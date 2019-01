Hora 14 (8/1/19)

Voz 1 00:00 dos

Voz 1315 00:12 muy buenas tardes hoy escuchar en la Cadena SER reacciones internacionales sobre Vox la ministra francesa para Europa dice que no puede haber ningún compromiso con la ultraderecha en el terreno más local se dan ejemplos también como que el cocinero estrella Michelin Pepe Solla declara su restaurante de Pontevedra espacio libre de violencia de género y de Vox el despertar de la sociedad con el lema feminismo ni un paso atrás las principales asociaciones feministas de España también aquí en La Rioja se están organizando para que los próximos días en realizar movilizaciones de respuesta a las peticiones del partido ultraderechista vos que anunció que no apoyará un acuerdo en Andalucía así el pacto incluye algunas medidas contra la violencia de género parece de locos hablar de esto en un día en el que abren los informativos noticias como están escuchando como que la última agresión machista conocida Murcia deja herida una mujer de treinta años en manos de su pareja y en presencia de su hijo que la Guardia Civil investiga la manada de Callosa por otros tres nuevos casos de agresiones sexuales así las cosas en este martes además Concha Bezares son unas movilizaciones a las que se unen los sindicatos de forma activa CCOO y UGT convocan un proceso de movilización que va más allá y que culminará el ocho de marzo con paros laborales

Voz 0125 01:21 el proceso de movilización se llevará a cabo en tres frentes en la negociación colectiva en el diálogo social con respecto a las reformas laborales y las pensiones en el ámbito de la igualdad el ocho de febrero será el punto de inflexión con un gran acto sindical unitario y la campaña de movilizaciones culminará el ocho de marzo con una jornada de huelga vinculada al movimiento feminista Jesús Izquierdo secretario general de UGT La Rioja

Voz 2 01:43 ocho de febrero a haremos una gran concentración una gran manifestación en Madrid por parte de los delegados sindicales de las dos organizaciones y creemos que también el ocho de marzo es

Voz 3 01:59 echado adecuada para las

Voz 2 02:01 mira a la calle para demandar del Gobierno pues ese cambio de políticas que venimos demandando en los últimos meses y lo que esperamos es que el Gobierno de España pues tome buena nota de cuáles son nuestros planteamientos de cuáles son las reivindicaciones de los dos sindicatos mayoritarios porque lo que creemos es que la gente no puede esperar más no puede esperar más a que haya a que existan un reparto y una redistribución de la riqueza que se está generando en nuestro país y eso es lo que le hemos dicho públicamente al presidente

Voz 1 02:37 bien hoy hemos conocido que no habrá

Voz 1315 02:39 pleno extraordinario en el Parlamento los grupos parlamentar

Voz 0125 02:41 desde Ciudadanos Podemos y PSOE rechazan celebrar el veintidós de enero el pleno extraordinario que había solicitado el Partido Popular para aprobar por el procedimiento de lectura única el proyecto de ley de medidas económicas presentado por el Gobierno asuntos el Banco de Sangre invita a comenzar dos mil diecinueve salvando vidas

Voz 1315 02:56 las ante la necesidad de recuperar el nivel óptimo de reserva

Voz 0125 02:58 la Rioja registró en dos mil dieciocho la mejor cifra histórica de donantes siete mil trescientos noventa y tres volvió a obtener el mejor dato de donantes nuevos

Voz 4 03:06 mil doscientos setenta y ocho desde el año dos mil once con todo el director técnico del Banco de Sangre insiste en la necesidad de una renovación en la edad de los donantes Carlos hola tan bien estamos muy contentos porque hemos pasado iba más del veintidós por ciento en los dos donantes son mayores de treinta años que es imprescindible una renovación y que la gente joven

Voz 5 03:25 entre a formar parte del club de los donantes es muy importante

Voz 1 03:31 la renovación generacional

Voz 1315 03:34 ya en los deportes les recordamos que hoy a partir de las tres

Voz 0125 03:37 veinte de la tarde a igual en Las Gaunas y en el terreno de la Unión Deportiva Logroñés les contamos que el club acaba de informar de la rescisión del contrato del extremo Borja Sánchez procedente del Mirandés el pasado verano tras llegar a un acuerdo entre ambas partes

