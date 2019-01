Escucha las noticias de las 07:00 (08/01/2019)

son las siete las seis en Canarias pero bueno qué tal muy buenos días en Madrid en secreto así pretende cerrar hoy el Partido Popular el apoyo de Vox para gobernar Andalucía y con Ciudadanos esperando la llamada telefónica después porque los de Rivera deben considerar que si no están físicamente en la reunión en Haití todo con ellos los votos de Vox para darles la Junta andaluza son menos votos o actúan como los niños cuando esconden la cabeza tras una trastada dejando a la vista el cuerpo o pretenden que los menores somos todos los demás a la hora de entender lo que está pasando así que en Madrid y en un lugar desconocido se reúnen los secretarios generales a nivel nacional del Partido Popular de Vox el popular Teodoro García Egia dice que no hay líneas rojas vamos

Voz 1727

01:23

y las andaluzas porque si no hay ninguna línea roja hemos de entender que tampoco para la ley de violencia de género ya hace días que le han comprado el discurso a Vox es que mezclan violencia doméstica la que sufren cualquiera dentro de su hogar con violencia de género la que sufren específicamente las mujeres en cuál el ámbito bueno pues no todo el PP no todo el mundo en el PP está cómodo con esta deriva ultra primero fue Borja Sémper y ahora la portavoz popular en Galicia se llama Paula Prado