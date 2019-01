Las noticias de Navarra, 18:03 (08/01/2019)

el cuatripartito va a presentar un nuevo proyecto de ley de atención a víctimas de ultraderecha hay funcionarios públicos para sortear la suspensión de la anterior norma decretada por el Constitucional lo anunciado y José Miguel Luis portavoz de Izquierda Ezkerra que adelantado que sea afín hará la redacción suspendida para demostrar al alto tribunal que esta ley no

Voz 3

00:22

no suplanta no suplanta al orden jurisdiccional a los tribunales no emite sentencias ni actúa como desde el ámbito jurisdiccional lo que hace es tratar de dar reparación a unas víctimas que son reales que son una reparación civil política social o la reparación de unas víctimas que son reales y que existen