Voz 1315 03:49 además aquí en la capital riojana el sexto

Voz 0125 03:52 eso de carreras de Logroño sumará este año diecisiete pruebas y un total de trescientos veinticinco kilómetros la mayor distancia hasta la fecha Javier Merino

Voz 6 03:59 dos mil diecinueve consta de diecisiete pruebas consta de trescientos veinticinco kilómetros es el circuito más largo de todos los que hemos presentado por lo tanto es un circuito donde hay grandes retos donde hay pruebas más duras donde hay pruebas más populares donde hay pruebas a donde esa requiere un entrenamiento unas condiciones físicas quizás más exclusivas para corredores y atletas

Voz 1 04:27 muy preparados

Voz 1315 04:30 ir también en portada información de servicio nos acercamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología hace frío Alba López qué nos cuentas buenas tardes

Voz 1876 04:38 buenas tardes el cielo nuboso este martes aquí en La Rioja con temperaturas máximas en ligero ascenso valores de ocho grados en Haro nueve en Logroño y Arnedo los diez en Alfaro y Calahorra el viento sopla del norte y noroeste con algunas rachas fuertes en La Rioja Baja mañana miércoles se cielos cubiertos no descartar hemos precipitaciones débiles en La Rioja Alta que podrían ser en forma de nieve por encima de los ochocientos o los mil metros de altitud jazz temperaturas mínimas subirán de forma ligera aún así volveremos amanecer con heladas débiles en la sierra valores nocturnos de dos a cuatro grados y las máximas sin cambios en el valle en descenso en la sierra nos quedaremos con los ocho en Haro nueve grados en Calahorra Logroño y Arnedo hilos diez en Alfaro el viento soplará del norte y noroeste con intervalos de fuerte en La Rioja Baja y en la Ibérica

Voz 1315 05:27 es una información de la gente

Voz 7 05:28 la Estatal de Meteorología bueno pasan ya once minutos

Voz 1315 05:30 de las dos de la tarde en estos momentos los cielos están cubiertos tenemos ocho grados aquí en el centro de Logroño se circula con normalidad por los viales riojanos comenzamos el curso político se retoma hoy un curso político que va a ser de alto voltaje que va a culminar con las elecciones municipales autonómicas y europeas del próximo veintiséis de mayo Diego García

Voz 0496 05:53 curso que comienza con PP PSOE y PR con candidatos ya definidos al Parlamento de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño con Ciudadanos a punto de iniciar el proceso de primarias con Podemos con las primarias suspendidas por la justicia pendiente del proceso de confluencia con Izquierda Unida o Equo en esta emisora en somos interesado por cómo afrontan este apasionante curso los partidos con representación parlamentaria comenzamos por Ciudadanos la formación naranja está convencida de que este dos mil diecinueve va a ser el año del cambio y que ese cambio lo va a liderar Ciudadanos el portavoz autonómico señala que están trabajando con diferentes expertos para recibir ideas destaca que a pesar de los comicios seguirán trabajando en propuestas día a día para mejorar esta región Pablo Baena

Voz 9 06:31 pensamos que va a ser un año electoral e intenso pero eso no no te hagas ganas porque pensamos que vamos a ser decisivos para el cambio que viene en la en La Rioja no vamos a dejar de de trabajar en en iniciativa alguien propuestas pese a ser un año electoral porque hay muchísimas cosas que hacer en La Rioja como medidas para para comentar eh que las industrias dejan de marcharte nuestra comunidad vengan de iniciativas para mejorar nuestras infraestructuras el tema de los enlaces de la cinta y ocho el corredor Cantábrico Mediterráneo entre el el aeropuerto hoyo tras y otras muchas cuestiones también para nosotros lo importante es seguir avanzando en medidas de regeneración democrática y en ese sentido pues vamos a seguir trabajando con muchísima intensidad

Voz 10 07:16 mientras el secretario general de Podemos asegura que la forma

Voz 0496 07:19 la humorada afronta este periodo con ilusión y con ganas de aportar soluciones y es que Kiko Garrido señala que los problemas de la ciudadanía que dieron origen a Podemos no se han resuelto además Garrido considera que se han terminado las mayorías absolutas y que eso es positivo para los riojanos

Voz 11 07:33 yo creo que es bueno para la democracia bueno también para para para esta comunidad el que no haya mayorías absolutas partidos que como hasta ahora o hasta que

