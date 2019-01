Las noticias de Navarra, 17:03 (08/01/2019)

Voz 1432

00:52

Buil Se ha mostrado decepcionado con lo sucedido y ha explicado que han presentado un recurso para que no se pueda expulsar a los parlamentarios de Podemos del grupo que lleva su nombre y al que pertenece la presidenta del Parlamento que vería en riesgo su puesto además la Mesa y Junta de Portavoces han conocido hoy un informe jurídico que concluye que Educación debe facilitar los nombres completos de las personas redactoras del programa escolar como pidió el Partido Popular pero no otros datos y no figuran en el expediente el informe concluye que los parlamentarios forales tienen derecho a recabar datos e informes relacionados con el programa escolar como cualquier otro documento administrativo del departamento con el único límite de las garantías sobre protección de datos de carácter personal y recordarles que la la red de centros Ciri Vox va a abrir este miércoles nueve de enero las inscripciones para doscientos setenta y siete cursos y las ocho visitas guiadas organizadas entre febrero y junio de este año es posible apuntarse hasta el quince de enero el mismo día dieciséis se realizará el sorteo automático de las plazas más información regional a partir de las seis y tres minutos también pueden encontrar en nuestra página web ser Navarra punto com