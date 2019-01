Escucha las noticias de las 07:00 (09/01/2019)

qué tal muy buenos días que nadie se ponga nervioso porque nada puede ser lo que parece en Andalucía queda mucho tiempo de margen para que las derechas acaben encontrando la manera de conseguir los votos necesarios para convertir en presidente al desaparecido Juan Manuel Moreno Bonilla Vox juega seguir siendo el centro del debate como una lista inasumible de barbaridades y el PP sigue blanquear lo negociando con ellos es lo que hay anoche se levantaron de la mesa sin acuerdo y hoy vuelven a sentarse con esa lista en la que proponen volar la autonomía andaluza expulsar a cincuenta y dos mil inmigrantes suprimir las leyes de violencia de género las que protegen al colectivo LGTB iba a cambiar el Día de Andalucía por el día de la Reconquista se negocia en Madrid pero eligen los que tienen que gobernar Andalucía pues eh Moreno Bonilla calla y el líder de Ciudadanos que aspira a la vicepresidencia esta habla así para decir que lo de Vox no va con ellos

Voz 3

01:21

que no tengo que negociar con Vox ningún acuerdo porque porque yo no me someta la investidura que en este caso a la persona que se presenta como candidato se postula como candidato tendrá que buscar los apoyos para conseguir de este caso que ser investido president