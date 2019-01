Hoy por Hoy La Rioja (8/1/2019 Tramo - 6:50 a 7:00)

Voz 0496 00:00 hola muy buenos días en martes ocho de enero vamos en primer lugar a saber el tiempo que nos espera en esta jornada Agencia Estatal de Meteorología Alba López buenos días

Voz 1876 00:17 buenos días jornada de martes aquí en La Rioja con intervalos nubosos aumentando a cielo encapotado a lo largo del día con temperaturas sin cambios o en ligero ascenso durante estas primeras horas de la mañana ojo a esas heladas débiles en el área de la sierra las máximas y al mediodía llegarán a los ocho grados en Haro nueve Logroño los diez en alto

Voz 1 00:35 Haro Calahorra y Arnedo el viento del Norte ignoró

Voz 1876 00:38 este da algún intervalo de fuerte en La Rioja Baja

Voz 0496 00:40 dos grados y medio en Logroño en las carreteras normalidad se circula a esta hora sin problemas por nuestra red viaria la liberalización de los periodos de descuentos no impide que las rebajas de enero sigan siendo uno de los momentos clave para establecimientos de ropa y complementos El cuarenta y siete por ciento de los riojanos aprovechará estas fechas para comprar este tipo de artículos en los que gastarán unos ciento trece euros de media al menos así se desprende del estudio fin tonic dos mil diecinueve el responsable de Comercio de la Federación de empresas de La Rioja lamenta que no haya una regulación de este periodo porque dice no beneficia al comercio de ciudad David Ruiz

Voz 2 01:20 si las rebajas empezamos por ahí a noviembre han pasado cuarenta días desde aquella fecha lógicamente habito pues sucesivas ofertas promociones etcétera etcétera pero esto es una campaña que en general la en las grandes cadenas y el pequeño comercio que ahora es cuando en que las rebajas máxime teniendo en cuenta lo que que todavía por ejemplo en el sector de la moda no empezó a hacer frío el frío parece que viene ahora yo lo que invitaría al consumidores a que visiten los convertidos los pequeños comercios que lógicamente van a encontrar unas prendas muy atractivas y a precios más reducidos

Voz 0496 02:03 mientras el presidente de informar se muestra partidario de que no estén fijados esos periodos de rebajas por lo que ha permitido a los consumidores realizar compras a precios más asequibles durante por ejemplo las últimas fiestas de Navidad Miguel García

Voz 4 02:16 otro la palabra garajes una oportunidad de equipar siete y sobre todo reprenda debes y ofrenda dialogar a unos precios muy competitivos por tanto el mientan más cien pues tienen esa oportunidad de ponerlo en equipar a precio bajo pues nosotros nunca critiqué critiquemos el que no haya un periodo fijo de Yamaha es baja de de enero dijeron dineros dijimos que son unas rebajas más reflexiva actuaron aquellos artículos en ofrecen los igual comprar abrió una camilla también algo de lo que pasa es que con la con la crisis ya la planificación de la compra que siempre Evo pregonado ya los lo ciudadano ya hacen ellos su planificación puesto que también hay clonizar no no es demasiado

Voz 0496 02:58 Miguel García pide a los consumidores que durante estos días de unas compras responsables ya los comercios que diferencien los productos que están rebajados de aquellos que no lo están

Voz 4 03:07 yo únicamente a aquellos establecimientos que dicen que sino hubiera satisfecho no devuelven el dinero son lo único que están obligado a devolver el dinero si la prenda que no tiene ningún defecto tiene devolverle al consumidor afortunadamente la buena relación entre comerciante contenido hay otra comunidad hacen que no comprando un jersey azul mañana podamos ver de cambiarlo por un bajó Si en ese momento los establecimientos así que por tanto vamos a a comprar con un poco de cabeza no conocerlo de la tarjeta de crédito imponer supuestos nunca hacer uso de los créditos Agapito puesto que el famoso va con veinticuatro veinticinco por ciento de interés y las rebajas y los de un treinta a un cuarenta pues ya me diera la oportunidad al la oportunidad que no así que por tanto vamos a a pensar un poco en quitemos no ir por supuesto también las bajas una oportunidad que tenemos de un satisfacción el mucho cuerpo ir después como personas ver los buenos administradores que somos

Voz 0496 04:04 mientras David Ruiz invita a los consumidores a acercarse hasta los comercios un David Ruiz que no se muestra especialmente optimista ante El sector en este dos mil diecinueve