Voz 10 07:45 tiempo

Voz 12 07:46 han gobernado sin

Voz 11 07:49 sin oposición haciendo de el Parlament

Voz 12 07:51 tanto una institución

Voz 11 07:54 que no servía para nada no porque no porque las porque con la mayoría que tenía antes Pedro Sanz pues podía podían hacer lo que de lo que les dado la gana peso eh afortunadamente se ha acabado eh hay otros partidos que entrar en la escena política como el no que no solo eh es capaz de hacer una buena posición y de plantear de plantear soluciones en los parlamentos sino que además también es capaz de gobernar como sea como embutidos lo llevamos demostrando desde desde que hemos aparecido no en diferentes ayuntamientos bien el alguna Guriezo no por su parte la candidato socialista

Voz 0496 08:27 a la presidencia del Gobierno regional dice que el PSOE afronta este tiempo con muchas ganas porque La Rioja es una región por despertar Concha Andreu afirma que es urgente gestionar bien los recursos con el reto de convertir a esta tierra en la mejor comunidad posible generar además ilusión

Voz 13 08:42 lo afrontamos con una ilusión tremenda tenemos una extraordinaria comunidad autónoma que despertar tenemos que intentar sacar a relucir todos estos recursos extraordinarios maravillosos que tenemos en nuestra comunidad y lo tenemos que hacer trabajando

Voz 4 08:57 duro tenemos que hacer una buena

Voz 13 08:59 es de los recursos que hasta ahora no se ha hecho y la mala gestión repercute en esto en la situación económica que tenemos de parón en La Rioja Montoro esto tiene que acabar pero es que tenemos que transmitir ilusión a todos los riojanos tenemos que acabar con esa desigualdad que no permite empujar todos a la vez con el mismo objetivo que cuál es el hacer de La Rioja la mejor comunidad autónoma en el proyecto en el que nos pongamos todos a hacerla

Voz 0496 09:25 y cerramos con el Partido Popular el coordinador regional dice que el partido está perfectamente preparado y que afronta estos meses con mucha ilusión Diego Bengoa señala que después de veinticuatro años de gobierno el PP ha situado a esta Comunidad autónoma en los puestos de cabeza de nuestro país a pesar de todo Bengoa señala que el reto es seguir mejorando

Voz 14 09:43 mucha ilusión por seguir trabajando cumpliendo nuestro programa ese programa que respaldaron la mayoría de los riojanos y hasta el último día pues vamos a seguir cumpliendo lo para llegar al cien por cien no de cumplimiento que que es lo que queremos no se reúnen nuestras comisiones de estudio escuchamos a los diferentes colectivos de la sociedad riojana para siempre elaborar el programa que necesitan los riojanos y que esperemos que vuelvan a apoyar mayoritariamente de las elecciones del veintiséis de mayo no poquito a poco bueno ya conocemos los cabezas ha a la lista del Parlamento o de la presidencia algo Gobierno de La Rioja ya ya la lista el del Ayuntamiento de Logroño y poquito a poco pues se irán desvelando más nombres pues en cabeza de comarca hay en todos los municipios de La Rioja aridez sabes que nosotros presentamos candidaturas en los cientos

Voz 10 10:30 de igual los municipios de La Rioja unas camas también

Voz 1315 10:32 los educativo rectores y estudiantes piden al Gobierno que clarifique la obligación de cotizar por los becarios el rector Julio Rubio advierte de que la Universidad de La Rioja no podría hacer frente al pago porque supone una importante cantidad

Voz 0125 10:44 esta nueva regulación ha pillado a los rectores por sorpresa tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado veintinueve de diciembre el Gobierno la incluido en el decreto ley que regula la revalorización de las pensiones como disposición adicional quinta la nueva norma obliga a dar de alta en la Seguridad Social a todos los alumnos universitarios y de FP de grado medio superior que realicen prácticas externas hasta ahora sólo era obligatoria la cotización Si el estudiante cobraba hicieran prácticas curriculares que se consideran una asignatura estaban bonificado al cien por cien el problema dice el rector se plantea precisamente con las prácticas que se realizan en las entidades públicas y que son

