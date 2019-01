Las noticias de Cantabria, 18:03 (07/01/2019)

la Comisión de Garantías de Podemos Sarre centrado la militancia de la diputada regional Verónica Ordóñez que recurrió hoy a saber ante este órgano la decisión de la dirección autonómica encabezada por Rosal Alonso de suspender cautelarmente su afiliación y también la del parlamentario José Ramón Blanco al que había denunciado por acoso laboral junto a otras dos mujeres de la formación además Ordóñez ha avanzado que va a solicitar a la gestora nombrada la semana pasada por Madrid para dirigir el partido en Cantabria abandonar el grupo parlamentario que el citado equipo técnico como lo denomina la cúpula estatal ha decidido desvincular políticamente de Podemos Cantabria Verónica Ordóñez quiere seguir como diputada no adscrita

Voz 3

00:47

el grupo parlamentario ya no representa a los votantes de Podemos no tiene sentido que yo pertenezca ahí menos con dos personas como José Ramón como Alberto que bueno pues que aunque se desabrido el acta siguen sin dejarla ahí están haciendo pues están usurpando el grupo parlamentario en este contexto la única posibilidad de seguir haciendo para lo que ha sido elegida por representar a Podemos en el Parlamento de Cantabria es salir del grupo parlamentario seguir representando el el como como diputada no adscrita