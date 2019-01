La Ventana La Rioja (07/01/19)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 la Ventana La Rioja Diego sacro

Voz 0451 00:04 están hola qué tal muy buenas tardes ya hemos dejado atrás las navidades y poco a poco vuelve la rutina vuelve la normalidad pese a que los niños hoy no tengan clase lo que toca ahora es hacer balance y la alcaldesa de Logroño ha sido hoy una de las personas que ha hecho balance sobre dos mil dieciocho ya parado a pensar un poquito en dos mil diecinueve y en los retos que nos esperan para este año Cuca Gamarra

Voz 0866 00:39 habrá que éste será el año en el que el crecimiento económico se asiente y en el que la ciudad afronte retos importantes en políticas sociales como envejecimiento y conciliación en obras e infraestructuras eso sí Gamarra apela a la responsabilidad de todos los grupos políticos para que las elecciones de mayo no paralicen la ciudad

Voz 2 00:56 hemos un curso donde estamos con un presupuesto prorrogado uno aquí todo el mundo tiene su responsabilidad también el que bloquea o el que decide no apoyar algunas iniciativas simplemente con un objetivo electoral la responsabilidad es de todos y por tanto cada uno tendrá que asumir la suya nosotros asumimos la de gobernar la de seguir impulsando todos los proyectos yo lo que apeló a la responsabilidad de todos a que que haya unas elecciones no deben paralizar la ciudad pero esa es una decisión que a la oposición eh deberá tomar si ellos deciden paralizar todos estos proyectos o entorpecer los ralentizar los evidentemente de los logroñeses lo conocerá

Voz 0866 01:41 el balance también de Actual dos mil diecinueve que baja el telón con unas valoraciones muy buenas y es que actual ha reunido casi treinta mil espectadores completando aforos en un setenta y cinco por ciento por cierto en Fitur que se celebra durante este mes de enero se presentará el concurso para la imagen del festival del próximo año que cumple su trigésimo aniversario ya hablamos también de buenos datos en vivienda en La Rioja y es que el consejero de Fomento asegura que dos mil dieciocho dejó los mejores resultados del programa Hipoteca Joven en los últimos ocho años con un incremento de un ochenta y uno por ciento en el número de hipotecas contratadas y después de las Navidades lo que también llega son las rebajas los riojanos gastaremos este año de media en las rebajas de invierno ciento trece euros aunque no hay un periodo oficial de rebajas bien es cierto que una vez pasadas las fiestas navideñas se da este pistoletazo de salida comerciantes y consumidores diferentes los primeros apuestan por una regulación de las rebajas mientras que los segundos están a favor del actual sistema David Ruiz responsable de Comercio de la hacer y Miguel García presidente de informa

Voz 3 02:52 nosotros abogamos de una forma clara y contundente pudo regule una regulación tras de rebajas yo creo que quitarían este concusión por parte comercial que por una parte y por otra parte el le permitirían al al comerciante también a poder tener la claridad en cuanto al escándalo de sus de sus márgenes

Voz 4 03:11 mientras más tiempo esté en esa oportunidad de poder equipar a precios bajo pues nosotros nunca critiqué vemos el que no vaya a un periodo fijo de Yamaha

Voz 0866 03:26 íbamos a conocer qué tiempo nos espera para mañana la Agencia Estatal de Meteorología Alba López qué tal buenas tardes

Voz 5 03:30 buenas tardes mañana martes amanecer hemos con intervalos nubosos aumentando a cielo algo más encapotado las temperaturas irán sin cambios o en ligero ascenso esta noche con mínimas de cero a dos grados heladas débiles al amanecer en la sierra y máximas mañana algo más altas de diez en Calahorra Alfaro y Arnedo nueve grados en Logroño y los ocho en todo el viento soplará del norte y noroeste con intervalos de fuerte en La Rioja Baja

Voz 0451 03:55 cuatro grados en el centro de Logroño

Voz 0866 04:01 el director general de Cultura afirma que los casi treinta mil espectadores que han pasado por actual convierten esta edición del festival en algo espléndido Eduardo Rodríguez Osés señala que se ha cerrado un actual muy especial en el que ha tenido presencia todo tipo de formatos

Voz 6 04:16 consideramos que este dos mil diecinueve ha sido muy especial y no sólo porque nos hayan acompañado directores de cine o actores como los de campeones que hicieron las sevicias de todo el público sino por todos estos artistas que desde luego estamos seguros que van a estar en la memoria de todos aquellos riojanos todos aquellos turistas que han vivido buena parte de la actual en la propia memoria de los propios artistas que en este caso pues se llevarán buena parte de lo que somos de lo que es nuestra gastronomía de lo que es nuestra calle Laurel de cómo somos los riojanos de cómo se ha recibido

