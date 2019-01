Escucha las noticias de las 10:00 (08/01/2019)

el Consejo de Ministros lo confirma el presidente Sánchez en una entrevista con la Agencia EFE en la que añade que en la negociación presupuestaria no sólo intenta llegar a entendimiento con las fuerzas independentistas sino también con el Partido Popular o con Ciudadanos el presidente del PDK Por su parte acaba de confirmar que su partido mantiene el no esas cuentas escuchamos a Sánchez en F y a David Bowie hace unos minutos en la sede en Cataluña

no solamente vamos a mirar a las fuerzas en este caso independentistas sino que también eh aquellas fuerzas parlamentarias que están pidiendo el no depender solamente de las fuerzas parlamentarias independentistas para poder sacar a los presupuestos el vamos a tender la mano vamos a tender la mano también a Ciudadanos íbamos a tender la mano también del Partido Popular

Voz 3

01:27

en estos momentos yo creo que no hay cambios sustanciales porque no se han producido cambios en la política laboral porque se han introducido muy poquitos cambios en la política fiscal y creo que el Gobierno de momento se ha quedado colgado en lo que son las declaraciones bastante poco concreto y bastante poco ejecutivo respecto a cómo modifica esas reformas que en mi opinión tienen que ser la laboral pero no olvidemos sale pensiones ir un debate de fondo que es la fiscalidad que quiere que quiere este país no