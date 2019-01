Escucha las noticias de las 16:00 (08/01/2019)

Voz 1454 00:00 son las cuatro las tres en Canarias detenido segundo joven por su presunta participación en una agresión sexual múltiple ocurrida la noche de Navidad en la Seo de Urgel noticia que acabamos de conocer y que ampliamos conversé

Voz 1 00:15 es la segunda detención después que la joven reconociera tres de sus agresores cuando denunció a los Mossos que había sufrido tocamientos en el lavabo de mujeres en un local de ocio nocturno de La Seu cinco de los chicos serían d'Andorra al menos los Mossos tendrían identificados a tres y en el caso de este segundo detenido de veintiuno años nacido y residente en Andorra Éste se presentó voluntariamente anoche en la comisaría de saber que lo buscaban mañana pasará a disposición judicial recordemos que el primer joven detenido quedó en libertad con cargos al reconocer la chica que él no participó en la agresión a pesar de encontrarse en el lavabo de mujeres

Voz 1454 00:48 el Supremo no se opondrá a una eventual declaración como testigo del ex presidente Rajoy en el juicio del proceso fuentes del tribunal señalan que no existiría esa oposición en caso de que lo pidieran los acusados Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 01:00 qué tal buenas tardes en el Supremo son conscientes en primer lugar de que cualquier negativa a las defensas es munición de cara a un posible recurso ante la justicia europea en segundo lugar Mariano Rajoy jugó un papel importante en la crisis soberanista de dos mil diecisiete por ejemplo es la propia Fiscalía la que destaca en su acusación que se comunicó con Carles Puigdemont por carta que fue el máximo responsable de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en ese contexto el Supremo no se opondría a que Rajoy testifica si lo piden las defensas os dicen estas fuentes recordando que la acusación popular del partido ultraderechista Vox ya lo ha hecho este razonamiento es aplicable Nos dicen a otros altos cargos del Gobierno Rajoy que intervinieron de manera decisiva en la gestión de este conflicto primera

Voz 1454 01:35 las valoraciones después de conocer los datos del balance de fallecidos en las carreteras estas navidades han muerto cincuenta personas cuatro más que hace un año desde Stop Accidentes subraya que una elevada velocidad suele estar detrás de siniestros como las salidas de vía ha sido la causa más frecuente en este espacio seis de los fallecidos eran motoristas y siete no llevaban el cinturón de seguridad en esta última cuestión ponía el acento Ana no Bella con la que acabamos de hablar

Voz 2 02:00 el balance evidentemente negativo puesto que estamos hablando de más víctimas mortales que en el mismo periodo del año anterior y bueno pues eh no deja de sorprender que todavía siete de esas personas fallecidas no llevaran el cinturón de seguridad parece mentira que que a estas alturas todavía haya gente que no que no lo utilice genocida

Voz 1454 02:20 bueno subraya que las políticas y los miembros del futuro Gobierno andaluz si termina de cerrarse el acuerdo serán moderados y razonables Albert Rivera insiste en separar acuerdo de gobierno de acuerdo de investidura mientras en el PP que se reúne esta tarde con Vox lo hacen los secretarios generales de ambos partidos se pide a Vox también a Ciudadanos lealtad mutua para facilitar el cambio en Andalucía

Voz 0040 02:40 las noventa medidas no se toca para que quede claro las noventa medidas no se tocan y por tanto todo lo que toque esas medidas si las alteran no ser aceptado por ciudadanos

Voz 3 02:50 más que decir es decir si si los demás partidos van a votar

Voz 0040 02:52 favor o en contra elegir habrá que preguntárselo a ellos pero nosotros no vamos a firmar acuerdos más allá del acuerdo en este caso de gobierno