Voz 0866 05:00 también la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Logroño valora estos días de actual y recuerda que pocas ciudades empiezan el año con una puesta semejante Pilar Montes

Voz 8 05:09 no es muy habitual que una ciudad eh haga esta apuesta hay que una ciudad comience el año todos los años desde hace ya unos cuantos de forma ininterrumpida haciendo una apuesta fuerte por la cultura por la cultura con mayúsculas y eso a veces no sabemos valorarlo por eso os digo por aquello de que siempre tendemos a contar lo contable o lo tangible yo creo que eso es lo más grande que tiene en este caso en esta edición de dos mil diecinueve de actual que hayamos podido volver a empezar el año dar la bienvenida al año a través de la cultura dar la bienvenida además desde todos las ámbitos todas las expresiones artísticas

Voz 0866 05:47 hizo lo decíamos en portada después de las Navidades es tiempo de hacer balance y el consejero de Fomento asegura que dos mil dieciocho dejó los mejores resultados del programa Hipoteca Joven en los últimos ocho años con un incremento de un ochenta y uno por ciento en el número de hipotecas contratadas Carlos Cuevas dice que el año pasado se cerraron doscientas sesenta y dos hipotecas dentro de este programa con un volumen de unos veinticuatro millones de euros

Voz 7 06:11 el volumen total de los préstamos que se han formalizado alcanza los veinticuatro millones de euros la media de las hipotecas ronda los noventa y un mil euros de esas doscientas sesenta y dos hipotecas que sean formalizado el cincuenta por ciento Se han formalizado a tipo de interés fijo y el otro cincuenta por ciento a tipos de interés variable ir estamos observando también que no sólo crece el número de hipotecas también crece ligeramente la hipoteca media decrece algo que entendemos positivo El plazo medio de amortización

Voz 0866 06:52 en el histórico desde que funciona este programa hace dieciséis años se han formalizado cinco mil ciento setenta y seis hipotecas por un volumen de seiscientos cuarenta millones de euros los beneficiarios superan los siete mil setecientos jóvenes Cuevas dice que estamos ante la mejor hipoteca del país también ante la más transparente

Voz 7 07:09 la mejor hipoteca del mercado español en estos momentos tenemos que agradecer que en este programa están colaborando dos entidades financieras Ibercaja y Caja Rural de Navarra dos entidades por lo tanto como se puede imaginar muy vinculadas a esta tierra y podríamos decir que los tipos es más favorables eh son en cuanto a fijos el dos coma uno por ciento En cuanto al variable euríbor más cero coma siete por ciento decimos que además son las mejores hipotecas del Gobierno porque no sólo son las más baratas Si nos fijamos en los tipos de interés sin lo que además son las hipotecas o es la hipoteca más transparente y la hipoteca que no tiene ningún tipo de letra pequeña

Voz 0866 07:56 también vuelve la política el coordinador autonómico de Ciudadanos asegura que está pensando presentarse al proceso de primarias de la formación naranja que hay gente que está animando que avanza que tomará la decisión en los próximos días Pablo Baena

Voz 9 08:09 pues mira es una decisión que todavía no he tomado creo que es una decisión que hay que tomar con muchísima responsabilidad sí le puedo decir que tengo compañeros muchos tanto de la comunidad autónoma como a nivel nacional que me están animando a que de este este paso para liderar el proyecto en La Rioja pero lo que le puedo decir al respecto es que lo estoy valorando oí en los próximos días acabaré tomar una decisión al respecto

Voz 0866 08:34 Baena señala además que habrá que esperar a lo que digan las urnas para decidir la gobernabilidad y que cada territorio tiene sus peculiaridades Baena recuerda que el PP se ha pasado esta legislatura arrastrando los pies incumpliendo los acuerdos con lo que será complicado volver a confiar en

Voz 9 08:48 ellos pues mire el Partido Popular usted bien saben que llevan una legislatura entera arrastrando los pies incumpliendo con las cuestiones que se han comprometido con el conjunto de los riojanos porque por mucho que lo hubieran firmado con nosotros es un compromiso que han adquirido con los con los riojanos y muchísimas de estas medidas en los acuerdos de investidura en los acuerdos de presupuestos han quedado incumplidas por porque el Partido Popular no ha querido cumplirlas y por lo tanto pues será complicado será complicado que Ciudadanos confíe en un Partido Popular que además ya ha dicho que no tiene ninguna intención de regenerarse y que todo está bien no

Voz 0866 09:22 también balance político en el grupo territorial de La Rioja del Partido Popular en el Senado que considera que la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco y el rechazo a la senda de del déficit para la aprobación del presupuesto de la nación han sido los dos momentos más significativos de dos mil dieciocho Los populares han hecho un balance de la actividad de la Cámara para que para que ellos se ha convertido en una cámara incómoda para el Gobierno de la Nación Pedro Sanz

