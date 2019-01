Escucha las noticias de las 03:00 (08/01/2019)

a veintiocho oficialmente la posición no sea modificado en estas vacaciones y el texto prevé pactado con Melle es el único texto posible y además intocable eso al menos hasta que precise si hay alguna medida muy concreta que podría aportar el consenso entre sus diputados que son muchas las llamadas un muchas un las conversaciones entre Melli los presidentes de las instituciones como para dar por cerrado el debate no la solución sí apunta puede estar vinculada a una fecha un plazo para pactar el acuerdo de relación futura aunque por el momento los Veintiocho esperan el debate británico para saber sean devolverá reunirse los jefes de Gobierno dicen insisten mucho en que todo depende de Theresa May de su capacidad para poner encima de la mesa una demanda clara demanda que cuente con consenso también del Parlamento un problema evidente osea que de momento el viajan a Bruselas los secretarios de Estado de Asuntos Europeos es una reunión que estaba convocada desde hace muchos días pero a nadie se le escapa que esta es la última cita a veintiocho antes de que abra su debate el Parlamento británico en EE

España dentro de unas horas Se reanuda el juicio por la salida a Bolsa de Bankia con la declaración de Rodrigo Rato el ex presidente de la entidad también ex vicepresidente del Gobierno le iban a preguntar si falseó los folletos de la salida a Bolsa para captar inversores sí sí falsificó las cuentas del banco para ocultar el agujero del ladrillo y ofrecer así una imagen de solvencia Miguel Ángel Campos

la sesión también es clave porque el tribunal debe resolver las cuestiones previas planteadas por las partes la mayor parte de las defensas han pedido la exclusión de las acusaciones populares y particulares del juicio y la aplicación de la doctrina Botín que conllevaría su absolución al no existir acusación de la Fiscalía pero el ministerio público ha variado su postura y no descarta ahora a acusar a la mayoría por falsedad contable lo que en principio acaba con las pretensiones de los acusados la Fiscalía ha destacado el perjuicio ocasionado por la adulterada salida a Bolsa de Bankia que tuvo que ser rescatada con veintitrés mil cuatrocientos sesenta y cinco millones públicos lastró la cotización del Ibex disparó la prima de riesgo provocó un grave perjuicio colectivo en lo peor de la crisis

Voz 2

03:02

yo creo que es obsoleto todos muy todas la sociedad no oí y me da igual que sea un restaurante o que sea un comercio zapatos no creo que creo que siempre todo esto iremos no yo ha sido declare más información dentro de una hora y en Cadena Ser punto com