Voz 15 11:20 en el caso de La Rioja el setenta y cinco por cien

Voz 0125 11:23 del total Julio Rubio que al final

Voz 15 11:25 a una próximamente el setenta por ciento o incluso un poquito más de todas las prácticas que hacemos que son más de mil al año lo que sucede en ese caso es que hay que cotizar a la Seguridad Social que es la caja central de del Estado pero habrá que decidir y ahí es donde están las incertidumbres digamos quién lo paga porque al final todo es dinero público pero lo que sucede es que estamos hablando de cientos de miles de euros al año mucho dinero cientos de miles de euros claro con la situación presupuestaria que tiene este momento la universidad Rioja diría que todo universidades públicas pero la Universidad de La Rioja que la conocemos es algo que no es asumible por nosotros

Voz 0125 12:01 Rubio mantiene una postura similar a la del resto de rectores de la CRUE defiende las prácticas de los estudiantes de hecho en la Universidad de La Rioja el setenta y cinco por ciento de las alumnos la realizan dice que son importantes y por lo tanto innegociables así que entiende que si entra en vigor esta medida no puede reducirse el número de practicas

Voz 15 12:19 en ningún caso vamos a permitir ese desde la dirección de la universidad que esto signifique una disminución de las prácticas ofertadas por supuesto no con otros no podemos actuar en el mercado libre Sasha un empresario ahora dice que no quiero pero de patinar pues no la ofrecerá pero buscaremos alternativas es decir hay además algunas algunas titulaciones en la que es obligado o sea que eso a veces eh se pierde un poco el foco es que estamos obligados por la ley si queremos dar un título de Magisterio tiene que haber prácticas Amin nuevos da igual lo que digan unos u otros esto es una ley de un decreto ley que es de obligado cumplimiento sea que que las universidades públicas somos una parte de la Administración entonces tenemos que cumplir las leyes y entonces habrá dificultades tal vez eso va a significar que va a haber menos práctica para los clientes aseguramos que no no puede ser

Voz 1315 13:06 y más asuntos educativos Comisiones Obreras ha pedido a la Consejería de Educación que potencie prestigia en la formación profesional en los centros públicos de La Rioja y reconozca la importante labor que están llevando a cabo el profesorado de FP Pedro Javier Antolín

Voz 16 13:19 que realmente sí que tiene la intención

Voz 11 13:23 de de apuesta por la FP pero falta ese empuje real

Voz 16 13:28 tanto en lo una ningún material como eh el todo todo el tema de darle un empuje real a la ST

Voz 0125 13:37 y un asunto más el Banco de Sangre invita a comenzar este dos mil diez y nueve salvando vidas ante la necesidad de recuperar el nivel óptimo de reservas Carlos hola director del banco de sangre

Voz 4 13:48 más donantes menos donaciones quiere decir que los donantes han donado un poquito menos cada uno las medias es uno coma cuarenta treinta y seis donaciones por donante en dos mil dieciocho cuando en el dos mil diecisiete era uno coma cuarenta y cuatro

Voz 5 14:03 a pesar de

Voz 4 14:04 eso pues bueno te tenemos datos también muy buenos en que tenemos que renovar el las renovaciones importantísima en los donantes hay muchos rodantes que portazo por enfermedades dejan de poder donar y necesitamos donantes nuevos pues es el año que mejor tasa de donantes nuevos hemos tenido es son mil doscientos setenta y ocho donantes nuevos si el año pasado fue un año muy bueno con mil doscientos ocho este año un cinco coma ocho por ciento mejor que es la mejor cifra desde dos mil once

Voz 1315 14:31 son las dos y veinte

Voz 1315 15:02 asuntos locales el sistema de alquiler de bicicletas Bicing Blocher registra dos mil quinientos usos mensuales en su primer año de puesta en marcha en Logroño Diogo Sacristán

Voz 0866 15:11 desde su puesta en marcha en marzo los logroñeses han utilizado las bicicletas en más de veintidós mil ocasiones unas cifras que para el concejal de Medio Ambiente Jesús Ruiz Tutor avalan su crecimiento paulatino

Voz 18 15:22 ese cambió el modelo del sistema de de préstamo de bicicletas de un sistema de alquiler el sistema de alquiler de bicicletas actual que tenemos en la en la ciudad de Logroño a través de vigilo pues está consolidado va creciendo suavemente eh está más o menos una media de usos de dos mil quinientos dos mil seiscientos usos al mes desde que lo pusimos en marcha pues sabido más de veintidós mil usos quiere decir que el sistema de utilizar la bicicleta como una opción de movilidad

