17:47 el cuarto puesto es muy bien de agosto aunque empató contra el Vianés pues si sigue peleando por intentar estar entre los cuatro primeros ya que está en quinta posición con treinta y ocho puntos habituales de puntos que Ríver Ebro así que eh bueno no pudo sacar un empate en Viana pero bueno yo creo que con puntito pues para ella

Voz 0995 18:05 desde acciones pues quizás el el Anguiano y un poquito al Alfaro no que están un poco por debajo relaciones a temporadas anteriores

Voz 20 18:11 hombre Cerberus desea muy bien se todos pensamos que al Anguiano en su casa hay va a pelear más que lo que hizo y afinidades pues el Ríver Ebro pues se sacó el ustedes a los tres puntos y sin que es cierto que sorprendió a todos llorando porque perdí el Barça el partido sino por esa

Voz 21 18:28 la agonía de cuatro goles

Voz 20 18:30 sé que es mucho son muchos pero sorprendió

Voz 21 18:33 en la primera parte tuvo

Voz 20 18:35 no para marcar pero al final en la segunda parte eh bueno pues se los dos formas que hay metió la Oyonesa pues hizo que en esa casa nada positivo de Campo Municipal de Varea

Voz 4 18:48 un saludo adiós

Voz 5 18:52 cerramos esta ronda de titulares con una nueva derrota del Bodegas Rioja Vega esta vez en Navarra ante el Juaristi no veinte y dos setenta y cuatro

Voz 0995 18:59 el primer cuarto puso el partido cuesta arriba a unos riojanos que han sumado dos derrotas seguidas en estas Navidades los riojanos son séptimos a tres victorias del líder

Voz 5 19:37 venga pues tres y treinta y nueve y había ganas digo de celebrar un gol ya eran demasiadas las jornadas sin festejar un tanto blanquirrojo el último tanto databa del año pasado fíjate si ha pasado tiempo del dos de diciembre más concretamente fue en Las Gaunas ante la Real Sociedad la Real Sociedad B lo marcó Ander Vitoria no sé en mi cabeza ese gol

Voz 0995 19:58 todo lo recuerdo así

Voz 26 20:04 como totalmente

Voz 6 20:12 hola

Voz 5 20:26 si Javi sede de esta me echan eh el no en la SER que lo cura no se asusten es un abrazo y ya es que casi todo vale cuando se gana líder al mejor equipo de los ochenta conjuntos que compiten en Segunda B vale todo hasta poner un momento al que dicen ha sido el grupo que más ha brillado en esta actual son Siloé

Voz 27 20:45 obra

Voz 28 20:51 más de Chaplin

Voz 29 20:59 un hueco

Voz 30 21:13 ah

Voz 31 21:19 a me ha

Voz 30 21:23 su gran aliada

Voz 5 21:35 ya no hay niebla e al menos esta semana ya no hay niebla en la semana de trabajo de la Unión Deportiva Logroñés tras un diciembre realmente brumoso

Voz 0995 21:43 no

Voz 5 21:50 ya no hay niebla se ha ganado al líder al mejor equipo de la categoría dice logró tras un ejercicio futbolístico perfecto que perfecto no quiere

Voz 0995 21:57 es decir que se abría ante la brillantez la verdad está muy sobreviva

Voz 5 22:01 nada no hay espacio para la brillantez en Segunda B se trata de defender perfectamente y esto el equipo estuvo soberbio hice trata de aprovechar al menos una Intras un diciembre muy impreciso en ataque por fin yo que cree en la Navidad en Papá Noel en los Reyes Magos por fin año logró superar al portero visitante se la clavó por abajo y Crespo Albert a verlas venir tres puntos vitales para los riojanos que lo anímico reciben un espaldarazo excepción

Voz 14 22:24 Juan de tiene que suponer un plus por por por el rival por la entidad porque en cuatro partidos sin conseguir la victoria e tiene que de alguna forma consolidar lo que trabajamos de alguna forma bueno pues darte ese punto de confianza es el punto de credibilidad también de cara al exterior que que que bueno que a veces lo perdemos entonces bueno yo creo que eso también es importante

