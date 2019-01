Las noticias de Aragón, 16:03 (08/01/2019)

en Aragón Violeta aspira a ser la candidata de Podemos a la Alcaldía de Zaragoza la actual presidenta de las Cortes ha confirmado hoy en el programa la robótica de Radio Zaragoza el rumor que circulaba entre la clase política desde hace semanas su intención de dar el salto el Parlamento autonómico al Ayuntamiento de Zaragoza y si es posible como candidata a la Alcaldía por Zaragoza en Común de momento el primer paso para barbas ganar las primarias de Podemos Zaragoza aunque tiene claro que su objetivo es encabezar una lista de confluencia e incluso estaría dispuesto a formar parte de una candidatura de varias formaciones aunque no la encabeza se

Voz 4

00:34

a lo queremos a sumar y aportar la experiencia las ganas de trabajo las ideas y creo que esto que yo vengo a aportar no se hace única y exclusivamente desde la candidatura a la Alcaldía no sé si todo el mundo piensa igual si todo el mundo está dispuesto a sumar aunque no encabece la lista yo sí que lo estoy