Voz 19 15:55 eh eh para

Voz 18 15:58 para trasladarse en la ciudad para ir a trabajar para ir a hacer gestiones para moverse de un sitio a otro

Voz 0866 16:05 además para este dos mil diecinueve el consistorio tiene previsto instalar bicicletas en la estación de tren en la futura estación de autobuses Ruiz Tutor dice que estudiarán una nueva ubicación de las estaciones con menos uso de lo esperado como la de la universidad o la del Hospital San Pedro y que no descartan incorporar más puntos en el sistema

Voz 18 16:23 lógicamente en el momento que esté ya al finalizar la la la infraestructura de la estación de autobuses ahí no tenemos ningún punto y ese será el primer lugar donde nos plantearemos el poner una bancada para poder coger y dejar las bicicletas en una estación la estación intermodal eh que va a ser pues para muchísimos años en esta ciudad y lógicamente pues una estación de de bicicletas de alquiler tiene que haber allí

Voz 0866 16:49 otro dato que deja en estos meses de es que hay un uso de las bicicletas ligado al turismo ya que la estación de Escuelas Trevijano cercana a la oficina de Turismo registra un uso elevado de alquileres de bicicletas por un solo día

Voz 18 17:01 un dato curioso que nos ha sorprendido ha crecido el uso diario que nosotros pensábamos que era que era un usuario que no iba a ser habitual el uso el usuario diario que viene una vez y usan sólo la bicicleta hundía ha crecido un sesenta por ciento no está vinculada al a la Escuelas Trevijano sale al punto de Turismo quiere decir que son personas que vienen a la ciudad de Logroño que a recorrerse la ciudad y lo hacen con la bicicleta eso nos hace pensar que ese uso que no teníamos previsto como como importante pues hay que hay que darle pues una la pensara al tema de a Podemos pues favorecer en la integración de del uso de la bicicleta en las actividades turísticas

Voz 1315 17:44 y hablamos de deporte el sexto circuito de carreras de Logroño sumará este año diecisiete pruebas y un total de trescientos veinticinco kilómetros la mayor distancia hasta la fecha

Voz 6 17:53 en el tendrá que al terminar cada carrera ir a buscar un sello sino que automáticamente al introducir de forma online en la plataforma de Logroño este ya entras dentro de este área ir tus datos van a estar automáticamente contabilizando porque ya todas las carreras son chipriotas hemos creado clasifica la clasificación del circuito de carreras este año como novedad va a haber dos clasificaciones cada corredor va a saber en qué puesto de la clasificación está alguien podría decir hombre si nos tenemos que medir con atletas federados tenemos las de perder los populares efectivamente esto es así por eso dentro de esta clasificación va a haber una una clasificación de atletas federados y una clasificación de Atletas Populares

Voz 0866 18:43 pues Javier Merino contaba alguna de las novedades que trae este sexto circuito de carreras de Logroño que contará con diecisiete pruebas comenzando el próximo domingo con el Cross Popular de Reyes los lirios terminará como es habitual con la carrera San Silvestre Éstas son las carreras más cercanas a las fechas

Voz 6 18:59 la segunda prueba será el Cross Ciudad de Logroño que además la organizan la Federación Riojana de atletismo es la tercera edición son ocho kilómetros será el diez de febrero será un cross como sabéis por la ciudad de Logroño la tercera carrera es la cuarta carrera golf Grajera por una carrera también exigente va a ser el veinticuatro de febrero son diez kilómetros en cuarto lugar vuelve puesto que el año pasado no se celebró la subida de a Clavijo Logroño Clavijo una prueba exigente son diecisiete kilómetros subir a Clavijo pero desde luego una prueba eh espectacular en quinto lugar será la contrarreloj Rioja Wine ultrajada él Ultra Trail la presentábamos el otro día el veintiséis de abril se va a celebrar esa primera etapa de las tres en sexto lugar tenemos la carrera Campus Universidad de La Rioja ya es la décimo primera edición

