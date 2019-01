a cinco días de que Pablo Casado designe a los candidatos del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid en la Comunidad el presidente Ángel Garrido dice que no ha hablado sobre su futuro con Casado lo ha dicho en una entrevista en Tele más

Voz 0177

00:15

Briz no de estas cosas no nos hemos podido con con el presidente ha hablado muchas cosas con con Pablo además es mi presidente y por lo tanto es le tengo respeto como presidente pero es que además una persona que que desde hace muchos años que hablamos pues muy frecuentemente de muchas cosas que agradezco que gestión yo siempre he tratado de de poner encima la mesa mi trabajo después la legible corresponde al presidente lógicamente tiene que tener en consideración muchas cosas por lo tanto esperaremos a sus decisiones