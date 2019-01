Las noticias de Castilla-La Mancha, 16:03 (08/01/2019)

Voz 0098

00:07

Castilla La Mancha no es Andalucía la portavoz regional de Ciudadanos considera que nuestra región no se parecen dada a esta comunidad autónoma en referencia a que allí gobernarán Partido Popular y Ciudadanos como una especie de frente anti Partido Socialista porque allí no ha habido alternancia aquí si cuando gobernó Cospedal entre dos mil once el quince en Castilla La Mancha pues evidentemente situaciones diferentes y que ha habido una alternancia en esta alternancia lo que sí que es verdad que hemos detectado es que no ha habido realmente grandes cambios habido alternancia de partido pero Castilla La Mancha sí un poquito igual que cómo estaba eh a casi al principio la noticia me refiero en términos de de comparativos con el resto de comunidades el Partido Popular se marca líneas rojas como la ley de violencia de género es lo que ha dicho el portavoz parlamentario del Partido Popular en las Cortes y candidato a la alcaldía de Ciudad Real Francisco Cañizares