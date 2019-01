Las noticias de Galicia, 18:03 (07/01/2019)

Voz 1271

00:04

Galicia la dirección de Podemos Galicia analiza esta tarde la auditoría encargada a un perito informático sobre las primarias de Marea y las supuestas irregularidades que se pudieron cometer ese documento será determinante para que la formación morada decida si va a continuar o no siendo parte de En Marea la auditoría será trasladada a los inscritos y mañana previsiblemente se darán a conocer públicamente los resultados la dirección de En Marea ha querido contrarrestar este movimiento encargando otro estudio para defender las garantías del sistema de votación En Marea inmerso en su particular vía crucis mientras el resto de partidos calientan motores de cara a las municipales el Benegas se presenta como la posibilidad del cambio en Galicia un bloque convencido de que cosechar a mejores resultados que en dos mil quince La portavoz nacional Ana Pontón asegura que están preparados y que la fuente de su éxito el que esperan tener no depende de lo que ocurra en En Marea