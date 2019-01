Voz 2

00:23

Nos dijeron que me iba a pasar nada que sólo cambiaba el casero y tal y tal pero esto no ha sido verdad luego empezaron a hacer Press son para que la gente se fuera acoso inmobiliario directamente lo voy a llamar así porque es lo que ha sido intentando subir el alquiler o la comunidad llamando por teléfono hay mucha gente que no ha resistido la presión pues yo creo que de tres mil viviendas que eran a lo mejor es que damos novecientos en mi edificio de ocho plantas con tres pisos cada una yo creo que en cada planta vivimos una persona no están mal tildando las casas ni nada