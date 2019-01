Voz 0055

00:21

el Supremo in admite directamente el recurso de la empresa de Uralita y confirma una nueva indemnización para afectados por el amianto de su fábrica en este caso cuatro mujeres que nadaron el polvo de amianto de las ropas de sus maridos trabajadores de la empresa según declara probado la justicia las enfermedades que desembocaron en su muerte fueron producidas por el polvo de amianto Uralita radicada en Getafe debe hacerse cargo de las indemnizaciones en este caso son más de doscientos cincuenta mil euros para diez familiares de cuatro mujeres fallecidas Uralita no puso en marcha ninguna medida de seguridad para prevenir esta situación entre los años sesenta y noventa no existiendo ni siquiera una taquilla específica para guardar la ropa de trabajo que entraba en contacto con el amianto