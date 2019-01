qué tal bona tarda al Tribunal Supremo está dispuso de estas la ex presidente español Mariano Rajoy y también la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha ciudad mandan las defensas Wang a ser Fons jurídicas me estatales Albert Prat

Voz 3

00:20

aseguran por citada aclara con Matas timón isla expresident la resta de ex miembros del Gobierno español o acaban suicidándose en causas han al seus escritos hace en Safont do Supremo consideran que Rajoy ya os a las horas ministras daba pluses para que simula Duran la aplicación del artículo cincuenta Sin a Rafa Alpes determinan la fiscalía atribuibles al ex president octubre la curiosidad popular recuerda al partido de ETA Vox lleva solicitando su escrito cursos yo casa City a Rajoy las natillas Fons crea One que acabarán tan Sitting más paro