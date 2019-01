Escucha las noticias de las 12:00 (08/01/2019)

la Doni qué tal buenos días martes de efervescencia política en el que Pedro Sánchez ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes el proyecto de presupuestos sin contar con apoyos suficientes para sacarlos adelante llene el que Partido Popular y Vox intentarán cerrar un acuerdo para posibilitar la investidura de Juan Moreno como nuevo presidente andaluz en una bien rodeada de absoluto secretismo entre los secretarios generales de ambas formaciones Teodoro García hija Ariel Ortega de la que Ciudadanos quiere mantenerse al margen para evitar contaminaciones políticas por parte de la ultraderecha algo que no va a ser fácil porque por ejemplo la ministra francesa de Asuntos Europeos Nathalie lo asó no entiende cómo se pueden alcanzar compromisos políticos directos o indirectos

ambos no solamente vamos a mirar a las fuerzas en este caso independentistas sino que también aquellas fuerzas parlamentarias que están pidiendo el no depender solamente de las fuerzas parlamentarias independentistas para poder sacar a los presupuestos pero vamos a tender la mano vamos a tender la mano también a Ciudadanos íbamos a tender la mano también el Partido Popular

sigue el interrogatorio de la fiscal Carmen la una a Rodrigo Rato interrogatorio por momentos duros pero en el que el ex presidente de Bankia basa su defensa en sostener que era poco más que un mandado que se limitó a cumplir y hacer cumplir con profesionalidad las indicaciones que el Banco de España o el FROB le hacían llegar en todo momento la fiscal ha evidenciado la existencia de informes del Banco de España que alertaban sobre el grave deterioro económico que no fueron atendidos algo que ha negado que el también ex vicepresidente de Aznar receso en estos momentos en unos instantes reanuda la sesión

Voz 3

04:05

queremos que nos den una solución porque por ahora muchas buenas palabras pero me fondo no hay ninguna buena ese cambio energético no no vemos una salida