Voz 5 22:48 pero claro uno que ya es perro viejo lleva varios años siguiendo al equipo pues sabe que hay una consulta ante en los equipos Yeste de Sergio Rodríguez se cumple que que que que tras la resaca tras unas resaca de gran fiesta pues pues suele tener problemas ganó al Oviedo Se cayó de nuevo esperemos que ganar al Racing sea un motivo para seguir creciendo Hinault para relajarse y volverse de nuevo un equipo timorato ir plan

Voz 14 23:14 sí lo decís tanto al final pasará parece que la energía va lo decimos tanto bueno es una carrera era algo de largo recorrido nosotros estamos convencidos de que de que el equipo o pelear estamos convencidos habrá evidentemente fines de semana que no estemos bien que no ganarán que perderemos pero estamos convencidos que el equipo va la cara yo creo que tenemos una una segunda vuelta muy ilusionante estamos convencidos de que de que el equipo va a pelear evidentemente aquí no vamos a prometer nada porque no lo sabemos pero el equipo va a pelear porque sí se nota se nota el día a día se nota en sus caras que tienen hambre tienen ganas sabe que hemos salido una situación muy difícil la primera vuelta sido eh empezamos muy mal reputados esa situación muy muy muy incómoda Illes veo les veo que que ellos tienen confianza en nosotros tenemos una confianza ciega en ellos entonces bueno ojalá los demás con fiesta también nosotros y a ver si al final nos podemos ya Aula del Río

Voz 5 24:12 Víctor de Pablo muy buenas tardes muy buenas tardes

Voz 1721 24:15 Sergio

Voz 0995 24:15 con qué versión te quedas de esta Unión Deportiva Logroñés en esta primera vuelta con la timorata o la que UCO la que es capaz de ganar al Racing competir en Anduva superar en el requesón al Oviedo eh

Voz 1721 24:25 sí bueno hemos es cierto que te un poco Doctor Jekyll y Mister Hyde donde echó ayer lo has comentado que quizá está caracterizando en demasía sea la irregularidad por eso mismo pues nuestra hacían serán los porque bueno el inicio temprano perrillo hubo una racha espectacular y ahora pues parecía otra vez el equipo está sumido una minicrisis pero sí mismos Begoña fantástico entonces bueno es cierto que y es cuando parece que dejan de lado esta esta nueva nueva impronta de carácter de equipo aguerrido de tipo que no balón por perdido sufre pero cuando pero bueno pues está claro que que realmente tiene una versión también muy positiva que debe permitir soñar para que en la segunda vuelta por fin no sólo yo sino que ya pues bueno pues porque lo difícil es mantenerse no es hoy tampoco apoyará pues de otro que yo iba a poder finalmente hay unas cuantas jornadas

Voz 5 25:21 Víctor de Pablo maestro muchísimas gracias

Voz 1721 25:23 muy buenas tardes

Voz 5 25:29 doctor Enrique Guillén buenas tardes qué tal Sergio hablaba Sergio

Voz 0995 25:33 a Rodríguez de que tanto repetimos eso de que es un equipo ciclotímico que es capaz de lo mejor y de lo peor que al final se está cumpliendo pero es que son los hechos

Voz 18 25:41 sí sí es un equipo que no no sabes por dónde te va a salir de cuando cuando tiene la ocasión para para despegar falla cuando parece que está todo en contra y saca un buen partido contra el líder ilegal nada bueno a ver si encontramos un poco la regularidad eso seguimos

Voz 5 25:57 claro lo que pasa es que la irregularidad es mala señal en una Liga más pie de regularidad no

Voz 18 26:01 mal Larsen el mala señal el equipo equiparar va a necesitar más puntos en esta segunda vuelta y sobre todo pues una línea más subir más estable porque si no es es difícil es difícil que el equipo haga sesenta y seis sesenta y siete puntos eh a bandazos muy difícil

Voz 5 26:18 Enrique Guillén gracias por estar en SER Deportivos La Rioja un abrazo abrazo

