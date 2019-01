Escucha las noticias de las 19:00 (08/01/2019)

Voz 0019

00:35

hola buenas tardes y fuentes populares consideran inaceptable el documento de Vox que demuestra dicen que no quiere un acuerdo y que la formación de Abascal está más preocupada por ella misma que por los andaluces de hecho va más allá aseguran que algunos de los puntos son un auténtico despropósito que el PP no puede respaldar así Vox no cambia de postura estará desperdiciando una oportunidad histórica para que haya un cambio en Andalucía acordamos que vos plantea por ejemplo terminar con el efecto llamada asegura mediante la eliminación de las ayudas a los inmigrantes ilegales impide que se colabore con la policía para que sean expulsados también que es la derogación de la Ley autonómica de memoria histórica que se promueva en todos los organismos y políticas una perspectiva pro Family pro natalidad y en ese sentido quiere que se preste especial atención a las mujeres con embarazos no deseados para evitar añaden que aborten y asegurarse de que ninguna de ellas reciba coacciones y presiones de su entorno para que finalmente lo hagan