Voz 2 04:12 que valorará pues si las compras en otros formatos la redunda ya no solamente en la compra haciendo en otras cuestiones el tema de una satisfacción porque yo sí aunque insisto en algo que es evidente el comercio de la calle asume la ciudad el comercio de calle pagar impuestos el comercial calle crea empleo de calidad y que lógicamente el consumido lo ha que en cuanto a las perspectivas económicas de todos los gurús dicen que va a ser un año de run run ralentización económica esperemos que lógicamente eso todavía tarde llegar y esperemos que el que el comercio siga manteniéndose pues por lo menos en la que tenemos hasta ahora

Voz 0496 04:52 son las seis de la mañana hay cincuenta y cinco minutos seguimos en Hoy por hoy aquí en la Cadena Ser de La Rioja

Voz 5 04:59 ya está en tu quiosco la primera revista de nueve cuatro uno diario de vendimia dos mil dieciocho un recorrido imprescindible por la vendimia del dos mil dieciocho en Rioja nueve cuatro uno punto com contamos La Rioja ahora también en tu kiosco

Voz 6 05:16 un indio

Voz 7 05:18 cinco es la mejor manera de cava Eril son las diez las nueve en la información otro asunto más vale una rectificación tardía que vendan en Shanghai estudiará los delitos sexuales en el Código Penal ya no está formada por veinte hombres y ninguna mujer como se al herido buenas noches buenas noches Ángels la nueva comisión

Voz 8 05:36 estamos un por el análisis por lo tanto que toque a un juez coqueto que a una persona reformar el Código Penal lo aplicar justicia es un azar que puede perjudicar a la hora

Voz 9 05:46 veinticinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde y las siete

Voz 7 05:49 Canarias

Voz 0496 05:56 la estación de esquí de Valdezcaray está a la espera de que empiece a nevar de verdad el gerente de la estación Gonzalo Morrás explica que aunque se han producido algunas nevadas esas no han tenido la entidad suficiente como para abrir la estación

Voz 10 06:06 el comienzo de la temporada no ha sido bueno e tiempo muy seco con inversión térmica que tampoco nos ha permitido fabricar nieve en cantidad suficiente y como bien has dicho estamos a la espera de que se cubra la estación con ese montón blanco sí han sido fundamentalmente temporales eh de componente oeste suroeste que dejan negó hablarse muy poquita entidad Icon cambios y sin diariamente de de subida de temperaturas lo que ha propiciado que están Yves haya podido ir acumulando tampoco ha habido episodios de frío continuado para poder hacer nieve en cantidad suficiente para consolidar esa poco a que caía natural del cielo y por lo tanto pues no ha habido nunca espesores lo suficientemente importantes como para poder abrir ninguna pista

Voz 0496 06:47 además Borrás dice que las previsiones no son especialmente buenas aunque la bajada de las temperaturas va a ayudar a aumentar el espesor con los cañones de nieve

Voz 10 06:55 en cuanto a precipitaciones no son excesivamente halagüeñas porque esperamos pocas precipitaciones eh seguimos en la misma tónica de tiempo relativamente seco lo que sí parece es que viene unos días con una bajada importante de temperaturas que puede ser que nos ayuden a consolidar la nieve poca nieve que hemos fabricado hasta ahora hay a ver si conseguimos fabricarlas suficiente para David algunas pistas

Voz 0496 07:19 el director general de Cultura ha dicho que los casi treinta mil espectadores que han pasado por actual convierten esta edición del festival en algo esplendido Eduardo Rodríguez Osés señala que SA ha cerrado un actual muy especial en el que han tenido presencia todo tipo de formatos

Voz 11 07:33 consideramos que este dos mil diecinueve ha sido muy especial y no sólo porque nos hayan acompañado directores de cine o

Voz 0496 07:41 actores como los de campeones

Voz 11 07:44 hicieron las delicias de todo el público sino por todos estos artistas que desde luego estamos seguros que van a estar en la memoria de todos aquellos riojanos todos aquellos turistas que han vivido buena parte de la actual en la propia memoria de los propios artistas que en este caso pues se llevarán buena parte de lo que somos de lo que es nuestra gastronomía de lo que es nuestra calle Laurel de cómo somos los riojanos de cómo se ha recibido

Voz 0496 08:18 mientras la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Logroño también ha valorado estos días de actual y recuerda que muy pocas ciudades empiezan el año con una apuesta semejante por la cultura Pilar Montes

Voz 3 08:29 no es muy habitual que una ciudad eh haga esta apuesta hay que una ciudad comience el año todos los años desde hace ya unos cuantos de forma ininterrumpida haciendo una apuesta fuerte por la cultura por la cultura con mayúsculas y eso a veces no sabemos valorarlo por eso os digo por aquello de que siempre tendemos a contar lo contable nota yo creo que eso es lo más grande que tiene en este caso esta edición de dos mil diecinueve de actual que hayamos podido volver a empezar el año dar la bienvenida al año a través de la cultura y dar la bienvenida además desde todos las ámbitos y todas las expresiones artísticas