Voz 5 26:59 esta mañana como os hemos contado en titulares se confirma la noticia que os dimos aquí el pasado viernes cuando os contamos que con la salida de Begin el pasado viernes si aceleraba la operación llegada de Iñaki dado que se liberaba una ficha senior bueno o lo contábamos aquí y el contrato según hemos podido saber ese cerró por teléfono el pasado viernes por la noche Estados se dejó ver más lo normal Iñaki alrededor de Las Gaunas estuvo en la rotonda justo enfrente de la Puerta Cero de Las Gaunas hablando con muchos jugadores entre ellos el propio Víctor López tuvo un buen rato eh ya era jugador de nuevo de la Unión Deportiva Logroñés y hoy ya se ha entrenado por fin con su nuevo equipo os recordamos que ha estado trabajando en solitario también entrenando con el Calahorra que le hizo una oferta y que le pidió que se que se decidiera antes del veintidós de diciembre él esperaba evidentemente a la Unión Deportiva Logroñés hoy el equipo ha vuelto al trabajo ya estado Iñaki ya hemos podido verle con sus nuevos compañeros los trece los trece que jugaron el sábado han entrenado a menor ritmo en modo recuperación los que no jugaron a más ritmo los sanos claro es decir Borja Sánchez de Huygens Guille pocos más que los lesionados los muchos lesionados siguen en sus diversos procesos de recuperación Marcos Andrés está ya casi en la recta final de su vuelta al trabajo ya estuvo convocado más por las bajas que por las ocasiones reales que que que tenía de jugar el pasado sábado paredes Arnedo Santamaría en la Etxea con lo suyo poco a poco

Voz 28 28:19 últimos Chaplin

Voz 5 28:22 Israel copos Rayco se va a someter esta tarde una ecografía para ver en qué estado se encuentra su sóleo así que hasta mañana martes los servicios médicos no nos contarán al alcance de esta nueva lesión muscular hay que recordar que Rayco ya se perdió casi un mes y medio de competición por culpa de una lesión muscular en fin que el asunto pinta mal que ya veremos cómo dependientes debemos estar de su evolución para recibir al próximo invitado creo que lo mejor que podemos hacer es quitar así e imponer un tema nuevo había pensado en algo rollo milenios pero la verdad es que no me imagino un chaval cabal de Valladolid escuchando a hace hace tangana la verdad me da la sensación por cómo juega que a este chico Levante mazos como este bien está que se sale hay quién se ha ganado con su su renovación hasta dos mil veintiuno es Juan Iglesias sin duda una de las mejores noticias de la temporada le debíamos una llamada desde el pasado viernes queremos recibirle al ritmo de AC DC porque yo creo que lo que le pega porque como juega Lorre conoceréis la verdad que Juan Iglesia no juega como Z tángana Juan Iglesias muy buenas tardes bienvenido a Ser Deportivos La Rioja

Voz 17 30:02 hola buenas tardes eres muy joven pero hace te sonará no me suena me suena

Voz 0995 30:07 fantástico oye Juan Iglesias felicidades por tu renovación dos mil veintiuno fantástica proyección que estás adquiriendo cuál está siendo de tu secreto del éxito

Voz 33 30:16 bueno pues muchas gracias lo primero y bueno yo creo que el secreto de de esto en el trabajo diario en yo creo que con el trabajo diario pues es cuando los

Voz 0995 30:26 los éxitos esperaba una oportunidad debutante de la temporada pasada en El Sardinero en la recta final del campeonato este año por las lesiones te hiciste un hueco rápidamente en el once titular ya ha sido dando pasos al frente poquito a poquito no te da vértigo

Voz 33 30:40 pues nombre yo creo que cuando sobre todo cuando sales de casa pues lo importante y lo que quiere es es es trabajar a diario para para tenido oportunidad Daisy cuando tengo una oportunidad intento aprovecharlo

Voz 0995 30:54 y qué es lo que más te está gustando de esta versión de la Unión Deportiva Logroñés el otro día vimos a todos empeñados en supera al Racing de Santander

