Escucha las noticias de las 22:00 (08/01/2019)

Voz 0194

00:18

mientras los secretarios generales del PP Bosch se sentaban a negociar desde Madrid el Gobierno en Andalucía la formación de ultraderecha publicaba un tuit porque así es como funcionan con las propuestas que han puesto sobre la mesa medidas delirantes empezando por la primera para devolver al Estado las competencias de Educación Sanidad Justicia y Orden Público y terminando por la última que dice que Vox no prestará su apoyo parlamentario a las leyes ideológicas en medio de todo la expulsión de cincuenta y dos mil inmigrantes la derogación de las leyes contra la violencia machista la de no discriminación del colectivo LGTB y la de la memoria histórica cambiar el Día de Andalucía o crear una Consejería de Familia y natalidad Éste es el documento que Teodoro García Agea secretario general del PP ha tenido y tiene sobre la mesa y sobre el que está negociando hasta ahora Bossi y advirtió que tendría algo que decir yo ahora la incógnita es saber hasta dónde puede llegar el PP en el trágala después de haberse mimetizado ya con Vox en el discurso sobre la violencia machista ahí es que el documento que tiene que servir de base para negociar la investidura de un presidente autonómico hablan su primer punto de la recentralización cómo va a digerir el PP todo esto hasta ahora hemos visto que por su eso Fago pasa todo y luego esta ciudadanos que evita en todo momento explicar que sus consejeros en el caso de que se cierre el pacto lo serán gracias a los votos de Vox que piensa Ciudadanos de todas las propuestas de la ultraderecha los votos de quiénes las han escrito serán imprescindibles ya no sólo para la formación del Gobierno sino para sacar adelante todas y cada una de las iniciativas que lleguen al Parlamento porque con el PP