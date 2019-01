Voz 1

00:13

ayer no deja de ser un término que se acuñó sobretodo el año pasado ir fue fue motivo de una ola de frío en este son muy contundente que arrasó que aceptó mejor dicho gran parte de Europa empezó por el este de hecho Toni el viento cuando viene del este o del nordeste en invierno es el viento más frío que nos puede llegar más que del norte la gente tiene la percepción de que cuando viene el viento del Polo hace mucho frío pero os tengo que decir que si viene de la zona de Finlandia o de Rusia hace más todavía y por tanto ese viento del este centro el año pasado en forma de una de un de un coletazo muy frío es lo que provocó que media Europa Se congelará de hecho hubo incluso bastantes víctimas es por ese por ese por ese motivo en cualquier caso es la primera entrada fría de la temporada que también va a entrar desde el este is le han llamado de la misma manera os tengo que decir que lo que va a venir no es ninguna bestia lo grave no es nada del otro mundo lo Craven ir no es nada que nos vaya a dejar congelados o que nos vaya a dejar sin agua en las tuberías porque se van a congelar las cañerías no simplemente es una normalización de las temperaturas pero Toni viene desde el este como suele ser habitual en casos de de de golpes de frío