Voz 33 31:04 pues a pesar de él del comicios del comienzo de temporada pues yo creo que este equipo pues

Voz 5 31:10 nunca dejó de trabajar

Voz 33 31:12 que a pesar del me resultar pues siempre a seguir en una línea positiva Hay nunca perdí la ilusión y nada Hay

Voz 34 31:20 cuáles son ya los resultados esta semana pues sabíamos que era un rival muy complicado nosotros en todo momento pues confiamos en nosotros y con trabajo y el esfuerzo del partido pues al final conseguimos llegar a punto

Voz 0995 31:32 oye Juan se Castel a tu joven juventud futbolística se castiga a Lombard uno de los mejores extremos izquierdos de toda la Segunda B

Voz 33 31:41 bueno yo creo que el míster ahí me ayudó me dijo que había que estar encima del que había que presionarle que no estuviera a gusto y bueno al final haciendo caso al mister pues no que conseguí lo que lo que queríamos

Voz 0995 31:54 por Juan Iglesias que felicidades enhorabuena que renovación muy merecida que dos mil veintiuno esperemos que estés como jugador de segunda división con la casaca blanquirroja de la Unión Deportiva Logroñés fortísimo abrazo

Voz 17 32:05 bueno muchísimas gracias otro así que despedimos a Juan Iglesias con hace cero

Voz 5 32:10 alejado ahí

Voz 5 33:02 ya sabes que nos encanta contar con tu participación así que si te apetece Partizan

Voz 0995 33:06 par en SER Deportivos La Rioja te lo ponemos fácil manda una nota de voz

Voz 5 33:10 seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve de escucharemos aquí en la sede y esta semana os queremos preguntar cómo valoras esta primera vuelta de la Unión Deportiva Logroñés qué nota le pondrías mañana serás parte mañana martes de un nuevo capítulo de gol en Las Gaunas la tertulia blanquirroja favorita

Voz 0995 33:30 de los millennials yo la verdad no sabría cómo calificar esto

Voz 5 33:41 hemos analizado brevemente en titulares el partido de ayer del Calahorra entró en Torrelavega empate de los rojillos ante la Gimnástica los goles llegaron en el segundo tiempo Se adelantó el conjunto local empató Ubis quien sino minutos después la salida al césped de Emilio dio nuevos bríos a un Calahorra que merecía no ganar pero que no acertó estuvo allí para verlo y contarlo en la revista digital reserva María Belén muy buenas tardes

Voz 17 34:07 hola buenas tardes feliz año lo primero feliz año otro empate

Voz 5 34:12 yo no sé si hay algo de de de frustración también en

Voz 0995 34:17 el Calahorra que es un síndrome que puede compartir con la Unión Deportiva Logroñés que está en la mayor de los partidos siendo mejor pero que no acaba de sumar de tres en tres qué es lo que se necesita finalmente

Voz 18 34:26 pues sí es una pena porque es lo que hizo tras Yves todos esos puntos perdidos que podía saberlos ganado porque alguien Calahorra mereció ganar de calle que es verdad que hablábamos la semana pasada o hace dos semanas de de los fallos en defensa no hubo esta vez falleció en defensa hubo uno Nos costó un gol entonces es verdad que es un poco demasiado duro para un equipo que lo hizo muy bien y sin embargo nosotros necesitamos yo calculo que hubo estéis TNT jugadas que podían haber sido gol perfectamente de Goñi de Rodrigo de House Mendi y las hubo hizo lo marcas uno entonces te vienes como decía yo la crónica pues con la corbata en qué te han pagado los reyes mientras otros

Voz 0995 35:17 anda el Racing decías quería decir entre líneas me imagino que se habían quedado con el reloj bueno de la joyería no

Voz 18 35:23 si ves que los vecinos se ha quedado con arreglo bueno hay que hablar hablado con el punto pero las sensaciones son muy buenas a mí ayer Lille Calahorra me gustó mucho y yo diría que con el partido del Mirandés con la segunda parte del Mirandés

