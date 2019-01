Escucha las noticias de las 03:00 (09/01/2019)

Voz 1 00:00 son las tres las dos en las Islas Canarias

Voz 0127 00:09 buenas noches buenas noches a esta hora está previsto que comience el mensaje que Donald trampa dirigirá a la nación desde la Casa Blanca allí son las nueve de la noche así que se va a emitir en horario de máxima audiencia quiere convencer a los estadounidenses de que existe una crisis de seguridad nacional en la frontera con México ID que por eso hay que construir hay un muro que cuesta más de cinco mil millones de dólares en España el PP afronta este miércoles dos reuniones importantes unen Madrid con Vox para seguir negociando los diecinueve puntos que la formación de ultraderecha exige para dar su apoyo a la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía entre esas medidas está por ejemplo convencer a las mujeres de que no aborten aunque tengan un embarazo no deseado o cambiar el Día de Andalucía del veintiocho de febrero al dos de enero para celebrar según ese partido la reconquista iban Espinosa de los Monteros del secretario de Relaciones Internacionales de Vox esta noche entre CDU

Voz 0015 01:01 si de verdad quieren negar una porque con nosotros lo mínimo en democracia y en cualquier ámbito de la vida ese reconocimiento de la existencia al que tienes enfrente sentarte con la de negociar no se podrá ya a un acuerdo en todos los puntos pero si hay la más mínima voluntad de llegar a un acuerdo se llegará a Vox como hemos hecho siempre no vamos a hacer el obstáculo para llegar a un acuerdo lo que no vamos de tampoco es una alfombra pisoteada E por parte de ciudadanos y de precio popular

Voz 0127 01:23 mencionaba ciudadanos que es precisamente con quién va a mantener la otra reunión el PP este encuentro va a ser en Sevilla para firmar el pacto programático que han alcanzado Albert Rivera intenta desmarcarse de las negociaciones

Voz 1645 01:34 los populares con Vox Óscar García la foto será a dos como destaca el presidente de Ciudadanos Albert Rivera

Voz 3 01:39 el Gobierno que salga Andalucía son un gobierno moderado son gobierno constitucionalista donde no esté Podemos esté Vox sino que esté Ciudadanos

Voz 1645 01:47 desde el partido en el seno de Ciudadanos no gustó ayer Nadal lo propuesto provoca al Partido Popular dicen que son medidas que no se van a cumplir ir restándole importancia creen que no es serio hablar de cambiar los festivos cuando los problemas de Andalucía son otros recalcan desde la formación liberal que está en la mano de Vox no bloquear el cambio en Andalucía

Voz 0127 02:06 Rodrigo Rato ha comenzado a declarar en la Audiencia Nacional por la salida a Bolsa de Bankia y en su primer interrogatorio con la fiscal ha tratado inculpar al Banco de España en la quiebra de la entidad Miguel Ángel

Voz 1552 02:16 pues con una actitud soberbia Rato negó toda responsabilidad y las acusaciones de la Fiscalía

Voz 4 02:21 no perdone señora fiscal Teno eso yo no lo he dicho servicio

Voz 1552 02:26 la culpa según el también ex vicepresidente de Aznar fue del Gobierno del Banco de España del FROB ratos se presentó casi como un mero amanuense que se dedicó a seguir sus indicaciones y que lo hicieron ir más lejos de lo que quería teníamos la intención de cumplir

Voz 4 02:40 pero no teníamos la intención de hacer una operación mucho más grande no el Banco de España y entiendo que el FROB deciden que es bueno que hagamos una operación más grande nosotros la ejecutarlos profesionalmente

Voz 1552 02:55 a las diez Se reanuda el interrogatorio a Rato por la salida a Bolsa de Bankia de nuevo preguntará la fiscal Carmen Laura más Inferno