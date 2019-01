buenas tardes hasta la Confederación de Organizaciones Empresariales de la provincia de Badajoz con Eva transmitirá a la Junta de Extremadura los negativos efectos caso juicio tendrá la subida del Salario Mínimo Interprofesional en las empresas que han optado y ganado concursos públicos las cuales al aumentarse el Salario Mínimo Interprofesional fijándose los novecientos euros se traducirá en un aumento del veinticinco por ciento de los costes para el empresario lo que según Eva supone pérdidas para los empresarios por lo que van a pedir a la Junta que ese aumento de costes sea asumido por las administraciones ya este lunes es la última jornada en la que la empresa finesa va a ofertar cine señor espacio el foro de Mérida aunque el alcalde de la ciudad Neo Rodríguez Osuna señalaba días atrás que la ciudad no se va a quedar sin este servicio señalaba hace unas fechas en esta emisora que esta semana si iban a ofrecer más detalles

está previsto el ha firmado un contrato de una empresa productora de cine con con la concesionaria es una cuestión que están negociando entre empresas concesionarias arrendatario Il lo que ellos he pedido a esa nueva empresa es que intente por todos los medios que eh y es que quede con los trabajadores de la anterior compañía esa ha sido una petición que ha hecho está alcalde expresamente

Voz 1

01:19

y hablando de cierres al centro de contemporáneo barajó cerró sus puertas ayer debido a que no puede funcionar con la inseguridad jurídica la incertidumbre que supone tener que renovar mes a mes el contrato de arrendamiento del inmueble de propiedad municipal un lunes que es jornada festiva en Extremadura Lleida que continúa como ya lo saben el dispositivo especial de la DGT por las fechas navideñas precaución en los desplazamientos por Carrete era también ese es el día en el Can generalizado las rebajas en Extremadura Se espera que nos gastaremos unos ciento quince euros los extremeños un apunte deportivo porque el Don Benito ha ganado cero uno en Granada llegamos así a las seis cinco es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de los te pasando a las