Hoy por Hoy La Rioja (8/1/2019 Tramo - 7:20 a 7:30)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 hoy por hoy La Rioja Diego García

Voz 0496 00:07 qué tal muy buenos días martes ocho de enero la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy intervalos nubosos aumentando a cielos muy nubosos en toda la Comunidad las temperaturas sin grandes cambios quizá las máximas puedan subir un poquito hasta llegar a los

Voz 2 00:20 nueve diez grados de máxima hoy en La Rioja ahora hace frío dos grados y medio en el centro de Logroño

Voz 0496 00:27 el Ayuntamiento de Haro va a elaborar un plan local de igualdad según ha informado la alcaldesa que además ha recordado que en la localidad Se van a recibir dieciocho mil ochocientos euros procedentes de la Secretaría de Estado de Igualdad según Laura arribados se trata de cantidades que se transfieren directamente a las entidades locales dentro del pacto de Estado contra la violencia de género

Voz 3 00:45 se van a abordar cuestiones tan importantes como la lucha contra la violencia de género o la igualdad y en ello vamos a continuar este proyecto debe sede de toda la ciudad que así lo entendemos debe ser inclusivo integral desde abajo hacia arriba queremos recordar que somos el gobierno municipal que más comprometido con la igualdad de toda la historia de Haro ha estado y no se trata solamente de de un eslogan sino que es una realidad fehaciente

Voz 0496 01:11 lo están escuchando en la Cadena SER hoy se retoma el curso político un curso político de alto voltaje que va a desembocar el próximo veintiséis de mayo en las elecciones municipales autonómicas y europeas y los diferentes partidos van organizando sus procesos internos es el caso de ciudadanos que en este mes de enero o quizá en febrero va a llevar a cabo su proceso de primarias buena las últimas horas el coordinador autonómico de ciudadanos Pablo Baena ha dicho que está pensando el presentarse a ese proceso de primarias de la formación naranja que hay gente que está animando a ello y avanza que tomará la decisión en los próximos días

Voz 4 01:42 mira es una decisión que todavía no he tomado creo que es una decisión que hay que tomar con muchísima responsabilidad sí le puedo decir que tengo compañeros muchos tanto de la comunidad autónoma como a nivel nacional que me están animando a que de este este paso para liderar el proyecto en La Rioja pero lo que le puedo decir al respecto es que lo estoy valorando oí en los próximos días acabaré tomar una decisión al respecto

Voz 0496 02:07 Baena señala además que habrá que esperar a lo que digan las urnas para decidir la gobernabilidad de la comunidad autónoma y que cada territorio tiene sus peculiaridades Baena recuerda que el PP se ha pasado toda esta legislatura arrastrando los pies e incumpliendo los acuerdos con lo que será complicado dice confiar en ellos

Voz 4 02:23 mire el Partido Popular ustedes bien saben que llevan una legislatura entera arrastrando los pies incumpliendo con las cuestiones que se han comprometido con el conjunto de los riojanos porque por mucho que lo hubieran firmado con nosotros es un compromiso que han adquirido con los con los riojanos y muchísimas de estas medidas en los acuerdos de investidura en los acuerdos de presupuestos han quedado incumplidas por qué el Partido Popular no ha querido cumplirlas y por lo tanto pues será complicado será complicado que Ciudadanos confíe en un Partido Popular que además ya ha dicho que no tiene ninguna intención de regenerarse y que todo está bien no

Voz 0496 02:57 el coordinador autonómico de ciudadanos dice que este dos mil diecinueve va a ser el año del cambio un cambio que según Baena va a venir liderado por la formación naranja y mientras el grupo territorial de La Rioja del Partido Popular en el Senado ha hecho un balance de la actividad en el Senado una cámara que para ellos se ha convertido en incómoda para el Gobierno de la Nación lo decía ayer Pedrosa

Voz 1724 03:18 yo diría que también es la cámara incómoda para el Gobierno de España para el señor Sánchez las circunstancias que se dan por el hecho de ser una cámara que tiene mayoría absoluta en contra del color del Gobierno de España hace que sea el contrapeso del Congreso que al propio Gobierno de España resulte una incomodidad porque lógicamente la Cámara de da mucha más fuerza y lógicamente le requiere mucha mayor presencia en el propio en la propia Cámara

Voz 0496 03:49 Pedro Sanz también ha acusado a Pedro Sánchez de querer retener la presidencia bajo cualquier concepto y le acusa de financiar una región por encima de otras para pagar su investidura a los partidos nacionalistas

Voz 1724 03:59 un presidente de un Gobierno que lo único que le preocupa es seguir viviendo en La Moncloa que no le importa ceder competencias que no le importa dar dinero a un territorio en este caso Cataluña a costa del resto de territorios que no le importa financiar una religión por encima de otra por eso desde el Senado vamos a seguir pidiendo que la legalidad se cumpla en todos los territorios para que eso sea posible para que la Constitución del Estado de Derecho se cumpla la aplicación de ciento cincuenta y cinco sigue siendo cada día más importante porque eso es una un camino de seguridad de confianza de tranquilidad

