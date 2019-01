Las noticias de Castilla-La Mancha, 17:02 (07/01/2019)

Voz 5

01:10

catorce mil personas han visitado el Palacio de la Diputación con motivo del ciento veinticinco aniversario la compañía de teatro en área a teatralizadas los momentos históricos de este emblemático edificio en unas visitas que han tenido una gran acogida Javier Moncada es el director de Nerea el día a día no que de cada una de las representaciones si tenían ochenta personas de forma espontánea todos en un aplauso como lo que no saltaba al lado que era era muy importante Nobel sabe que con mucha antelación todo los grupos estaban tienen no han sido muchos meses y muchas anécdotas todos los personajes desde Alcalá Zamora pasando por Francisco Franco han sido tratados de manera bastante blanca según sus palabras sin que nadie les haya puesto ningún cortapisa sí reconoce que se han dado casos los menos de gente que ha criticado alguna de sus parodias por ejemplo las referidas sobre todo al dictador Francisco Franco