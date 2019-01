Las noticias de Castilla y León, 17:02 (07/01/2019)

Voz 3

00:51

yo habíamos hablado de que las fechas tenía dolor de del del once de enero estaba dentro de la disponibilidad del letrado es cortes para poder convocar la comisión lo que también nos tememos porque nosotros así lo hemos hecho costar insisto es que el Partido Popular no quieren en ningún caso de las conclusiones con el voto particular de cada partido puedan pasar al pleno para que se debatan en el pleno para que tengan también mayor trascendencia hay mayor conocimiento por parte de la sociedad y nosotros lo que pelearemos expresos porque la gente la sociedad castellano y leonesa pueda conocer al menos las conclusiones de los parlamentarios y que la Comisión no soterrado da lo que voy ocultada di culminada por la indolencia por la voluntad del Partido Popular que se niega insisto a que se puedan conectar con Gerónimo