Voz 0496 04:43 siete de la mañana hay veinticinco minutos tenemos dos grados y medio de temperatura en el centro de Logroño

Voz 5 04:48 quieres conocer la Universidad de Deusto y las nuevas titulaciones verificadas proceso de ingreso instalaciones puertas abiertas este sábado de diez a dos en los campos de San Sebastián y Bilbao inscribe T en puertas abiertas punto punto es

Voz 6 05:02 cuántos pares de zapatos tienes de gafas

Voz 7 05:06 la uno es de este momento

Voz 0530 05:08 ven Alarte bajas de multiplicas lleva te unas gafas para cada ocasión para trabajar cita para una fiesta sólo las encontrarás en la rebaja este multi ópticas

Voz 7 05:19 multi ópticas Gran Vía ocho Gran Vía veintitrés Centro Comercial Berceo Logroño

Voz 8 05:26 bueno

Voz 0496 05:35 echamos un vistazo a la portada de los periódicos empezamos por Diario La Rioja donde podemos leer que La Rioja frenan su hemorragia demográfica gracias al repunte del entorno de Logroño el último padrón contabiliza por primera vez más de diez mil habitantes en Lardero mientras la despoblación continúa agudizando ese en todas las áreas rurales el nueve cuatro uno punto com encontramos podemos estima parcialmente el recurso de cántabra en las primarias en la Comisión de Garantías estatal emite una críptica resolución en la que supedita su concurrencia a la decisión judicial y terminamos en Rioja dos punto com aparecen gatos envenenados en Haro

Voz 9 06:09 el brusco de los precios y otros limpiadora dos mil cien vatios de doscientos cuarenta y cinco a sólo ciento cincuenta y nueve euros menos como EPO

Voz 10 06:21 ya está en tu quiosco la primera revista de nueve cuatro uno diario de vendimia dos mil dieciocho un recorrido imprescindible por la vendimia del dos mil dieciocho en Rioja nueve cuatro uno punto com contamos La Rioja ahora también en tu kiosco

Voz 0496 06:46 son las siete de la mañana hay veintisiete minutos a esta hora repasamos también lo más destacado de la actualidad de los deportes Sergio Moreno qué tal buenos días qué nos cuentas

Voz 0116 06:54 hola Diego buenos días lo cierto es que no está siendo una temporada sencilla para la Unión Deportiva Logroñés no hay semana que pase y no surja una mala noticia por encima de las positivas esta semana se preveía ser feliz para la entidad riojana tras ganar al líder en la tarde de día de reyes y cerrar el fichaje de un jugador de Segunda División como Iñaki Sáez dos grandes noticias para comenzar con algo de energía renovada la segunda vuelta del campeonato pero no hay manera porque ayer por la tarde se confirmaba una muy mala noticia Rayco sufre una lesión de grado II en una de sus piernas así se confirman las peores sospechas después de que tuviera que ser sustituido el canario el pasado sábado antes de llegar al descanso es la segunda lesión muscular de Rayco esta temporada y es la enésima que afecta a un futbolista de la Unión Deportiva Logroñés seca hay otro jugador de la parte ofensiva del equipo donde más problemas está teniendo el equipo de Sergio Rodríguez para resolver los partidos así Rayco pasa de nuevo a la enfermería junto a Paredes Arnedo Santamaría y Olaetxea al menos para el partido de este sábado a las siete de la tarde en Las Gaunas Sergio Rodríguez en principio recuperará Ander Vitoria y muy probablemente a Marcos Andre que vaya ganando poco a poco presencia en el equipo jugando algunos minutos después de casi dos meses fuera de las convocatorias por esa rotura de clavícula que se produjo en Las Gaunas además el club continúa trabajando en la salida de futbolistas la marcha de Villepin abrió la puerta a Iñaki Sáez que ya entrena con el equipo y que podía debutar en Las Gaunas este sábado aunque es cierto que lleva seis meses de inactividad competitiva aunque ha estado entrenando en solitario y también con el Calahorra tras quedarse sin equipo de Segunda División este pasado verano

Voz 0530 08:30 ahora en el último minuto también somos eco friendly Con las nuevas cápsulas compostaje

Voz 0496 08:38 más de cinco mil doscientas personas han visitado la exposición conmemorativa del XXX Aniversario del Parlamento de La Rioja en el convento de la Merced que ha permanecido abierta desde el pasado ocho de octubre hasta el veintiocho de diciembre el objetivo de esta muestra ha sido dar a conocer los diferentes usos del edificio a lo largo de su historia el proceso de construcción de la identidad riojana la evolución de la vida parlamentaria en los últimos treinta años y también se ha pretendido fijar cómo es la relación entre la institución y los ciudadanos

Voz 0530 09:06 compatibles con los bosques y sin plásticos las cápsulas de café son compatibles con el medio ambiente porque ahora son cien por cien con postales desechan as en el contenedor de orgánico y en tres meses desaparecen completamente informa Tale cápsulas con postales punto es cápsulas con postales Baker compatibles con el planeta

Voz 12 09:30 y cambia Logroño ha pedido auditar la concesión gestión

Voz 0496 09:33 pimiento del contrato del transporte

Voz 12 09:35 de público llegamos así a las sí