Hoy por Hoy La Rioja (8/1/2019 Tramo - 7:50 a 8:00)

la mejor hipoteca del mercado español en estos momentos tenemos que agradecer que en este programa están colaborando dos entidades financieras Ibercaja y Caja Rural de Navarra dos entidades por lo tanto como se puede imaginar muy vinculadas a esta tierra y podríamos decir que los tipos más favorables eh son en cuanto a fijos el dos coma uno por ciento En cuanto al variable euríbor más cero coma siete por ciento decimos que además son las mejores hipotecas del Gobierno porque no sólo son las más baratas si nos fijamos en los tipos de interés sino que además son las hipotecas o es la hipoteca más transparente la hipoteca que no tiene ningún tipo de letra pequeña

llamó su curso donde estamos con un presupuesto prorrogado uno aquí todo el mundo tiene su responsabilidad también el que bloquea o el que decide no apoyar algunas iniciativas simplemente con un objetivo electoral la responsabilidad es de todos y por tanto cada uno tendrá que asumir la suya nosotros asumimos la de gobernar la de seguir impulsando todos los proyectos yo lo que apeló a la responsabilidad de todos a que que haya unas elecciones no deben paralizar la ciudad pero esa es una decisión que la oposición deberá tomar si ellos deciden paralizar todos estos proyectos o entorpecer los ralentizar los evidentemente los logroñeses lo conocerá

Voz 1584

06:23

los jóvenes socialistas creen que el alcalde no es un ejemplo para los ciudadanos en no hay ninguna razón que justifique su actitud hacen referencia a la noticia publicada por el digital nueve cuatro uno que asegura que cuatro billetes de AVE dos habitaciones alojamiento desayuno en un hotel de Barcelona quinientos cincuenta y uno euros es la factura que pagado el Ayuntamiento de Calahorra tras el viaje que realizaron el alcalde Luis Martínez Portillo concejal de Deportes Alberto o para ver el partido de la Copa del Rey que enfrentó al Calahorra en Sant Andreu el pasado diecisiete de octubre según la documentación que aporta este diario la agencia Viajes Halcón ha facturado al Ayuntamiento Rioja Baja año un importe de quinientos cincuenta y uno con noventa euros por cuatro billetes de AVE en clase Turista Plus además de dos habitaciones individuales el desayuno que costaron un total de trescientos seis con nueve euros masiva las Juventudes Socialistas de Calahorra consideran que esto es bochornoso sólo la avaricia dice explica que haya cargado al Ayuntamiento dichos gastos sonados mientras el resto de los aficionados los financiaban con recursos propios desde Juventudes Socialistas consideran que era presupuesto municipal no está al servicio de las campañas de imagen de Luis Martínez Portillo que con una mano saludó al público Icon a otras aprovecha de su posición para sanear quinientos cincuenta y uno euros de las arcas municipales