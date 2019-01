Las noticias de Castilla y León, 16:03 (08/01/2019)

Voz 2

00:17

la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado aplicar la doctrina Botín en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia por lo que las treinta y cuatro personas físicas o jurídicas que inicialmente fueron acusadas por la Fiscalía y las acusaciones particulares y populares continuarán estándolo durante toda la vista oral entre estos se encuentran los dos abulenses que se sientan en el banquillo el ex alcalde de Ávila y ex ministro Ángel Acebes y el ex presidente de la Diputación Provincial de Caja de Ávila Agustín González las peticiones sobre la posible aplicación de la doctrina Botín fueron expuestas por las defensas de más de una veintena de acusados a los que la Fiscalía no acusa en su escrito de conclusiones provisionales Acebes González tendrán que estar presentes además ya en todas las sesiones del juicio