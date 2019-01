la dirección del PSOE justifica como una estrategia electoral su tardanza a la hora de elegir al candidato del Partido al Ayuntamiento de Madrid ya les contamos aquí en la SER que los socialistas no tienen todavía una apuesta que haga ticket electoral con Ángel Gabilondo las primarias serán el próximo quince de febrero el secretario de Organización José Luis Ábalos dice que no será hasta entonces cuando en un nombre

este es un partido de gobierno los partidos que gobiernan siempre se reservan candidaturas de este tipo con una plaza estratégica de Madrid en el tiempo correspondiente no necesitábamos el tiempo que otras candidaturas pueden establecer es normal cuando un partido gobierna que sea el que más tarde con la candidatura de todas formas le digo que en febrero abriremos el proceso para Madrid

la Federación de Padres de Alumnos Giner de los Ríos no estaba informada del nuevo decreto que prepara el Gobierno regional para evitar agresiones y acoso escolar el borrador de este nuevo decreto adelantado hoy por el mundo plantea por primera vez la posibilidad de sancionar a los alumnos y a los profesores también a otros trabajadores de los centros que no denuncien a la dirección lo que está pasando la FAPA critica que este este punto porque dice carga toda la red con su habilidad en los menores su portavoz Camilo Gené

y esta mañana ha quedado en libertad con cargos el dueño de los tres perros rottweiler que este fin de semana atacaron a un anciano de ochenta y un años que ha muerto esta noche en el hospital los animales no estaban identificados como perros peligrosos no tenían documentación tampoco estaban atados ahora su dueño se enfrenta a un delito de homicidio por imprudencia tenemos doce grados