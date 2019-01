Escucha las noticias de las 02:00 (09/01/2019)

Prado PP y Vox no se dan por vencidos especialmente los populares que van a seguir negociando hasta el final convencidos de su capacidad de hacer cambiar de opinión a los de Abascal para que cedan permitan la puesta en marcha de la legislatura con Juanma Moreno como presidente de todos modos el documento con esos diecinueve puntos ha desconcertado por completo al PP especialmente al PP andaluz que habla de propuestas inasumibles entre otras cosas porque muchas ni siquiera son competencia de la Junta o porque los populares en ningún caso se las habían planteado en la calle Génova tienen que lidiar además con el malestar algunos de sus barones que piden a la dirección que deje clara la postura del partido y que evite las medias tintas así que ahora toca estudiar la estrategia a seguir ver qué planteamiento se ponen encima de la mesa en la reunión de hoy mientras en Vox tras tensar la cuerda insisten en que todo es negociable y en que en su ánimo está llegar a un acuerdo con el Partido Popular

el Parlamento británico ha aprobado una enmienda que limita el poder del Gobierno en caso de que se llegue a un Brexit sin acuerdo ha salido adelante por una diferencia mínima de apenas siete votos esta derrota para Theresa May se produce a pocas horas de que se inicie en la Cámara de los Comunes el debate sobre el acuerdo con la Unión Europea que tienen que votar los diputados el próximo día quince corresponsal en Londres Begoña

Voz 2

02:49

tenemos una tormenta eléctrica a nuestro alrededor claro íbamos muchos yerros de descalabro y todo también decimos bajar practicamente corriendo hacer una cornada de cinco no estoy en bien quién resbaló primero pero os recuerdo pues compañero me embistió hoy decía otro compañero damos frenar la caída todos con estos pioneros pero ya hay generamos la avalancha no que que nos arrastró