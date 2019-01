Las noticias de Castilla-La Mancha, 18:03 (08/01/2019)

continúa la incógnita sobre si Jesús Martín se va a presentar a la reelección en los próximos comicios del mes de mayo habrá que esperar hasta el catorce de enero para conocer si finalmente se presenta no obstante todo apunta a que volverá a concurrir en unas nuevas elecciones lo escuchamos

Voz 0621

01:07

la pregunta de millón no la voy a contestar la pregunta de si me voy a presentar alcaldía porque no lo sé cuando lo decida ir es un proceso muy lento que se va a iniciar a partir del catorce de