Voz 17 35:39 puede que sea la mejor segunda parte el Calahorra en sin embargo se adelantó la Gimnástica Ubis otra vez que la verdad

Voz 0995 35:47 que cuando este chico se pone en modo goleador va a hacer una temporada fantástica eh

Voz 18 35:51 es que es es es alucinante porque además es que es un gol de de los de esperar voy a esperar voy a esperar ahora la en la meto en bueno pues sabemos lo que es es un killer hay en en el área pequeña hay no perdona

Voz 0995 36:07 a que no perdona oye la entrada de Emilio yo no estuve viendo la verdad que la señal de fútbol no era nada estable pero me comentan que estuvo espectacular cuando salió al césped

Voz 18 36:19 yo yo estaba hablando un ratito con él porque teníamos entereza con Eli queríamos hablar con él ya que acaba de llegar es lo que le parecía que había jugado siempre en Segunda B osea es un chico que viene de tercera edad Hay puede parecer que lo digo la la categoría IMS que estuvo en todo momento o bien colocado ofreciéndose a sus compañeros en nada de vértigo a él me decía que es ilusión bueno pues que dure mucho

Voz 0995 36:46 puedo aportar ese juego entre líneas no que necesita

Voz 18 36:48 sí puede aportar mucho a mí me comentó que había hablado con gente porque yo lo he visto pues cuando a juego con el Calahorra la gente te hablado muy bien de él pero es que hay unas sensaciones buenísimas

Voz 0995 37:01 oye tema Iñaki Iñaki Sáenz fichaje de la Unión Deportiva lo en este lo tenía que preguntar porqué ha estado entrenando con el Calahorra él es calagurritano es cierto que evidentemente donde dio el salto a Segunda fue en la Unión Deportiva Lorenzo donde hizo cuatro años fantástico quizás el objetivo a día de hoy el deporte es más elevado que el del Calahorra qué sensaciones os deja el fichaje de Iñaki por la Unión Deportiva Logroñés allí en Calahorra como se ha recibido

Voz 18 37:24 eh pues a ver si que entiendo que ha habido negociaciones con el Calahorra y que su aspiración era la UD L yo personalmente lo entiendo no creo que todos los aficionados de Calahorra lo entiendan eh pero que es que es algo que no se puede evitar que uno de los jugadores dan a cotas mayores Si bueno pues eh que le vaya muy bien excepto el diez de febrero que nos veremos en Las Gaunas pues el resto del año que le vaya fenomenal

Voz 0995 37:54 que ese viene el derbi el diez de febrero efectivamente aquel dos cero en La Planilla veremos en el partido de vuelta que sucede veinticinco tantos

Voz 1721 38:00 las guerras veinticinco puntos en ahora en esta primera

Voz 0995 38:02 hasta que bueno es reeditó de sobra para no pasar problemas al final de temporada

Voz 18 38:07 sí yo creo que el Calahorra ahorran o muy mal las cosas van las cosas que no tiene pinta o no tiene porque sufrir es conseguir el objetivo que es la permanencia está claro conseguirlo lo antes posible y oye si podemos aspirar a meternos hay en Copa o yo qué sé disfrutar en el momento que consigamos el objetivo ya disfrutar de la categoría

Voz 0995 38:29 que la afición de Calahorra se va enganchando poquito a poquito a poco este proyecto que además anuncia fichajes y los iremos contando aquí en Radio León

Voz 5 38:36 hay también evidentemente lo podrás leer en la revista

Voz 0995 38:39 cerraba de influencia en toda La Rioja Baja María Félix gracias por estar en SER Deportivos La Rioja

Voz 4 38:48 yo creo Hadid he dicho feliz año no quiero quedar común vale perfecto

Voz 5 38:55 pues hasta aquí este nuevo capítulo de SER Deportivos La Rioja que que gracias a todos por estar al otro lado

Voz 0995 39:00 el micro de de de de la radio como siempre os digo abren una ventana primera la información y después otra ventana o más grande a la vida