Las noticias de Galicia, 11:03 (08/01/2019)

civil busca desde ayer por la noche un vecino de Abegondo de setenta y cuatro años que no regresó a su casa tras salir a las cuatro de la tarde en su coche un Toyota de color gris parida pasear a la zona de Las Tablas en Carral adonde suele acudir habitualmente el hombre Salvador Vázquez es diabético se fue sin su medicación en los últimos tiempos tenía episodios de desorientación de momento no hay rastro ni del hombre ni del vehículo y la Policía Nacional de vivo investiga la muerte de un octogenario vecino de la ciudad cuyo cadáver apareció tapado con unos plásticos en las proximidades del río Lagares a su paso por el barrio vigués de en una zona entre naves industriales el fallecido es un vecino de Vigo como decimos que constaba una orden de desaparición que se cursó durante las pasadas navidades Ike ya investigaban a agentes de la Policía Nacional comisión de investigación en el Parlamento sobre los recortes en la sanidad interviene la secretaria de Saúde María asesor Wim se ha referido una vez más a la muerte del paciente este verano en lastrada por falta de médico pero también enfermera

que en un centro sanitario dos Sergas no se puede realizar una R P por ausencia de una enfermedad cuando hay máis de siete mil enfermeras inscritas unas listas de contratación toser detener que Cos recortes a vida Dunga Prso vale menos sueldo Dunga de ella

usted dedicas políticos sanitarios del señor Feijóo Fórum fracaso no creo que las cifras que se año manifestaron a esta comisión campea pensaran es no quiero me llorado o número de intervenciones quirúrgicas