Voz 1724 09:46 yo diría que también es la cámara incómoda para el Gobierno de España para el señor Sánchez las circunstancias que se dan por el hecho de ser una cámara que tiene mayoría absoluta en contra del color del Gobierno de España hace que sea el contrapeso del Congreso que al propio Gobierno de España resulte una incomodidad porque lógicamente la Cámara le da mucha más fuerza y lógicamente le requiere mucha mayor presencia en el propio en la propia Cámara

Voz 0866 10:17 ya en Logroño la alcaldesa Cuca Gamarra señala que la ciudad cierra el año en términos positivos en aspectos como el superávit llene el pago a proveedores en el caso del endeudamiento Gamarra recuerda que la deuda pública se ha reducido más del treinta por ciento desde dos mil once

Voz 0424 10:32 se cierra en positivo en términos de superávit que se cierra en positivo en términos de cumplimiento de eh el pago a proveedores el último mes estaríamos en torno a los veintidós dos días el plazo para el pago a proveedores por tanto cumpliendo lo que no se establece la ley y eso hace que iniciamos el año dos mil diecinueve con un endeudamiento de cuarenta y seis millones de euros que respecto a los setenta y dos que tuvimos en el año dos mil doce sin duda alguna demuestran que hay una reducción de más del treinta por ciento desde al dos mil once en el endeudamiento de la ciudad

Voz 0866 11:12 en su balance de dos mil dieciocho y en su análisis de los retos para dos mil diecinueve Cuca Gamarra dice que dos mil diecinueve será el año en el que Logroño logre la casi gratuidad de la educación de cero a tres años así como un año en el que seguirán aumentando la red de ludotecas y centros jóvenes en cuanto al envejecimiento de la población la alcaldesa afirma que dos mil diecinueve será el año en el que se construyan seis nuevas residencias privadas que incrementarán las plazas de Logroño en un cincuenta por ciento

Voz 0424 11:37 el año dos mil dieciocho es el año en el que hemos ha terminado con una ludoteca más la ludoteca de La Cava Fardachón y en el que ya tenemos el proyecto de Valdegastea el año dos mil diecinueve es el año en el que se iniciará la construcción de la ludoteca Centro Joven de Valdegastea también se llevará a cabo la reconversión de la lo que fue la guardería Lyndon en un centro también para los jóvenes y los niños de la ciudad y en el cual se redactará el proyecto de la ludoteca de los lirios en el año dos mil diecinueve se va a iniciar en la ciudad de Logroño la construcción de seis nuevas residencias de mayores dos de ellas a través de el concurso de parcelas dotacionales en el barrio de Cascajos en La Cava Fardachón el tercero de ellos sería es la parcela dotacional que tiene que está ubicada en la calle Velázquez tres nuevas residencias que han lleva sea llevo para las cuales se han llevado a cabo modificaciones o se van a llevar a cabo modificaciones de Plan General de manera que garanticemos residencias iniciativa privada en el centro de la ciudad

Voz 0866 12:55 ya hemos dejado atrás las Navidades unas fechas que a todos nos evocan un fenómeno meteorológico que no es otro que las nevadas la nieve pues bien de momento es lo que más estamos echando de menos donde más esperan que La Rioja se cubra de un manto blanco es en la estación de esquí de Valdezcaray en La Ventana saludamos a Gonzalo Morrás gerente de la estación qué tal buenas tardes

Voz 11 13:15 hola muy buenas tardes

Voz 0866 13:16 Gonzalo Morrás de momento el tiempo no está sonriendo a los esquiadores riojanos

Voz 12 13:21 pues no a los esquiadores riojanos ya va

Voz 11 13:23 la mayoría de los esquiadores de la península porque salvo contadas excepciones el comienzo de la temporada no ha sido bueno e tiempo muy seco con inversión térmica que tampoco nos ha permitido fabricar nieve en cantidad suficiente ni como bien has dicho estamos a la espera de que se cubra la estación con ese manto blanco

Voz 0866 13:40 porque nevar sí que ha nevado algo pero insuficiente verdad

Voz 11 13:43 sí han sido fundamentalmente temporales eh de componente oeste suroeste que dejan llegó a hablarse muy poquita entidad Icon cambios inmediatamente de de subida de temperaturas lo que ha propiciado que están Yves haya podido ir acumulando tampoco ha habido episodios de frío continuado para poder hacer nieve en cantidad suficiente para consolidar esa poco a que caía Natural del cielo y por lo tanto pues no ha habido nunca espesores lo suficientemente importantes como para poder abrir ninguna pista

Voz 0866 14:12 de qué espesor ese tendríamos que estar hablando para que una pista sea esquiable