Voz 1315 19:53 me les contamos que el grupo municipal de Ciudadanos critica la falta de previsión y coordinación del equipo de gobierno a la hora de gestionar los eventos y motivos decorativos navideños

Voz 0866 20:02 Ciudadanos considera que Logroño no ha tenido un criterio común a la hora de instalar las luces de Navidad que hubo calles con poca iluminación como la Gran Vía y calles que ni siquiera se iluminaron el portavoz Julián San Martín dice que es cuestión de mayor antelación de agrupar los tres contratos actuales en uno

Voz 20 20:17 sí tenemos a la Cámara de Comercio como la unidad externa de el Ayuntamiento de de Logroño tendremos que planificar mejor y tendremos que hacer esto mejor es decir tenemos que adelantar mayor antelación en un solo contrato no es de recibo que hagamos tres contratos es decir hacemos para la luces de Navidad lazos comerciales para luces que quiere hace al Ayuntamiento para el arbolito de Navidad esto yo creo que repito cuando a las empresas que se encargan de las luces les contratamos en octubre nos dicen esto es lo que hay elijan de lo que hay mientras que otras ciudades esto lo hacen en mayo

Voz 0496 20:56 o en abrir por su parte el partido

Voz 1315 20:58 lo riojana también en el Ayuntamiento de Logroño propone crear la rotonda de las mujeres ilustres de La Rioja Rubén Antoñanzas

Voz 21 21:05 la de la ciudad que represente a las mujeres ilustres de esta de esta Comunidad de la de La Rioja hemos propuesto pero ya digo que si inicialmente una propuesta para el debate a María Teresa Gil de Gárate preciosa educadora de esta ciudad María María de la O lo haga maestra escritora fue la diputada en el en el en el Parlamento Teresa León con más de treinta y obras escritas Lola Rodríguez en una prestigiosa soprano Aurora Infante conocidísima el legado que ha tenido para esta ciudad y Carmen Medrano eh el conocida por el famoso trío Carmen Jesús señal

Voz 0496 21:46 aquí también aquí el Partido Socialista llevará

Voz 0866 21:49 bueno la eliminación del cableado en las fachadas de los edificios de Logroño el concejal Vicente Ruiz dice que es un problema que se da con especial importancia en el casco

Voz 22 21:56 en Logroño contamos especialmente en el casco antiguo y aledaños con una gran más abundante proliferación de de instalaciones de suministro eléctrico telefónico de gas que siguen año tras año tras año sin que se eliminen Ike Si sin tomar ningún tipo de medidas este cableado ya lleva muchos muchos muchos años sin que al parecer constituye un problema para el Grupo del Partido Popular porque no está realizando ninguna intervención para su eliminación entendemos que es el Ayuntamiento quien tiene promover que las instalaciones de suministradores de la ciudad estén en perfecto estado y tiene que ser el actor protagonista donde exija a las empresas a que este cableado se limite

Voz 1315 22:37 terminamos esta Hora catorce con la voz de cuatro alcaldes riojanos que han pasado por Hoy por hoy para hablar de sus proyectos para este dos mil diecinueve escuchan al a Yolanda Preciado alcaldesa de Alfaro Agustín García Metola de Santo Domingo el alcalde de Lardero Juan Antonio Elguea Sergio Martínez Torrecilla

Voz 0139 22:52 hemos empezado ya la transformación integral de todo lo que es el casco antiguo de la zona de la iglesia del Burgo del barrio de El Burgo

Voz 1315 23:01 es importante en el llevamos

Voz 0139 23:03 tomando un par de meses ir por delante nos quedan nueve

Voz 23 23:07 esa idea de recuperar la posición de Santo Domingo de la Calzada como cabecera de comarca un poquitín con ese deseo de volver a ser un referente al menos un referente importante a nivel patrimonial turístico cultural y de servicios

Voz 10 23:24 sobre todo para los con marcarnos quisiera destacar pues las obras que se ha llevado a cabo para reforma la forma total integral del patio de del patio el colegio el CEIP Villa patrio un hombre importante que va a contar con ojo hay que dio un importe de cuatrocientos veinte mil euros para subsanar un problema que tenemos allí de de charcos de encharcamiento en todo el patio en la sierra que son normalmente los pulmones verdes de esta comunidad autónoma aquellos lugares donde están los embalses que se necesitan para dar vida también a las poblaciones del Baix