Voz 11 14:17 hombre no hay no no hay una regla fija eh porque si bien las pistas de Valdezcaray está muy bien preparadas podríamos hablar que de veinticinco con veinticinco centímetros de nieve compactada sería suficiente estamos hablando de nieve compactada e hay que también apuntar que la nieve natural es muy hueca Hay cuando la máquina pisapistas la trabaja pues reduce mucho lo expresó por lo tanto si hablamos de nieve natural Ali añadimos la nieve de cañón pues sí hablaríamos de aproximadamente veinte veinticinco centímetros de nieve compactada para poder esquiar

Voz 0866 14:47 bueno hay que previsiones hay por delante

Voz 12 14:50 pues eso en cuanto a precipitaciones

Voz 11 14:53 no son excesivamente halagüeñas porque esperamos pocas precipitaciones eh no el seguimos en la misma tónica de tiempo relativamente seco lo que sí parece es que viene unos días con una bajada importante de temperaturas que puede ser que nos ayuden a consolidar e la nieve poca nieve que hemos fabricado hasta ahora ahí a ver si por conseguimos fabricarlas suficiente para abrir algunas pistas

Voz 0866 15:14 qué supone que que la temporada se retrase

Voz 11 15:17 como en el puesto realmente para nosotros primero un una desilusión porque salimos de una campaña anterior la T por ahora dos mil diecisiete dieciocho fue magnífica e esquí a Moss durante casi cuatro meses y medio eh vino querrán cantidad gente superamos los ciento cuarenta mil visitantes y por lo tanto las expectativas para este año eran francamente buenas lo que pasa es que después de las primeras nevadas nevadas ilusionantes a final de octubre y comienzo de noviembre pues ha seguido un tiempo con te podíamos calificar como de de anomalía térmica y por lo tanto todos han eh el la el inicio unas lo bueno pero tampoco hay que lamentarse de esto hay que mirar hacia adelante porque todavía quedan casi cuatro meses de temporada no hay que olvidar que este año la Semana Santa cae muy tarde y por lo tanto las expectativas pueden ser buenas si tenemos a corto plazo la posibilidad de fabricar nieve o de que caiga una nevada importante

Voz 0866 16:09 bueno la estación sí que ha abierto para uso turístico se anima a la gente a subir aunque no sea a esquiar a disfrutar de la montaña

Voz 11 16:16 pues son un número muy reducido porque realmente el atractivo de la estación de esquí por supuesto que es el practicar el deporte de de del esquí alpino y el snowboard pero realmente lo que llama la atención al gran público es que nieve que haya nieve y como un ávido precipitaciones en forma de nieve pues la afluencia ha sido muy discreta durante estos días de vacaciones escolares de Navidad y Año Nuevo realmente hemos tenido la misma oferta que en otras circunstancias sí podríamos hablar de que un día normal sí aún sin posibilidades de esquiar pero con nieve pues buen vendían trescientas cuatrocientas personas y estamos hablando que hemos tenido entre treinta y cuarenta tres ejes es una diferencia notable ha acudido mucha gente también ha al aparcamiento y ha estado andando un poco por la zona pero no son realmente fáciles de contabilizar porque como no han utilizado la telesilla pues tampoco sabemos con exactitud cuánto es de gran público que ha podido acompañar pero visualmente hemos comprobado que no era un número importante

Voz 0866 17:13 supongo también que depender de del tiempo y que el tiempo sobretodo no sea favorable en es un poco un incordio a la hora de de estar contra dando monitores de de esquí estar pendiente poco del personal no depender de del tiempo hace que sea también pues más difícil gestionar ese equipo de profesionales

Voz 11 17:31 sí bueno los otros como estación la sociedad directamente explota los remontes mecánicos y el alquiler de material pero tiene un número importante de concesionarios a los que tiene que coordinar y de alguna forma pues eh sí sí resulta o un poquito desalentadores que estos concesionarios pues te están llamando y que tal como vaya Nievas ha podido hacer nieve ir podemos decir que si viene en Valdezcaray se desplazan hasta la estación en un fin de semana en el que haya público entorno lastra los cincuenta cincuenta y cinco trabajadores hasta ciento cincuenta son el número total de puestos directos en fin de semana que hay en la Estación es una empresa importante si consideramos el conjunto de escuelas de esquí ir propiamente los servicios que explota la estación china de deportes hostelería y por lo tanto pues eh el que haya más de cien personas implicadas si hay nieve no hay nieve supone el que también para nosotros el coordinarnos sea algo importante

Voz 0451 18:24 Gonzalo Morrás pues sólo queda esperar a que haga frío y sobre todo a que nieve muchas gracias por haber estado con nosotros en La Ventana muchas gracias a vosotros así llegamos a las ocho menos veinte más información local y regional en hora

Voz 0866 19:36 cinco y como siempre más mañana más Ventana